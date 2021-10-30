نيويورك، 29 أكتوبر — / PRNewswire / “الصرف الصحي والمياه للجميع” شريك لـ جناح المياه من أجل المناخ الذي تم إنشاؤه لأول مرة على الإطلاق في 26th مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون للتغير المناخي للأطراف (COP26)وسوف يسلط الجناح -برعاية 33 منظمة- الضوء على الدور الحيوي للمياه في العمل المناخي التحويلي وتقديم مشورة علمية رائدة حول التخفيف والتكيف مع صانعي القرار بشأن المناخ.

قالت كاتارينا دي ألبوكيرك، المديرة التنفيذية لشراكة “الصرف الصحي والمياه للجميع” التي تستضيفها الأمم المتحدة، “تشير التقديرات إلى أن 90٪ من المشاكل الناجمة عن تغير المناخ مرتبطة بالمياه، مما يؤدي إلى الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية القاسية. نحن بحاجة إلى صانعي القرار لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان فوق جميع الاستخدامات الأخرى، وضمان استراتيجيات وخطط وميزانيات المياه والصرف الصحي التي تتسم بالمرونة المناخية، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا”. “يُعَد جناح المياه الأول من نوعه فرصة غير مسبوقة لمواءمة سياسات المناخ والمياه بحيث يتم إعمال حقوق الإنسان، والحد من مخاطر المناخ، وهناك المزيد من الأموال المتاحة من أجل التكيف. دعونا نغتنم هذه الفرصة للعمل معًا والوفاء بالتزاماتنا – لصالح الجميع”.

في COP26 والأحداث والأماكن الرئيسية الأخرى، يدعو شركاء SWA الحكومات إلى:

· تحسين الاستخدام الفعال لموارد المياه وإعطاء الأولوية لتخصيصها بين الاستخدامات المتنافسة بطريقة تعطي الأولوية لإعمال حقوق الإنسان.

· ضمان حصول الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والأطفال، على المياه الجارية والصابون والمراحيض من أجل صحتهم وكرامتهم، وهو جزء أساسي من بناء المرونة المناخية.

· العمل مع الشركات والمؤسسات المالية الدولية من أجل تسريع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المائية ذات المرونة المناخية – خاصة بالنسبة للبلدان التي تواجه أوضاعًا هشة.

تشمل الأحداث الافتراضية من “جناح المياه” ما يلي:

التمويل المناخي لدعم تكييف الخدمات الأساسية وبناء المرونة المجتمعية: المياه، والصرف الصحي، والنظافة الشخصية

الثلاثاء 2 نوفمبر، 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. يتوفر مزيد من المعلومات هنا .

السياسات، والمساءلة، والمراقبة للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية التي تتسم بالمرونة المناخية: الانتقال من الالتزام إلى التقدم

السبت 6 نوفمبر، 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. يتوفر مزيد من المعلومات هنا .

قائمة بأحداث “جناح المياه” الأخرى .