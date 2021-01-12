‫المؤتمر الافتراضي لمعهد الخرسانة الأميركي يُعقد في الفترة ما بين 28 آذار\مارس – 1 نيسان\أبريل، 2021

وصرح رونالد ج بورغ، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الخرسانة الأميركي قائلا: “لقد وفر مؤتمر معهد الخرسانة الأميركي الافتراضي الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي الفرصة لعدد قياسي من الحاضرين للمشاركة في برامجنا. وبالنسبة إلى مؤتمر شهر آذار/مارس القادم، قمنا بجمع المئات من ألمع المتحدثين في الصناعة والذين سيشاركون في عرض معلومات رائدة ومتنوعة في صناعة المواد الخرسانية والتصميم والبناء وترميم الخرسانة. سيقدم للحاضرين المسجلين في مؤتمر معهد الخرسانة الأميركي الافتراضي 5 أيام مليئة بالعروض والمحاضرات الحية ومناقشات الخبراء واجتماعات اللجان وفرص التواصل الافتراضي ومواضيع أخرى “.

سيتم تقديم ما مجموعه 45 جلسة فنية مباشرة مع توفر العرض عند الطلب فيما بعد ، مما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز المعرفة والحصول على وحدات في التعليم المستمر/ ساعات التطوير المهني. ، هناك خمس جلسات مميزة من إجمالي الـ 45 جلسة والتي تشمل:

المسائل القانونية في البناء الخرساني – الدروس المستفادة: ستجمع هذه الجلسة بين الأفراد ذوي الخبرة الواسعة في التقاضي المتعلق بالبناء الخرساني لتبادل خبراتهم كمحامين وخبراء شهود ومهندسين من خلال دراسات الحالة والتوصيات القائمة على الخبرة. سيدير هذه الجلسة جيف كولمان، ويتحدث فيها كل من راندي بوستون، وبيل راشنغ، ومات دامبروسيا، وجيف كولمان.

ستجمع هذه الجلسة بين الأفراد ذوي الخبرة الواسعة في التقاضي المتعلق بالبناء الخرساني لتبادل خبراتهم كمحامين وخبراء شهود ومهندسين من خلال دراسات الحالة والتوصيات القائمة على الخبرة. سيدير هذه الجلسة جيف كولمان، ويتحدث فيها كل من راندي بوستون، وبيل راشنغ، ومات دامبروسيا، وجيف كولمان. صناعة الخرسانة في عصر الذكاء الاصطناعي: ستوفر هذه الجلسة نظرة ثاقبة حول ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الخرسانة مع التركيز على كيفية تحسين أداء المواد الخرسانية في درجات الحرارة المحيطة والمرتفعة وإبراز الإمكانية الكبيرة جدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تصميم الهياكل الخرسانية في ظل الظروف التقليدية وظروف الحريق. يدير الجلسة م. ز . ناصر، ويتحدث فيها هنري بيرتون، أندرو فهيم، بوريا غودس، علي عليزاده، تحميد مهدي، حيدر رشيد، علاء الدين أبو الليل، إريك فليتشر، إيميليو تينكوا، ليبراتو فيرارا، علي العبيدي، س غوبتا، وم . ز . ناصر.

ستوفر هذه الجلسة نظرة ثاقبة حول ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الخرسانة مع التركيز على كيفية تحسين أداء المواد الخرسانية في درجات الحرارة المحيطة والمرتفعة وإبراز الإمكانية الكبيرة جدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تصميم الهياكل الخرسانية في ظل الظروف التقليدية وظروف الحريق. يدير الجلسة م. ز ناصر، ويتحدث فيها هنري بيرتون، أندرو فهيم، بوريا غودس، علي عليزاده، تحميد مهدي، حيدر رشيد، علاء الدين أبو الليل، إريك فليتشر، إيميليو تينكوا، ليبراتو فيرارا، علي العبيدي، س غوبتا، وم ز ناصر. تعديل قابلية التشغيل لخرسانة ناجحة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد: ستسلط هذه الجلسة المكونة من جزئين الضوء على أهمية التحكم في خصائص الحالة الطازجة من أجل التنفيذ الناجح للطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة. يدير الجلسة شيهو كاواشيما وسكوت جونز , ويتحدث فيها محمد رضا معيني، جان أوليك، بابلو زافاتيري، جيفري يونغبلود، جوراف سانت، جيسون تيمونز، إيمان مهديبور، شانج جاو، حقان الطحان، نارايانان نيثالات، ماثيو باوتشي، إدوارد غاربوتشي، سامانفايا سريفاستى، ويلسون ريكاردو، ليال دا سيلفا توماس أندرسن، نيكوس مارتيز، سكوت جونز، ويليام جورج، تيموثي وانغلر، روبرت فلات، بيتر ستينوسكي، إريك كريغر، ميغان كريغر، فيكتور ميتشيرين، كارثيك باتاجي، تشوانيو شين، ديفيد لانغ، ليكس رايتر، سوراج ناير، مانو سانثانام، غوراف سانت، نارايانان نيثالات، محمد سونيبي، م. ديدينيس، سفيان أمزيان، أرنو بيرو، جوزيف بيرناكي، هاجر عفاراني، إدوارد جاربوتزي، نيويل موسير، وإبراهيم نصر أصفهاني.

