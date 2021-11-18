خلال هذا الحدث، تنضم شركة الاتصالات البصرية العالمية “ YOFC ” إلى نظيراتها في تبني فرص التطوير في عصر الجيجابت وتشهد المرحلة التالية من نمو القطاع الضوئي.

ووهان، الصين, 18 نوفمبر 2021 / بي آر نيوزواير/ – تم عقد النسخة السابعة من المؤتمر الافتراضي العالمي للألياف الضوئية والكابلات، وهو الحدث الأول في قطاع الألياف الضوئية والكابلات العالمية عبر الإنترنت في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021 بتوقيت بكين، حيث ضم العديد من صانعي الألياف الضوئية والكابلات، فضلا عن المنتجين في المراحل التمهيدية وفي المراحل النهائية عبر سلسلة الصناعة العالمية. شاركت شركة يانجتزي للألياف الضوئية والكابلات المساهمة المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم “YOFC”، رمز الأسهم: 601869.SH ،06869.HK) مرة أخرى في الحدث العالمي كشركة مصنعة رائدة للألياف الضوئية والكابلات ذات الانتشار العالمي. إلى جانب عدد من الشركات العالمية المعروفة، بما في ذلك شركة كورنينج، ومجموعة بريسميان، وشركة حلول توصيل كابلات الألياف الضوئية (OFS) وشركة نوكيا شنغهاي بيل. وخلال هذا الحدث، ألقى السيد/ زوانج دان -المدير التنفيذي ورئيس شركة “YOFC“- خطاباً رئيسياً تناول فيه الفرص الإنمائية في عهد الجيجابيت وما تشهده المرحلة التالية من نمو الصناعة الضوئية.

“لعبت شبكات الألياف الضوئية عالية الجودة دورًا متزايد الأهمية في ربط مختلف الصناعات والمساعدة في بناء المدن الذكية، باعتبارها حجر الزاوية للاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركًا جديدًا للنمو الاقتصادي العالمي. في الوقت نفسه، أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب في جميع أنحاء العالم على شبكة النطاق العريض الثابتة. وقد صرح السيد/ زوانج في المؤتمر: “أن قطاع الألياف الضوئية والكابلات ينطلق بسرعة إلى مرحلة جديدة من النمو مع انتقال النطاق العريض الثابت إلى شبكات جيجابت البصرية عبر الصين”. “وإذ نمضي قدما، ومع التخفيف التدريجي للاجراءات الاحتزازية تجاه الوباء، فإن السوق العالمية في طريقها إلى أن تشهد نموا هائلًا في مشاريع النطاق العريض الواسعة النطاق. ومن المتوقع أن يعاني القطاع من نقص في القدرات لفترة من الزمن نتيجة لمزيج من إعادة الهيكلة الصناعية الناجمة عن الوباء، والتعجيل بالإلغاء التدريجي لمرافق الإنتاج التي عفا عليها الزمن وتعزيز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. وفي الوقت الحاضر، يزداد هذا القطاع ازدهارًا مدفوعًا بارتفاع الأسعار. وبالاقتران مع التقصير الكبير في فترة نقل الابتكار في التكنولوجيا إلى مرحلة التطبيق، أتيحت فرص جديدة لصانعي الألياف الضوئية والكابلات ممن لديهم التقنيات الرئيسية المطبقة”.

