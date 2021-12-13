الرياض- المملكة العربية السعودية, 12 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة. وقد تم ضمان برنامج “الصكوك” من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة أن برنامج “صكوك”، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04٪، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني: “إن الإقبال الكبير على صكوك الشركة هو دليل على الثقة الكبيرة في سوق الإسكان بصورة خاصة، والاقتصاد السعودي بصورة عامة، ويعزز دعم المستثمرين لنموذج عملنا الذي نهدف من خلاله إلى رفع نسبة تملك المنازل، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة 70% من تملك المواطنين للمنازل “.

وأضاف: “يعزز الإصدار الأخير من متانة سوق أدوات السندات والصكوك تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030”.

الجدير بالذكر أن هذا هو الإصدار الثاني للشركة في عام 2021، حيث تم الإعلان في مارس عن الإصدار الأول بقيمة 4 مليارات ريال سعودي بمدة استحقاق 7 و10 سنوات ضمن برنامج “صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” بقيمة 10 مليارات ريال. ويتيح البرنامج للشركة إصدار صكوك مدعومة بضمانات حكومية تستهدف المستثمرين المحليين.

وتولى بنك (HSBC) السعودية دور مدير الإصدار الرئيسي، في حين عمل على إدارة الإصدار كلاً من “الجزيرة كابيتال” و”الراجحي كابيتال” و” بنك إتش إس بي سي السعودية (HSBC)” و”الرياض كابيتال” و”السعودي الفرنسي كابيتال” و”أس ان بي كابيتال (SNB)”.

نبذة عن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري :

تأسست عام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بهدف المساعدة في تحوّل سوق الإسكان المحلي، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في إعادة التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية.

تُمكن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأفراد والجهات الطامحة بالتمويل العقاري بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة وتنوع التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وكجزء من مهامها الرئيسية، تُقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمويلاً قصير الأجل للممولين العقاريين لتوفير السيولة وتخفيف العبء على رأس المال، مما يتيح زيادة في النمو لقطاع التمويل العقاري وزيادة في معدلات تملك المساكن للمواطنين السعوديين. ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتجميع وحزم محافظ التمويل في أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف (A) (مستقر) من وكالة “فيتش”، وتصنيف (A2) (مستقر) من وكالة “موديز”.

وتملك الشركة فريق إداري استفاد من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ لتكون الشريك المفضّل للممولين العقاريين في المملكة العربية السعودي،

لمزيد من المعلومات عن الشركة، الرجاء زيارة www.srco.com.sa

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