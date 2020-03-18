‫المساعدة الفعالة، الذكاء الاصطناعي من ييتو يساعد في الوقاية من والسيطرة على تفشي وباء كوفيد – 19

شنغهاي، 18 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — وفقًا للحساب العام الرسمي لمركز شنغهاي للصحة العامة السريري، وهو إحدى المؤسسات الموثوقة في مجال الأمراض المعدية في الصين والوحدة الرئيسية لعلاج وباء كوفيد – 19 في شنغهاي، أعلن مقال بعنوان “الذكاء الاصطناعي يساعد في الوقاية والسيطرة الذكية، ونظام التقييم الذكي لكوفيد -19 الذي تم إطلاقه في مركز شنغهاي للصحة العامة”، عن أحدث إنجازاته في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على إجراء التحليل الكمي وتقييم الفعالية العلاجية لآفات فيروسات الكورونا الجديدة بناء على صور الأشعة المقطعية.

عززتشركة ييتو للرعاية الصحيةقدرتها على البحث والتطوير من خلال التعاون متعدد الدوائر مباشرة بعد تفشي الوباء وأصدرت نظام تشخيص الذكاء الاصطناعي المتطور الخاص بها، مع ترقيات على أساس يومي خلال العام الصيني الجديد. ساعدتييتوالعديد من المؤسسات الطبية التي حددتها ودعمت أبطال الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء.

تم إطلاق نظام التقييم الذكي للتصوير المقطعي المحوسب للصدر لفيروس كوفيد – 19، الذي طورتهييتوبتوجيه من مركز شنغهاي للصحة العامة السريري، وتم وضعه في الخط الأول من المعركة ضد وباءكوفيد – 19 في 28 كانون الأول/يناير. وهو أو مساعد تشخيص مجهز بالذكاء الاصطناعي، وهو يحسن بشكل كبير من الكفاءة في تحديد فيروس كورونا من خلال الكشف التلقائي والتحليل الكمي في غضون 2-3 ثوان، ويخفف من أعباء الأطباء الصينيين.

خطةكوفيد – 19للتشخيص والعلاج (الإصدار التجريبي 7) الصادرة عن المكتب العام للجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية تنص على أنه يجب استخدام نتائج التصوير المقطعي المحوسب كأحد معايير تشخيصكوفيد – 19على الصعيد الوطني. وفي الوقت نفسه، وبناءً على الخبرة السريرية، تم توضيح أداء التصوير المقطعي المحوسب لـكوفيد – 19بشكل أكبر، كما تم تضمين التقييم الكمي لصور الأشعة المقطعية في أساس التصنيف السريري.

حلييتوالقائم على الذكاء الاصطناعي للتشخيص الذكي والتقييم الكمي للصور المقطعية لـكوفيد – 19، يتم من خلال خوارزميات الصور الرائدة في الصناعة، وتصنيف شدة أمراض الالتهاب الرئوي المختلفة للآفات المحلية، والآفات المنتشرة، ومشاركة الرئة بالكامل. علاوة على ذلك، فإنه يحدد كمية حمل الالتهاب الرئوي التراكمي للمرض بدقة من خلال التحليل الكمي وتحليل أوميكسلسمات الصورة الرئيسية مثل التشكل، المدى، وكثافة الآفة، ويحقق تباينًا ديناميكيًا 4 دي لآفات الرئة علىالصور المقطعية، مما يساعد في الحكم السريري للحالة وتقييم الفعالية والتنبؤ بالتشخيص.

من خلال مواجهة التحدي والمسؤولية استجابة لاحتياجات وطلبات الخطوط الأمامية، تم اعتماد نظام التقييم الذكي لـ ييتو للصور المقطعية للصدر لمرض كوفيد – 19 عبر 25 مقاطعة ومحافظات بلدية مستقلة في 100 مؤسسة طبية وخدم أكثر من 100,000 شخص في الصين حتى الآن.

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