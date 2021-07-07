‫”الصدفية مشكلة عالمية خطيرة”دبي ديرما

ونسبة إصابته تبلغ أكثر من 100 مليون فرد

دبي – الإمارات العربية المتحدة، 7 يوليو /PRNewswire/ 2021: يواصل مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر” دبي ديرما” أعماله لليوم الثاني على التوالي مع إجماع جميع المشاركين والحضور على نجاح هذه الدورة من الحدث من حيث عدد المشاركين وتنوع الفعاليات وغنى الأجندة العلمية الخاصة بالمؤتمر، حيث يحظى الحدث لهذا العام باهتمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع طب الجلد والتجميل والليزر.

هذا ويقام مؤتمر ومعرض “دبي ديرما” بحضور فعلي في دبي بمشاركة أكثر من 350 شركة عارضة تمثل أكثر من 500 علامة تجارية دولية، وأكثر من 180 متحدث مشارك في أكثر من 200 محاضرة وورشة عمل. هذا وفي حين أنه في الوقت الذي لا تزال كبرى الفعاليات العالمية التي تعنى بصحة الجلد والتجميل تتنحى عن العودة إلى تنظيم الفعاليات الفعلية مع اكتفاءها بتنظيم بعض الفعاليات الافتراضية، إلا أن إمارة دبي حرصت منذ مطلع العام الحالي على توفير بيئة آمنة ومريحة لتنظيم المؤتمرات والمعارض من خلال منظومة من القوانين والقواعد الخاصة بالسلامة العامة والتي تسمح بإقامة كافة أنواع المعارض والمؤتمرات في بيئة آمنة ومريحة.

هذا وأبدى كافة المشاركين عن امتننانهم لما توفره إمارة دبي ومركز دبي التجاري العالمي من قوانين وتدابير احترازية من شأنها أن تحافظ على سلامتهم، وتطبيقها لأعلى المعايير العالمية لضمان سلامة المشاركين والزوار والمنظمين على حد سواء.

هذا وتصدرت مواضيع اليوم الثاني من مؤتمر دبي ديرما أبرز العناوين الملحة مثل: أمراض الأظافر، و إكزيما اليد المزمنة، ومعالجة الندبات والخطوط، وعلاج الثعلبة، والسيطرة على الكلف، وحب الشباب المقاوم، وغيرها الكثير.

ومن أبرز المحاضرات التي لاقت اقبالاً كبيراً من قبل المشاركين اليوم، هي محاضرة بعنوان “الشرى والحالات ذات الصلة” والتي ألقاها الدكتور أشرف رضا، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى ويلكير، والأستاذ المساعد في الأمراض الجلدية السريرية، جامعة محمد بن راشد، كلية الطب- دبي.

حيث أكّد د. رضا على أن “دبي ديرما” يعتبر منصة استثنائية تقدم أحدث المعلومات العلمية والابتكارات في مجال الأمراض الجلدية والأدوية والعناية بالبشرة وتقنية الليزر، وقال: “إن الهدف من المؤتمر هو تمكين أطباء الأمراض الجلدية في دولة الإمارات والعالم من تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضاهم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحتاج أطباء الأمراض الجلدية إلى مواكبة أحدث التطورات وانتهاج أسلوب التعليم المتطور والمستمر. ومن الواضح حالياً أن مجال الأمراض الجلدية يمر بتحول كبير وقد حدثت تطورات كبيرة في السنوات القليلة الماضية في مجال الأدوية البيولوجية والأدوية الجديدة الأخرى التي تعالج العديد من الأمراض المزمنة والصعبة مثل “الصدفية” و”التهاب الجلد التأتبي” على سبيل المثال لا الحصر.”

كما ذكر الدكتور سمير حنتيرة، استشاري طب الأمراض الجلدية والأمراض التناسلية في المستشفى الأمريكي في دبي وعضو الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح معدل انتشار الصدفية المُبلغ عنه في العالم بين 0.09 ٪ و11.43 ٪، مما يجعل الصدفية مشكلة عالمية خطيرة مع إصابة ما لا يقل عن 100 مليون فرد في جميع أنحاء العالم.