ستسلط هذه الجلسة المكونة من جزئين الضوء على أهمية التحكم في خصائص الحالة الطازجة من أجل التنفيذ الناجح للطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة. يدير الجلسة شيهو كاواشيما وسكوت جونز ويتحدث فيها محمد رضا معيني، جان أوليك، بابلو زافاتيري، جيفري يونغبلود، جوراف سانت، جيسون تيمونز، إيمان مهديبور، شانج جاو، حقان الطحان، نارايانان نيثالات، ماثيو باوتشي، إدوارد غاربوتشي، سامانفايا سريفاستى، ويلسون ريكاردو، ليال دا سيلفا توماس أندرسن، نيكوس مارتيز، سكوت جونز، ويليام جورج، تيموثي وانغلر، روبرت فلات، بيتر ستينوسكي، إريك كريغر، ميغان كريغر، فيكتور ميتشيرين، كارثيك باتاجي، تشوانيو شين، ديفيد لانغ، ليكس رايتر، سوراج ناير، مانو سانثانام، غوراف سانت، نارايانان نيثالات، محمد سونيبي، م. ديدينيس، سفيان أمزيان، أرنو بيرو، جوزيف بيرناكي، هاجر عفاراني، إدوارد جاربوتزي، نيويل موسير، وإبراهيم نصر أصفهاني. تأثير أحوال الطقس الحار على ترميم الخرسانة: ستساعد هذه الجلسة المكونة من جزأين المقاولين وموردي المواد والمحددين للمواصفات بالمعلومات العملية التي يمكن استخدامها لتخطيط وبناء وتصميم مشاريع ترميم الخرسانة الناجحة في أحوال الطقس الحار. يدير الجلسة جي تيري هاريس.

ستساعد هذه الجلسة المكونة من جزأين المقاولين وموردي المواد والمحددين للمواصفات بالمعلومات العملية التي يمكن استخدامها لتخطيط وبناء وتصميم مشاريع ترميم الخرسانة الناجحة في أحوال الطقس الحار. يدير الجلسة جي تيري هاريس. الإنتاجية في صناعة الخرسانة – ما سبب ركودها وكيف يمكن لمعهد الخرسانة الأميركي أن يساعد؟ بقيت الإنتاجية في صناعة البناء بالولايات المتحدة ثابتة على مدى 50 عامًاالماضية بينما تضاعفت تقريبًا إنتاجية الصناعة الأميركية بشكل عام في نفس المدة الزمنية. لماذا؟ وماذا يمكن أن يقرم به معهد الخرسانة الأميركي حيال ذلك؟ ستستكشف هذه الجلسة الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها وستتضمن محاضرات أو أطروحات من المصممين والمقاولين الذين يعرضون وجهات نظرهم حول كيفية مساعدة المعهد في مواجهة هذه المشكلة الصناعية المهمة للغاية. يدير الجلسة كاري كوبشينسكي ، ويتحدث فيها أوسكار أنتوماتي، مايك شنايدر، ماريو غارزا، مايك ثولين، وكاري كوبشينسكي.

سيشمل المؤتمر الافتراضي لمعهد الخرسانة الأميركي أيضًا أكثر من 300 اجتماع افتراضي ليتيح للجان المعهد فرصة التعاون في تطوير الكودات والمواصفات والممارسات الخاصة بالخرسانة. وتتضمن برامج المؤتمر الإضافية المفتوحة للمسجلين حضور الجلسة الافتتاحية للمتحدث الرئيسي وحضور المنتدى الدولي ولقاء إجتماعي وحفل استقبال الرئيس والعديد من الأنشطة الطلابية.

يشمل رعاة مؤتمر معهد الخرسانة الأميركي الافتراضي كل من: دفع التميز المؤسسي إلى الأمام (AOE) , كونكريت سيلانتس إنك و جي سي بي أبلايد تكنولوجيز. هناك فرص إضافية متوفرة لرعاية المؤتمر.

التسجيل بسعر مخفض متاح لأعضاء معهد الخرسانة الأميركي، والتسجيل المجاني متاح لأعضاء طلاب معهد الخرسانة الأميركي. للإطلاع والتسجيل قم بزيارة ACIConvention.org.

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معهد الخرسانة الأميركي | دائما تتقدم

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دائما تتقدم– معهد الخرسانة الأميركي هو هيئة عالمية رائدة في تطوير ونشر واعتماد معاييره القائمة على الإجماع والموارد التقنية والبرامج التعليمية والتدريبية والشهادات. تأسس المعهد في العام 1904، ويقع مقره الرئيسي في فارمنغتون هيلز، مشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، وله مكتب إقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومركز تدريبي في جنوب كاليفورنيا. يرجى زيارة concrete.org لمعلومات إضافية.

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