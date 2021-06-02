‫الربع الأول من عام 2021: شركة زيب هيلث Zepp Health تُصنف ضمن المراتب الأربعة الأولى في شحنات الساعات الذكية العالمية للكبار

تُعد زيب هيلث (Zepp Health) شركة رائدة في السوق في البرازيل، وروسيا، وإسبانيا مع تحقيق نمو عالمي عامًا بعد عام بنسبة 68.8%.

شنتشن، الصين، 2 يونيو 2021 /PRNewswire/ — صنفت شركة زيب هيلث (مُدرجة في في بورصة نيويورك: Zepp) والتي تمتلك العلامات التجارية زيب (Zepp) وأمازفت (Amazfit) ضمن المراتب الأربعة الأولى في شحنات الساعات الذكية[1] العالمية للكبار في الربع الأول من عام 2021، وذلك وفقًا للبيانات التي صرحت بها شركة البيانات الدولية (International Data Corporation) بشأن السوق العالمي للأجهزة التي يمكن ارتدائها. باعت شركة زيب هيلث ما يزيد على 1.65 مليون لساعات ذكية تابعة لعلاماتها التجارية زيب وأمازفت في الربع الأول من عام 2021 محققة نمو عام بعد عام بنسبة 68.8% فيما يتعلق بمبيعات الوحدة العالمية؛ وهى أكبر نسبة نمو بين العلامات التجارية للساعات الذكية للكبار المتصدرة.

بالرغم من ظروف السوق الصعبة الحالية التي أثرت على صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، ظلت مبيعات شركة زيب هيلث مرتفعة. صنفت زيب هيلث كأول شركة رائدة في شحنات الساعات الذكية للكبار بنسبة (40.9%) في البرازيل، و(28.9%) في روسيا، و(%23.5) في إسبانيا. وصنفت رقم 2 في إيطاليا، ورقم 3 في بولندا، ورقم 4 في ألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وتايلاند في شحنات الأجهزة التي يمكن ارتدائها. وبالإضافة إلى ذلك، صنفت زيب هيلث رقم 6 في أسواق المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

حرك نشاط مبيعات شركة زيب هيلث إصدارها لطراز العلامة التجارية أمازفت المشهور والأجهزة المناسبة لأسلوب الحياة والتي يمكن ارتدائها مثل سلسلة الساعات الذكية Amazfit GTR 2 و GTS 2 وسلسلة الساعات الذكية المناسبة لأداء الألعاب الرياضية الخارجية بما في ذلك ساعة Amazfit T-Rex.

كما عملت العلامة التجارية أمازفت على تعزيز سماتها من خلال توسيع مجموعة الرعاية التجارية العالمية الخاصة بها للألعاب الرياضية الخارجية والتي تتميز بروح المغامرة. واحتفاًلا بإصدار ساعة Amazfit T-Rex Pro في مارس 2021، قامت العلامة التجارية بالرعاية التجارية لثلاث مسابقات تتسم بالتحدي وتمثل روح الساعة التي أصدرتها؛ والتي تحمل اسم Explore Your Instinct (استكشف موهبتك). أعلنت امازفيت Amazfit الشراكة مع سبارتان (Spartan) وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الرياضة والصحة الدائمة وستكون متاحة في إحدى مجموعات فعاليات سبارتان التي تقام حول العالم هذا الموسم. قامت أمازفت بالرعاية التجارية أيضًا لسباق ESOK في مدينة أسكي شهر في تركيا، ومسابقة Zavidovo SUP Challenge التى تقام لجميع الروسيين، وهى إحدى المسابقات الخمسة المتصدرة عالميًا في رياضة التجديف.

[1] وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة البيانات الدولية(IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker

نبذة أمازفت

منذ إنشائها في عام 2015، تقدم أمازفت العديد من سلاسل الساعات الذكية وعصابات متعددة الاستخدامات والتي يمكن ارتدائها بدايًة من الاستخدام اليومي إلى استخدامها أثناء الرياضة الخارجية بالإضافة إلى الأجهزة الذكية الأخرى المتعلقة بالرياضة والصحة بما في ذلك سماعات الأذن الرياضية المزودة بتقنية استريو لاسلكية حقيقية TWS وأجهزة سير ذكية ومقاييس تناسب الجسم الرشيق وأجهزة رياضية. وتبذل أمازفت قصارى جهدها لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المستهلكين وذلك من خلال إصدار خط كامل من المنتجات التي تقدم تجربة مستخدم متميزة.

مع تصميم وصناعة بارزة في الإبداع، فازت منتجات الساعات الذكية لأمازفت بالعديد من الجوائز، مثل جائزة التصميم الألمانية، وجائزة تصميم النقطة الحمراء.

وبالوقت الحالي، تغزو منتجات أمازفت أسواق أكثر من 90 دولة ومنطقة، تشمل الولايات المتحدة، ألمانيا، واليابان. وفقًا لأحد تقارير تتبع السوق العالمي للأجهزة القابلة للارتداء عن شركة البيانات الدولية في عام 2020، صنفت شحنات الساعات الذكية التابعة لأمازفت الأولى في إسبانيا وإندونيسيا، والثانية في البرازيل، والثالثة في روسيا، والهند، وتايلاند، والرابعة في بولندا، والخامسة في ألمانيا، وكانت أيضًا ضمن المنتجات المتصدرة في الدول والمناطق الأخرى.

نبذة عن زيب هيلث، المعروفة رسميًا باسم شركة هوماى

مهمة شركة زيب هيلث هى ربط الصحة بالتكنولوجيا. فمنذ إنشائها في عام 2013، طورت الشركة منصة تحتوي على أشكال من التكنولوجيا خاصة بها بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي، والمستشعرات الحيوية، وبيانات خوارزمية تساعد على إصدار خط موسع للمنتجات الذكية الصحية للمستهلكين، وخدمات تحليلية للصناعة. وفي عام 2019، شحنت الشركة 36.6 مليون وحدة من الساعات الذكية وعصابات للياقة البدنية بما في ذلك علامتها التجارية أمازفت ومنتجات أخرى طورت وصنعت لشاومي وبذلك تضم 23% من أنواع الشحنات العالمية. يقع مقر الشركة في خفي، الصين، بالإضافة لعمل الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقع شركة زيب في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا، لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://ir.zepp.com/ investor/pages/company-profile .

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