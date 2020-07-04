‫المواطنة مقابل الاستثمار: خفض مؤقت لقيمة المساهمة العائلية المطلوبة إلى 150 ألف دولار أمريكي

لندن، 3 يوليو 2020 /PRNewswire/ — خفضت وحدة المواطنة مقابل الاستثمار التابعة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس في 3 يوليو الحد الأدنى من المساهمة التي يجب على العائلات تقديمها للحصول على المواطنة الاقتصادية. وبذلك تقدم العائلات المكونة من أربعة أفراد مساهمتها إلى صندوق النمو المستدام بقيمة 150 ألف دولار أمريكي بدلاً من 195 ألف دولار أمريكي بموجب شروط برنامج الاتحاد للمواطنة مقابل الاستثمار (CBI). يسري هذا العرض لفترة مؤقتة تبدأ من 3 يوليو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.

يأتي هذا الإجراء في إطار الاستجابة للتأثير الاقتصادي الذي خلفته جائحة كوفيد-19 على الدولة. وقد سعت الحكومة لاستخدام عرض المواطنة مقابل الاستثمار الملائم للعائلة كشبكة أمان اقتصادي، وذلك على الرغم من عدم تسجيل وفيات ذات صلة بالجائحة في الاتحاد، فضلاً عن تسجيل 15 حالة إصابة فقط، وسُتوجه العائدات لمعالجة مشكلة البطالة ودعم المواطنين الذين تأثرت إيراداتهم ومساعدة البلد في مواصلة مكافحة مرض كوفيد-19 بكفاءة.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس الوزراء الدكتور تيموثي هاريس قائلاً: “تتميز سانت كيتس ونيفيس بأنها الدولة الأكثر أمانًا وجمالاً وازدهارًا من بين دول منطقة البحر الكاريبي التي تقدم برنامج المواطنة الاقتصادية، وما زلنا كذلك حتى في هذه الأوقات الصعبة. كما علق السيد/ليس خان الرئيس التنفيذي لوحدة المواطنة مقابل الاستثمار قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم جميع مزايا المواطنة الاقتصادية الكاملة للعائلات بسعر أكثر تنافسية لفترة محدودة تتزامن مع الصراع الذي يخوضه العالم بأسره ضد ضغوط جائحة كوفيد-19، على أن تخضع الطلبات للمعالجة الإلكترونية.

وفي ظل جائحة كوفيد-19، يمكن للعملاء الذين يجب تقديم الطلبات من خلالهم إرسال الطلبات عبر الإنترنت. ينطبق هذا العرض الجديد فقط على خيار المساهمة في الصندوق الذي لا يزال هو الطريق الأسرع للحصول على الجنسية من سانت كيتس ونيفيس. ويجب على جميع المتقدمين اجتياز فحوص التدقيق الواجبة للبرنامج، إلى جانب تقديم المساهمة المالية.

وفي هذا الصدد، يقول بول سينغ مدير مؤسسة CS Global Partners الحكومية الاستشارية والذراع الرسمية لتسويق البرنامج: “إن سانت كيتس ونيفيس هي مهد المواطنة مقابل الاستثمار”. “فقد تأسس برنامج المواطنة مقابل الاستثمار في عام 1984، ولا زال يجتذب عددًا من أفضل المستثمرين وأكثرهم دراية ممن يبحثون عن الأفضل لعائلاتهم. وسيسعد العديد من المتقدمين بمعرفة هذا العرض الممتد لفترة محدودة، وكذلك بمعرفتهم أنهم من خلال هذه العملية يساعدون العائلات المتعثرة في الوقوف على أقدامهم مرة أخرى.

يحصل المواطنون الجدد بمجرد اجتياز فحوص البرنامج، على الحق في العيش والعمل والدراسة في اتحاد سانت كيتس ونيفيس. كما يمكنهم التمتع بالسفر بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 156 دولة، مع متابعة وزير الخارجية مارك برانتلي لإبرام المزيد من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة في جميع أنحاء العالم.

مسؤول الاتصال:

pr@csglobalpartners.com

www.csglobalpartners.com