‫السيد/أنيل جاجيا رئيس قسم نظم المعلومات السابق بمصرف HDFC ينضم كمستشار استراتيجي إلى شركة Cloud4C التابعة لشركة CtrlS

سيؤدي السيد/جاجيا دورًا محوريًا في تصميم حلول تقنية ذكية ومعلوماتية مبتكرة للقطاع المصرف

سنغافورة وحيدر أباد، الهند، 31 يوليو 2020 /PRNewswire/ — انضم السيد/أنيل جاجيا الخبير التقني ورئيس قسم نظم المعلومات السابق بمصرف HDFC للعمل بشركة Cloud4C التابعة لشركة CtrlS في منصب المستشار الاستراتيجي للممارسات المصرفية. ومن المُقرر أن يمارس عمله بشكل وثيق مع فريق قيادة الشركة للتركيز بشكل رئيس على تمكين المشاريع الكبرى لتحويل العمليات المصرفية إلى السحابة وممارسات التطوير والعمليات (DevOps) والتشغيل الآلي ومساعدة المصارف في رحلتها نحو التحول الرقمي. وقد تخرج في المعهد الهندي للإدارة (IIM) بمدينة أحمد أباد، ويحمل أيضًا شهادة في الهندسة من المعهد الهندي للتقنية (IIT) بمدينة كانبور. كما يتمتع بمسوغات اعتماد قوية، فضلاً عن خبراته المُكثفة والمُتعمقة التي اكتسبها على مدار 30 عامًا عبر مجموعة واسعة من الخدمات المالية واستراتيجيات الأعمال وتقنية المعلومات.

وكان السيد/أنيل جاجيا -وهو أحد رواد التقنية المرموقين من ذوي الرؤية الثاقبة في القطاع المصرفي- قد تولى في عام 2008 منصب رئيس قسم نظم المعلومات بمصرف HDFC وأدى دورًا رئيسًا في التحول الرقمي للمصرف وانطلق به إلى مكانة ريادية مرموقة. ومن بين المبادرات الرئيسة التي تولاها في مصرف HDFC عدد من المبادرات التي تتمحور حول التحول الرقمي للأنشطة الرئيسة ومستودع البيانات والتحليلات المنطقية للبيانات والعمليات المصرفية الرقمية واستمرارية الأعمال، إلى جانب المسؤولية الإضافية المُوكلة إليه بقيادة المجلس التنسيقي للشمول المالي (FI) والخدمات المصرفية لسبل العيش المستدامة (SLB). كما كان يشغل منصب مدير العمليات بمصرف Centurion بإقليم البنجاب على مدار أربع سنوات قبل انضمامه إلى مصرف HDFC. وعمل السيد/جاجيا قبل ذلك لفترة تزيد عن 18 عامًا مع سيتي بانك في كل من شيكاغو ونيويورك وسنغافورة ومومباي وكلكاتا.

وصرح السيد أنيل جاجيا قائلاً “إنه لمن دواعي سروري انضمامي لشركة Cloud4C للعمل كمستشار استراتيجي. فعالم الخدمات المصرفية في الوقت الراهن ينتقل بشكل استراتيجي من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الأعمال المصرفية القائمة على الحد من التلامس. أما في المستقبل فسيكون التواصل بين كل الأشياء من خلال إنترنت الأشياء لإيجاد العملاء واستقطابهم، وسيكون مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات الاجتماعية والتحليلات المنطقية للبيانات وتقنيات التخزين والحوسبة الفعالة.” وأردف بقوله: “إنني أتطلع إلى العمل بنشاط وبشكل وثيق مع فريق قيادة Cloud4C لبناء حلول تقنية مصرفية مبتكرة وجديدة وتعاونية وسريعة ومنفتحة وآمنة وقابلة للتطوير السريع ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية لمساعدة القطاع المصرفي على التوجه إلى المستقبل الرقمي.”

تمثل الخدمات المصرفية الرقمية مستقبل العمل المصرفي، حيث تُقدم المنتجات والخدمات المصرفية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وتخضع للمعالجة من خلال البرامج التطبيقية البينية، وتُقدم للعملاء عبر جميع قنوات الإنترنت بما يجعل الخدمات المصرفية الافتراضية حقيقة واقعة. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق المصرفية الرقمية على مستوى العالم إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 وأن تبلغ قاعدة المستخدمين الرقمية 4 مليار مستخدم. تعتزم شركة Cloud4C -من خلال تواجدها في 50 موقعًا منتشرًا في 25 دولة- تقديم خدماتها إلى 25 ألف مصرف في جميع أنحاء العالم من خلال سحابة المجتمع المصرفي الخاصة بها، وغيرها من الحلول التقنية المصرفية الحديثة وخدماتها الذكية المُدارة بالسحابة. وتقدم الشركة خدماتها في الوقت الراهن إلى 60 شركة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات المُدرجة في قائمة “فورتشن 500″، إلى جانب ما يربو على 20 مصرفًا مُمتثلاً للوائح التنظيمية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا وإرشادات المصرف المركزي الهندي وغيرها من اللوائح التنظيمية.

ومن جانبه صرح السيد سريدار بينابوريدي مؤسس شركة Cloud4C للخدمات ورئيسها التنفيذي قائلاً: “يسعدني للغاية أن أرحب بالسيد/أنيل جاجيا الخبير المخضرم في المجال المصرفي، والذي يتمتع بخبرات عميقة في المواءمة بين تقنية المعلومات والأعمال والابتكار في استراتيجيات تقنية المعلومات في القطاع المصرفي. وأرحب ترحيبا حارًا بانضمامه إلى عائلة Cloud4C. وأضاف قائلاً: “سيؤدي السيد/أنيل دورًا أساسيًا في صياغة حلولنا التقنية الحديثة للقطاع المصرفي حيث أصبحت الخدمات المصرفية أساسية وواسعة الانتشار في كل المجالات.”

نُبذة عن Cloud4C

شركة “Cloud4C” هي المزود الرائد للخدمات المُدارة بالسحابة على مستوى العالم، وتقدم خدماتها إلى 4000 عميل في 25 دولة و 50 موقعًا، منها 60 شركة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات المُدرجة في قائمة “فورتشن 500”. تقدم الشركة الخدمات السحابية (العامة والخاصة والهجينة) والخدمات السحابية المجتمعية (الخدمات السحابية للمجتمع المصرفي والخدمات السحابية لمجتمع SAP) وخدمات الانتقال السحابي لمقدمي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة كخدمات أمازون ويب ومايكروسوفت آزور ومنصة جوجل السحابية، فضلاً عن الخدمات الذكية الشاملة المُدارة بالسحابة وخدمات التعافي من الكوارث والخدمات الأمنية المُدارة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات في الالتزام بالقوانين السيادية الصارمة المتعلقة بالبيانات في الدول التي تعمل بها تلك الشركات.

وتخطط الشركة للتوسع في تواجدها جغرافيًا داخل 80 دولة و160 موقعًا في جميع أنحاء العالم خلال فترة تمتد من 36 إلى 48 شهرًا.

www.cloud4c.com

مسؤول الاتصال الإعلامي:

بي أس راو

نائب الرئيس والمسؤول الدولي (للعلاقات العامة والاتصالات)، شركة

Cloud4C للخدمات

، البريد الإلكتروني:

bsrao@cloud4c.com، الموقع الإلكتروني: www.cloud4c.com

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