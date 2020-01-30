‫الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك تحقق صافي أرباح بقيمة 22.33 مليون دولار أمريكي في العام 2019 بارتفاع نسبته 39.24% على أساس سنوي

29/01/2020، رام الله، فلسطين: أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) الموحدة للعام 2019. وصرح السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن مجموعة أيبك حققت نمواً ملحوظاً في العام 2019 مقارنة بالعام السابق بالرغم من التحديات المحيطة المختلفة في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث نمت الايرادات الكلية بنسبة 12.51% وبلغت 824.97 مليون دولار أمريكي، وارتفعت صافي أرباح المجموعة بنسبة 39.24% لتبلغ 22.33 مليون دولار أمريكي، وأيضاً ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي أيبك ليبلغ 18.24 مليون دولار بنمو نسبته 39.36% عن العام السابق، كما نمت حصة السهم من ربح المساهمين بنسبة 21.76% لتبلغ 0.21 سنتاً في العام 2019. وبلغ مجموع الموجودات 432.42 مليون دولار أمريكي كما في 31/12/2019 بزياده نسبتها 12.86% عن العام السابق. أما صافي حقوق ملكية مساهمي أيبك فقد بلغت 133.02 مليون دولار أمريكي كما في 31/12/2019 بزياده نسبتها 14.79% عن العام 2018.

مجمل قيمة توزيعات الأرباح بلغت 10.5 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 12.8% من رأس المال المدفوع

وأشار العقاد أن أيبك قامت في العام 2019 بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 5 مليون دولار (6.1%) وكذلك أسهم مجانية عددها 5.5 مليون سهم (6.7%) وبذلك بلغ مجمل قيمة التوزيعات النقدية والأسهم المجانية 10.5 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 12.8% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ 82 مليون دولار أمريكي في حينه.

نمو القيمة السوقية لأيبك بنسبة 17.8%

وقال العقاد أن سهم أيبك حافظ على أداءاً جيداً خلال العام بالرغم من ضعف السيولة في البورصة بشكل عام، وقد أغلق السهم على سعر 2.55 دولار نهاية 2019 مرتفعاً بنسبة 8.5% عن إغلاق العام 2018. كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ 226.95 مليون دولار نهاية العام 2019 بنمو بلغت نسبته 17.8% عن نهاية العام 2018.

استثمار 6.4% من صافي أرباح مجموعة أيبك في المسؤولية الاجتماعية بقيمة بلغت 1.42 مليون دولار أمريكي

وأشار العقاد الى محافظة مجموعة أيبك على لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خلال الاستمرار في عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع الفلسطيني من أجل مساعدتها على أداء رسالتها خاصة في قطاعات التعليم والصحة والمشاريع الريادية والشباب، إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والثقافية. مشيراً أن مبلغ الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2019 من أيبك ومجموعة شركاتها بلغت قيمته 1.42 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 6.4% من صافي أرباح المجموعة.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف أيبك ما يزيد عن 2000 كادر في شركات المجموعة.

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