تشينغداو ، الصين, 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — في منتدى التعاون المالي وتنمية سوق الرأسمال بين الصين ودول منظمة شانغهاي للتعاون لعام 2021، والذي عُقد في مدينة جياوتشو التابعة لمدينة تشينغداو الصينية في 28 أكتوبر، استقبلت المنطقة النموذجية للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي لمنظمة شانغهاي للتعاون في جياوتشو، التوقيع على اتفاقية لتنفيذ أول صندوق باستثمار أجنبي. يكون هذا الصندوق في برنامج الشريك المحلي المحدود المؤهل (QDLP)، ويسمح لجمع رأسمال رنمينبي من المستثمرين المحليين واستثمار هذا الرأسمال في السوق الخارجية، ويغطي نطاق الاستثمار صناديق الاكتتاب العام وصناديق التحوط وصناديق أسهم الملكية الخاصة وغيرها من مختلف أنواع من الصناديق، مما يفيد لتحقيق توزيع الأصول العابر الحدود. باعتبارها مدينة تجريبية لبرنامج الشريك المحلي المحدود المؤهل، بلغت الحصة المحددة التجريبية لمدينة تشينغداو ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

ستدير المنطقة النموذجية لمنظمة شانغهاي للتعاون هذا الصندوق الأول من نوعه بالتعاون مع شركة إدارة صناديق الملكية الخاصة للاستثمار في الطاقة بين الصين وروسيا. وعلى هامش المنتدى، تم توقيع اتفاقية تعاونية بين المنطقة النموذجية لمنظمة شانغهاي للتعاون ومركز آستانا المالي الدولي في كازاخستان وCICCكابيتال وغيرهما من مؤسسات صينية وأجنبية لإدارة الرأسمال، لتيسير قنوات استيراد وتصدير الرأسمال وتعزيز انفتاح الرأسمال.

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