“واستنادا إلى فلسفة الشركات التي تركز على الابتكار والعلامة التجارية والنوعية، فإن شركة “YOFC” تسير على الطريق الصحيح لاحتضان عصر الجيجابت عبر قيادة المرحلة التالية من نمو قطاع الألياف الضوئية والكابلات. والأهم من ذلك، أن الشركة تبني الكفاءات الأساسية من خلال الابتكار المستقل. وأضاف السيد/ زوانج: أنه تحقيقا لهذه الغاية، فقد دأبت الشركة على تعزيز جهود التطوير والبحث حول تقنية معالجة تشكيلات الألياف الضوئية، وألياف G.654.E، والألياف ذات التوهين المنخفض للغاية، والألياف متعددة النواة، وحلول FTTR، ومنتجات التوصيل البيني الضوئي لألياف الجيجابت والألياف المتخصصة مع توسيع نطاق تطبيق حلولها الجديدة عبر مختلف الصناعات”. “ثانيًا ، تستفيد شركة “YOFC” من الابتكار التكنولوجي لبناء مزايا علامتها التجارية من خلال تعزيز جهودها في مجال العلامات التجارية وإنشاء عائلة كاملة من الألياف الضوئية المتميزة ذات النطاق السيني. وأخيرًا، تقوم الشركة بإنشاء منتجات ذات جودة ممتازة مع التركيز على السعي لتحقيق الكمال. ويتحقق ذلك بامتثال شركة “YOFC” للمعايير المتعلقة بجوائز الجودة في الصين وآسيا وأوروبا والوفاء بالتزام الاتحاد المستمر بالجودة والخدمة والسمعة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لمواصلة تنفيذ خارطة الطريق الدولية الخاصة بها من خلال توسيع شبكة التسويق العالمية باستمرار وتقديم منتجات وخدمات متميزة لعملاء 5G و F5G في جميع أنحاء العالم. ولاغتنام الفرص الجديدة التي يتيحها القطاع الضوئي العالمي، تلتزم شركة “YOFC” ببناء شبكة عصبية ضوئية شاملة تستند إلى الألياف في كل مكان، بما في ذلك الاتصالات الشاملة الضوئية، ومراكز البيانات، ومرافق توليد الطاقة، والتطبيقات الصناعية، والمنازل الذكية، والسكك الحديدية والتعليم”.

ومن خلال الشراكة مع سي آر يو، جلبت شركة واي أو أف سي هذا المؤتمر العالمي لأول مرة إلى آسيا من خلال عقد مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للألياف الضوئية والكابلات في الصين في عام 2015. وأعقب ذلك اجتماعهم المشترك للمؤتمر العالمي للألياف الضوئية والكابلات في عامي 2016 و 2017 قبل أن تواصل شركة “YOFC” مشاركتها في الحدث بوصفها راعية “جيدي” خلال الأعوام 2018 و 2019 و 2020. ويصادف عام 2021 السنة السابعة التي تشارك فيها شركة الاتصالات الضوئية بعمق في مؤتمر العالمي للألياف الضوئية والكابلات الذي عقدته شركة الاتصالات البصرية (CRU)، فلقد شاركت في حوارات مع عمالقة عالميين حول اتجاهات التنمية في الصناعة، مما يدل تماما على الاعتراف الكبير الذي أبدته شركة الاتصالات البصرية (CRU) بقيادة شركة “YOFC” في مجال الألياف الضوئية والكابلات على الصعيد العالمي.

تأسست شركة “YOFC” في ووهان بمقاطعة هوبي في مايو 1988. إنها مؤسسة مبتكرة تقنيًا وموردًا عالميًا رائدًا، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع أشكال الألياف الضوئية وكابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن تقديم حلول وخدمات متكاملة لعملائها. إذ تقوم “YOFC” بشكل أساسي بإنتاج وبيع أنواع مختلفة من تشكيلات وكابلات الألياف الضوئية التي يتم تطبيقها على نطاق واسع في صناعة الاتصالات، والوحدات الضوئية المخصصة، والألياف البصرية المتخصصة، والكابلات الضوئية النشطة، والكابلات البحرية، والكابلات المحورية للترددات اللاسلكية وملحقاتها وما إلى ذلك. كما أن شركة “YOFC” لديها بعض الحلول والخدمات مثل تكامل النظم وتصميم هندسة الاتصالات. وهو ما يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المختلفة لمجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم وغيرها من المجالات مثل المرافق العامة والنقل والنفط والكيمياء والأدوية. كما قدمت شركة “YOFC” منتجاتها وخدماتها إلى أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.

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