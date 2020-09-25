‫العوامل الرئيسية الخمسة للتحول الرقمي المستقبلي لمشاريع الطاقة الكهربائية

شانغهاي، الصين، 25 سبتمبر/أيلول 2020 /PRNewswire/ — في حدث هواوي كونكت “HUAWEI CONNECT” لعام 2020، أصدرت شركة آي دي سي “IDC” وشركة هواوي “Huawei” معًا الورقة البيضاء لصناعة الطاقة الكهربائية — بناء مشروع طاقة جاهز للمستقبل: الطريق للتحول الرقمي الناجح.

في الورقة البيضاء، اقترحت شركة آي دي سي منهجية لتحويل مشاريع الطاقة الكهربائية. تدعم هذه المنهجية منهجية التحول الرقمي الخاصة بشركة هواوي وتتوافق معها. تتبع شركة آي دي سي وشركة هواوي نهجًا متشابهًا في أطر العمل والبرامج لمساعدة المؤسسات على تصميم أولويات التحول الرقمي الخاصة بها وتحديد جدول أعمالها، والذي بدوره يُمكّن مشاريع الطاقة من تقديم قيمة الأعمال على نطاق واسع.

تحتاج مشاريع الطاقة الكهربائية إلى هياكل تشغيلية ونماذج أعمال جديدة بشكل عاجل

لطالما واجهت صناعة الطاقة اضطرابًا. تواجه مشاريع الطاقة الآن تغييرات عديدة. ستحتاج الإدارة إلى هياكل تشغيلية ونماذج أعمال جديدة إذا أرادت مشاريع الطاقة أن تظل لاعبًا رئيسيًا في النظام الإيكولوجي للطاقة. مع مرور عام 2020، أظهر فيروس كوفيد-19 بُعدًا آخر للتغيير والاضطراب الذي يجب على قادة الأعمال في مجال صناعة الطاقة معالجته.

وفي هذا الشأن، أفاد Hou Jinming “هو جينمينغ”، نائب مدير قسم التكنولوجيا في المنظمة العالمية للتعاون والتنمية للترابط الداخلي للطاقة (GEIDCO)، أنه مع تقدم إصلاح الطاقة العالمي وتطوير إنترنت الطاقة، سيصبح لقطاع الطاقة شكلًا مختلفًا تمامًا. فسيكون خاليًا من الكربون ورقميًا وذكيًا. ستؤثر نتائج التغيير على أساليب الإدارة والعمليات والخدمات والمعاملات في صناعة الطاقة الكهربائية. يجب على مشاريع الطاقة فحص هوية العميل وهوية المنافس، والجيل الجديد من أصحاب المصلحة والمشاركين، وكيفية عمل النظام الإيكولوجي للطاقة. سيعني هذا مشاركة عملاء جدد، ونماذج أعمال جديدة، ومنافسين جدد، والمزيد من أصحاب المصلحة، ومخاطر متزايدة.

إن زيادة مصادر الطاقة المتجددة، وأجهزة استهلاك الطاقة المستجدة، ومضاعفة توصيلات شبكة الطاقة، وتكامل الطاقة والمعلومات وشبكات النقل، تحتاج من مشاريع الطاقة تحسين قدرات استجابتها بشكل منهجي وذكاء أنظمة إدارتها وعمليات الأعمال. سيسمح ذلك لمشاريع الطاقة بالتكيف بشكل أفضل مع البيئات المعقدة، وتمكين أنظمة الطاقة من العمل بشكل أكثر أمانًا وتكيفًا ومرونة وكفاءة. لذلك، فإن الكفاءة العالية في تحليل بيانات التشغيل، والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة والفعالة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، والأتمتة الكاملة للعملية ستكون أساسية لبقاء مشاريع الطاقة.

المنهجية: الخطوات الخمسة للتحول الرقمي لمشاريع الطاقة الكهربائية

لبناء مشاريع الطاقة المستقبلية، تقترح شركة آي دي سي منهجية التحول الرقمي لصناعة الطاقة الكهربائية.

يعد نموذج النضج الخاص بشركة آي دي سي جزءًا من منهجية التحول الرقمي التي تسعى إلى توفير إطار عمل للشركات لبناء خرائط الطريق الخاصة بهم. وفقًا لنموذج النضج، فإن التحول الرقمي لمشاريع الطاقة الكهربائية ينقسم إلى خمس مراحل، وهي: تحول مخصص، انتهازي، قابل للتكرار، مُدار، ومحسّن.

وفيما يلي العوامل الأكثر حيوية لنجاح التحولات الرقمية في مجال صناعة الطاقة: 1- استراتيجية رقمية واحدة للمشاريع؛ 2- قرار لإجراء التغييرات التنظيمية والثقافية المطلوبة؛ 3- التزام استثماري طويل الأجل للتحول الرقمي؛ 4- استراتيجية قائمة على المنصة؛ 5- نموذج إدارة البيانات على مستوى المشاريع.

ترى Emilie Ditton “إميلي ديتون”، مساعدة نائب الرئيس لمجموعة أفكار الطاقة والصناعة “Energy and Manufacturing Insights Group”، بشركة آي دي سي في آسيا والمحيط الهادئ، أن التحديث والرقمنة وتحويل الشبكة هي مطالب مُلحة. ستجمع الشبكة الرقمية المحولة بين الإنتاج المركزي التقليدي والإنتاج الموزع على نطاق واسع ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تمكين الإدارة المرئية والتحكم في بيئة شبكة الطاقة المعقدة. ستتحول عمليات تشغيل الشبكة من عمليات تشغيل الشبكة الرقمية إلى عمليات تشغيل الشبكة الذكية. سيتم إنشاء نماذج أعمال جديدة، وسيتم تغيير وضع خدمة الطاقة ووضع إدارة شبكة الطاقة.