وأضاف قائلاً “تعتبر الصدفية اللويحية واحدة من أكثر الأنواع شيوعاً التي تسبب بقعاً جلدية بارزة وجافة وحمراء مغطاة بقشور فضية. وعلى الرغم من كونه مرضاً مزمناً ليس له علاج، إلا أنه نظراً للتطور والتحديثات الجديدة في العلاج، يتوفر الآن دواء جديد يُسمى “مثبط IL-23” لعلاج الصدفية المتوسطة إلى الشديدة عند البالغين المرشحون للعلاج الجهازي أو العلاج بالضوء.

كما أعرب السيد محمد أبو بكر، المدير العام لشركة “AbbVie“الخليج، عن إعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر الرائع الذي يعتبر أكبر تجمع علمي للعناية بالبشرة، والذي يضم نخبة من الاستشاريين وأطباء الأمراض الجلدية المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية. وأكد أنه لطالما عُقد مؤتمر “دبي ديرما” تحت شعار “صحة البشرة أولوليتنا” على مدار السنوات الماضية، حيث جمع بين المتخصصين في العناية بالبشرة، ورواد الصناعة، وصناع القرار في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

وتابع السيد أبو بكر قائلاً: “تم إعداد البرنامج العلمي لدبي ديرما بشكل جيد من خلال محاضرات رائعة تناولت المواضيع الأكثر شيوعاً في صحة الجلد مثل أدوات التشخيص وطرق العلاج الجديدة، وعلاج الصدفية لدى البالغين، والحشو والريولوجيا، وأكزيما اليد المزمنة وذلك بهدف استكشاف التطورات الجديدة في علاج اضطرابات الجلد المختلفة.

واختتم السيد أبو بكر قائلاً: “نحن في “AbbVie” نؤمن بالمسؤولية الكبيرة تجاه زيادة وعي المرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية المختلفة، ونؤكد على بذل الجهود المستمرة في البحث والتطوير للتوصل إلى أفضل العلاجات التي تساهم في تخفيف معاناة المرضى.”

علاوة على ذلك، تضمن معرض “دبي ديرما” أحدث التقنيات والمنتجات والأجهزة، وأتاح فرصاً كثيرة للتعاون والتواصل فيما بين العارضين والزوار على حدٍ سواء. كما استقطبت منطقة المعرض عدداً كبيراً من الحضور الذين تمكنوا من تجربة المنتجات المعروضة مباشرة، وتعرّفوا على أحدث ابتكارات الشركات والعلامات التجارية العالمية.

إضافة لذلك، شهد اليوم الثاني من “دبي ديرما” العديد من العروض التقديمية للملصقات الرقمية، حيث أتيحت الفرصة للباحثين لتقديم أبحاثهم والمشاركة في مناقشات تدور حول مواضيع عروضهم التقديمية مع اللجنة العلمية للحدث.

هذا ويحظى مؤتمر ومعرض دبي ديرما بدعم من الرابطة العربية للأمراض الجلدية، والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل، ورابطة أطباء الجلد لدول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ومكتب “فعاليات دبي للأعمال” شريك الوجهة السياحية لمؤتمر ومعرض دبي ديرما. إضافةً إلى الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، وجمعية الجراحة الجلدية التجميلية في الهند، والأكاديمية الأوروبية لأمراض الجلد والأمراض التناسلية، والجمعية المصرية لجراحي التجميل والترميم، والجمعية الهندية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية وأطباء الجذام (IADVL)، والجمعية الباكستانية للأمراض الجلدية، وكلية سريلانكا لأطباء الأمراض الجلدية.

ويجدر بالذكر أن مؤتمر ومعرض دبي ديرما ينظم سنوياً من قبل مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض-عضو في اندكس القابضة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل.

Nada Saaydeh, [email protected] +971 50 155 6519

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1559314/Dubai_Derma.jpg