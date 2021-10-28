وبهذه المناسبة؛ صرح السيد/ أندريه بولشاكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأعمال بشركة “إيفوكارجو إنترناشيونال هولدينجز ليمتد”؛ قائلاً: “نحن نمتلك أهدافاً طموحة لخلق الوعي بأهمية الخدمات اللوجستية الذكية التي توفرها المركبات غير المأهولة بالكامل EVO.3 (الفئة N3) و EVO.1 (الفئة N1)؛ بما تحمله من تأثير كبير في قطاع الخدمات اللوجستية. ونظراً لكون دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الأفضل لإنشاء روابط تجارية جديدة واستقطاب عملاء محتملين؛ فإن تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوفر لنا منصة مثالية لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتنا في مجال الشحن بالمركبات المستقلة ذاتية القيادة بقطاع الخدمات اللوجستية الذكية”.

هذا حيث سيقوم الطرفان خلال «مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة» بعرض مركبة “إيفوكارجو” ذاتية القيادة؛ مع الإعلان عن تعاونهما واعتزامهما استكشاف آفاق التجارب المستقبلية في مجال الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة؛ وذلك في الـ 27 من شهر أكتوبر 2021 بمدينة دبــي.

من جانبه، صرّح السيد/ أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، قائلاً: “يسعدنا أن نقدم تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة لعملائنا وللمجتمع بشكل عام حيث ستعزز وتحسّن هذه التكنولوجيا من خدماتنا وستساعدنا في تحقيق هدفنا المتمثل في تحويل 25% من جميع رحلات النقل في دبي لوسائل نقل ذكية وبدون سائق”.

هذا فيما أعربت شركة “إيفوكارجو” من جانبها عن اهتمامها الكبير بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في استكشاف الفرص المتاحة لعرض وتقديم منصاتها اللوجيستية الكهربائية غير المأهولة ذاتية الإنتاج EVO.1 (بوزن كامل يبلغ 3.5 طن) و EVO.3 (بوزن كامل يبلغ 44 طنًا)، وتقديم خدماتها اللوجستية الآليّة بالكامل من المصدر إلى الوجهة؛ والتي يمكنها تخفيض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 60%.

تعمل شركة “إيفوكارجو” على توفير مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية المُصممة خصيصاً لكل منظومة بيئية لكل عميل؛ وذلك بهدف دعم حلول ملائمة للبيئة وأكثر ذكاءً واستدامةً وكفاءةً لأعمالهم؛ عبر استخدام المركبات ذاتية القيادة التي توفر حلولاً مبتكرة وخدمات متطورة في النظام البيئي الذي تتم خلاله خدمات الشحن ونقل البضائع.

هذا وقد شارك السيد/ أندريه بولشاكوف بالحديث في مؤتمر “دبي العالمي للتنقل ذاتيّ القيادة”؛ وهو منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة تجمع أبرز الخبراء وصانعي السياسات ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين؛ حيث رافقه العديد من المتحدثين البارزين، من بينهم المهندس/ معمر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفـيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية فـي سلطة واحة دبـي للسيليكون (DSOA)، والسيد/ أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، والبروفيسور/ سيباستيان ثورن ، الرئيس التنفيذي لشركة “كيتي هوك”.

الموقع الرسمي لشركة إيفوكارجـو:

www.evocargo.com

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