هواوي: شريك موثوق للتحول الرقمي

بالتعاون مع شركائها في مشاريع الطاقة، تطبق شركة هواوي الوعي الشامل والترابط الداخلي وذكاء محطات الطاقة المختلفة من خلال دمج تقنيات مختلفة منها تقنية الجيل الخامس “5G” وتقنية إنترنت الأشياء “IoT” وتقنيات بصرية وبروتوكول الإنترنت “IP” وتقنيات السحابة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في نظام الطاقة. من خلال التحول الرقمي، تلتزم شركة هواوي بمساعدة العملاء في تطوير استراتيجيات المواكبة في التعامل مع تحديات الصناعة واغتنام الفرص المستقبلية.

ومن جهته، صرح Lu Yongping “لو يونغ بينغ”، نائب رئيس قسم أعمال الطاقة العالمية في مجموعة شركة هواوي للأعمال “Huawei Enterprise Business Group”، أن شركة هواوي شريك موثوق من أجل التحول الرقمي. ستعمل شركة هواوي على تسهيل التحول الرقمي لمشاريع الطاقة الكهربائية من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك المساعدة في فهم الوضع الراهن الخاص بهم والسوق والنظام الإيكولوجي الصناعي بأكمله. وفقًا لممارسات التحول الرقمي الشاملة في صناعة الطاقة، طورت شركة هواوي حلقة طاقة — ‘1-2-3-2-1’ — وهي إطار عمل للتحول الرقمي ينطبق على صناعة الطاقة، لمساعدة مشاريع الطاقة الكهربائية على تحقيق رؤية أهداف التحول الرقمي.

الالتزام برؤية واحدة للتحول: يتعين على مشاريع الطاقة الكهربائية تفسير ‘التحول الرقمي’ على أنه استراتيجية تحول على مستوى الشركة وعنصر لا غنى عنه في استراتيجيتها الشاملة.

وضع شرطين للتأكيد: تطوير مستويات الإلمام بالبيانات للمشاريع والموظفين، وإحراز تقدم في إنماء الثقافة الرقمية وثقافة التحول، وبناء فريق من المواهب للتحول الرقمي، ودعم أهداف التحول الرقمي للمشاريع.

تنفيذ ثلاث عمليات رئيسية: تنفيذ الإدارة المتكاملة للتخطيط والبناء والعمليات والتأكد من أن التحول الرقمي يتقدم كما هو محدد، بحيث يمكن تحويل رؤية تحول المؤسسة إلى قيمة للمشروع.

بناء قوتي دفع أساسيتين: متابعة اتجاهات الخدمة والتكنولوجيا واغتنام الفرص في المستقبل.

بناء منصة واحدة أساسية: بناء منصة رقمية متصلة بالكامل لتوفير أسس قوية للتحول الرقمي للأعمال.

تشبه منهجية التحول الرقمي في شركة هواوي منهجية شركة آي دي سي، وهما تكملان بعضها البعض. يعتقد كل من الطرفين أن خطوات وأطر عمل التحول الرقمي تحتاج إلى التخطيط والتأسيس لمساعدة مشاريع الطاقة الكهربائية على تصميم أولويات التحول الرقمي الخاصة بها ووضع جدول أعمالها، مما سيمكن مشاريع الطاقة من تقديم قيمة الأعمال على نطاق واسع.

وفي هذا الإطار، أشار Hu Hao “هو هاو”، كبير مسؤولي التحول الرقمي في صناعة الطاقة الكهربائية العالمية في مجموعة شركة هواوي للأعمال، إلى أن صناعة الطاقة العالمية تواجه تحولًا. إن هيكل استهلاك الطاقة التقليدي الذي يركز على الطاقة الأولية يتحول تدريجيًا إلى هيكل جديد يركز على الطاقة الثانوية مثل الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح. سيؤدي ذلك إلى دفع الصناعة إلى التطور نحو صناعة خالية من الكربون ونظيفة وتعمل بالكهرباء وموزعة. أثناء التحول، ستساعد شركة هواوي مشاريع الطاقة في تحسين عمليات الإدارة وتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين أمان التشغيل وابتكار نماذج الأعمال. كما ستساعد عملاء المشروع على تسريع التحول الرقمي لتحقيق الهدف المتمثل في بناء نظام طاقة ذكي يتميز بالتفاعل متعدد الطاقة والتوصيل واسع الانتشار والتفاعل الذكي.

يعد حدث هواوي كونكت لعام 2020 حدثًا رئيسيًا سنويًا تستضيفه شركة هواوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، ويُعقد في شانغهاي في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر 2020. يعتبر حدث هواوي كونكت منصة مفتوحة مصممة لمساعدة عملائنا وشركائنا على اجتياز هذه التغييرات وتبادل الخبرات والعمل معًا لخلق قيمة جديدة. في حدث هذا العام، سنستكشف الاتجاهات والفرص في رقمنة الصناعة؛ وتسليط الضوء على تقنيات ومنتجات وحلول المعلومات والاتصالات المتقدمة؛ تعطيك نظرة من الداخل على ثمار الابتكار المشترك؛ وتبادل أفضل الممارسات في التحول الرقمي. هدفنا النهائي هو بناء نظام إيكولوجي صناعي مفتوح وسليم يستفيد منه جميع أصحاب المصلحة ويخلق قيمة جديدة لجميع الصناعات. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.huawei.com/en/ events/huaweiconnect2020/

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1280090/Lu_Yongping_ Vice_President_Global_Energy_ Business_Dept_Huawei_ Enterprise.jpg