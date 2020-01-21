‫الشركة العالمية للصناعات البحرية توقع اثنين من “أوامر بناء منصة حفر جديدة” مع ARO للحفر

يهدف توقيع هذا الاتفاق إلى تمكين الشركة العالمية للصناعات البحرية ( IMI ) من بناء أول منصتي لحفر الآبار مع شركة ARO للحفر في الإمارات العربية المتحدة، لتزويد الشركة العالمية للصناعات البحرية بمعرفة وخبرة عالمية في المجال.

الظهران، المملكة العربية السعودية، 21 يناير 2020 / PRNewswire / – أعلنت اليوم الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) أنها وقعت اتفاقيتي “شراء منصة حفر” مع شركة ARO؛ وهي بمثابة مقاول حفر بحري عالمي تمتلك وتدير أسطولًا من منصات الحفر ذات مواصفات رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية، واتفاقية لاحقة من الباطن مع الشركاء طويليالأجل لامبريل اينيرجي المحدودة (LEL) “Lamprell Energy Ltd (LEL)” لبناء منصتي حفر (2) Keppel LeTourneau Super 116E. ومن المتوقع تسليم الحفار الأول في الربع الأول من عام 2022 والثاني في الربع الثاني من عام 2022.

وقال فتحي سالم، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية: “توفرهذه الاتفاقية العديد من المزايا للشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI)، بما في ذلك نقل المعرفة الفنية والملكية الفكرية من شركة لامبريل اينيرجي المحدودة (LEL) إلى الشركة العالمية للصناعات البحرية وآلية لمعالجة خطط التطوير المطلوبة لموظفي الشركة، بحيث يكتسبون مهارات على مستوى عالمي في بناء وتخطيط منصات الحفر لضمان أن الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) مجهزة جيدًا لبناء الحفارات بشكل مستقل في رأس الخير، بمجرد فتح حوض بناء السفن العالمي الخاص بالشركة. كما ستساعد شركة لامبريل اينيرجي المحدودة (LEL) الشركة العالمية للصناعات البحرية على توطين سلسلة التوريد في المملكة، كما سيساهم هذا المشروع في النمو طويل الأجل لهذه الصناعة الجديدة في المملكة العربية السعودية وسيمكن الشركة العالمية للصناعات البحرية من أن تعمل بشكل مستقل على بناء منصات حفر في المملكة العربية السعودية وفقًا لأعلى المعايير العالمية لبناء الحفارات.”

وتعليقًا على ترسية المشروع، صرحت كيلي ماكهنري “Kelly McHenry“، الرئيس التنفيذي لشركة ARO قائلةً: “إن الشركة ملتزمة بزيادة تواجدنا في المنطقة ويسرنا التوصل إلى اتفاقات ستمكننا من استخدام قدرات التصنيع المحلية لدعم أهداف نمو أسطولنا. هذا وسوف تحصل ARO من خلال اتفاقيات الشراء هذه على اثنين من أحدث الرافعات ونتطلع إلى شراكة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI)، لتسليم هذه الحفارات.”

وقال السليم: “يعزز هذا المشروع علاقة العمل بين الشركة العالمية للصناعات البحرية ومساهميها، فضلاً عن المساهمة في تطوير بنية تحتية لسلسلة التوريد الصناعية المحلية، والخبرة الفنية للمواطنين السعوديين، وسجل حافل في مجال بناء الرافعات.”

ستكون الشركة العالمية للصناعات البحرية، التي تقع في مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية الدولية في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، أكبر منشأة بحرية كاملة الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عند اكتمال البناء، ستكون السعة السنوية للمنشأة أربعة (4) منصات حفر بحرية جديدة وأكثر من 43 سفينة بناء جديدة بما في ذلك VLCC، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 260 منتج بحري. من المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج الرئيسية في عام 2020 مع وصول المنشأة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022. الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية ولامبريل وبحري “Bahri” وهيونداي للصناعات الثقيلة.

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