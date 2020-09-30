‫الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة و Pharco يتفقان على توريد 25 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” إلى مصر

موسكو, 30 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الصندوق السيادي لروسيا الاتحادية) و Pharcoوهي إحدى المجموعات الصيدلانية الرائدة في مصر (عبر وحدة عملياتية رئيسة تابعة لها هي Biogeneric Pharma) على تزويد البلاد بـ 25 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا والمطور على أساس منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وسيدعم الاتفاق جهود وزارة الصحة المصرية الرامية لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا للبلاد.

وبفضل الاتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة و Pharcoسيتاح لـ 25% من سكان مصر الحصول على لقاح “سبوتنيك V“. ويخطط توزيع اللقاح في المستقبل في الدول المجاورة لمصر.

وستؤمن مصر وجود محفظة متنوعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تشمل لقاحاً قائماً على منصة الفيروسات الغدية للإنسان. وهذه المنصة مدروسة بشكل جيد على مدى عشرات السنين، وتم تأكيد سلامتها في أكثر من 75 منشوراً علمياً دولياً وعبر أكثر من 250 دراسة سريرية.

وأظهر لقاح “سبوتنيك V” الروسي غياب حالات ضائرة وخطيرة خلال الدراسات السريرية، وفي الوقت نفسه تكونت لدى 100% من المشاركين فيها مناعة خلطية وخلوية مستقرة. وسيتعين على اللقاحات الخاصة بالمنتجين الآخرين والمطورة على أساس منصات جديدة أن تؤكد سلامتها. وفي الوقت الحالي، لا توجد بيانات حول إمكانية ظهور أورام أو تداعيات سلبية على الوظيفة الإنجابية بنتيجة استخدامها.

وفي 11 أغسطس الماضي، حصل لقاح “سبوتنيك V” من انتاج مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية، ليصبح أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم. ويمكنكم الحصول على معلومات تفصيلية حول لقاح “سبوتنيك V” والمنصة التكنولوجية للنواقل القائمة على الفيروسات الغدية للإنسان التي استخدمت خلال تطوير اللقاح وغير ذلك من المعلومات التفصيلية، عبر الموقع الإلكتروني: sputnikvaccine.com

وفي 4 من سبتمبر الجاري، نشر في مجلة The Lancet، وهي واحدة من المجلات الطبية العالمية الرائدة، مقال علمي يتضمن نتائج المرحلتين 1 و2 من الدراسات السريرية للقاح. وتتواصل حالياً دراسة ما بعد التسجيل للقاح “سبوتنيك V” بمشاركة 40000 متطوع. وفي الوقت نفسه، أكد أكثر من 60000 شخص استعدادهم للمشاركة كمتطوعين في الدراسة، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الأولى للدراسة التي تجرى بعد تسجيل اللقاح في أكتوبر ونوفمبر من عام 2020.

ووردت طلبات لشراء لقاح “سبوتنيك V” من أكثر من 50 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة. وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في وقت سابق التوصل لاتفاقات مع شركاء في كل من المكسيك لتوريد 32 مليون جرعة من اللقاح، والبرازيل لتوريد ما يصل إلى 50 مليون جرعة، وكذلك في الهند لتوريد 100 مليون جرعة، وفي أوزبكستان لتوريد ما يصل إلى 35 مليون جرعة، وفي نيبال لتوريد 25 مليون جرعة.

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف:

“الاتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة و Pharco سيتيح لمصر الحصول على لقاح

“سبوتنيك V” الفعال والآمن من أجل 25% تقريباً من السكان. ومنصة الفيروسات الغدية للإنسان مدروسة بشكل أفضل بكثير مقارنة بالتكنولوجيات الجديدة ومنها على سبيل المثال، نواقل الفيروسات الغدية للقرود والحمض النووي الريبي المرسال التي يجري استخدامها في لقاحات المنتجين الآخرين. وسيؤمن لمواطني مصر لقاح مطور على أساس منصة خالية من التبعات السلبية في المدى الطويل، بما في ذلك إمكانية ظهور أورام أو مخاطر على الوظيفة الإنجابية. ونتوقع أن عدداً متزايداً من الدول سيدرج “سبوتنيك V” ضمن محافظ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة”.

وقال مؤسس ورئيس Pharco، شيرين عباس حلمي:

“نقدر عالياً هذا الاتفاق الذي سيسمح بتأمين توريدات لقاح “سبوتنيك V” الروسي إلى مصر. وبالإضافة إلى التوريدات، فإننا ندرس العديد من فرص التعاون الأخرى مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بما في ذلك توطين الانتاج في مصر على قاعدة الطاقات الانتاجية لـ Biogeneric Pharma وذلك في غضون عدة أشهر لما فيه خير لبلدينا”.

وأكد عالم الفيروسات، والأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، فيليكس يرشوف أنه:

“من دون لقاح، لن يكون من الممكن التغلب بشكل كامل على هذا الوباء. واللقاح الذي طوره مركز غاماليا ليس لقاحاً كاملاً على غرار لقاحات الماضي (تحوي فيروساً حياً أو مقتولاً)، فقد طور باستخدام البيوتكنولوجيا الحديثة بالاستناد إلى منصة مختبرة، بخلاف الابتكارات التي يطرحها عدد من الشركات على أساس الحمض النووي الريبي المرسال أو الفيروس الغدي للقرد والتي لم تخضع للاختبار من قبل.

ويتم ضمان سلامة لقاح “سبوتنيك V” لأن فيروس الزكام غير الضار بالبشر مستخدم فيه، ولعدم احتوائه على فيروس كورونا نفسه، إذ يوجد فيه جزء من الكود الجيني الخاص به فقط، ما يستبعد إمكانية الإصابة، إلا أن ذلك يؤمن إنتاج الأجسام المضادة اللازمة لحماية الجسم، وهو ما أثبتته نتائج الدراسات. إن استخدام حقنتين متتاليتين تتضمنان آليات مختلفة لإيصال الكود الخاص بالفيروس إلى الجسم، يضمن التحصين ويمثل ميزة فريدة للقاح الروسي”.

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2011 من أجل الاستثمار المشترك مع أبرز المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب، في أسهم الشركات ضمن أراضي روسيا في المقام الأول.

ويقوم بالصندوق بدور المحفز للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي. ويمتلك الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الوقت الراهن تجربة ناجحة في المشاركة مع الشركاء الأجانب في تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 1.9 تريليون روبل وتغطي 95% من أقاليم روسيا الاتحادية. ويعمل أكثر من 800 ألف شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتبلغ إيراداتها السنوية ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات استراتيجية مشتركة مع أبرز المستثمرين المشاركين من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار دولار. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: rdif.ru

أسست PHARCO Corporation (Pharco) من قبل حسن عباس حلمي وبدأت أنشطتها في عام 1987. وPharco هي شركة رائدة في مجال الصناعات الصيدلانية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم مجموعة واسعة من الأدوية المكافئة والمستحضرات ذات العلامات التجارية إلى جانب غيرها من المنتجات الغذائية والفيتامينات للعلاج والوقاية من الأمراض. وتمثل شركة PHARCO حالياً مجموعة من تسع شركات طبية تعمل ضمن المجال الصيدلاني وتقوم بتطويروانتاج وتسويق وتوزيع وتصدير مجموعة واسعة من الأدوية ذات العلامات التجارية والأدوية المكافئة وكذلك المنتجات الصيدلانية واللقاحات المنتجة بموجب ترخيص. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.pharco.org

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