‫الرائد في مجال الطاقة النظيفة ينضم إلى مجلس إدارة General Fusion

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، في 16 مارس 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت General Fusion اليوم عن تعيين اائد في مجال الطاقة النظيفةGeorge (Chip) A. Hambro في مجلس إدارتها.

يقدّم السيد Hambro خبرة واسعة في قيادة عمليات التطوير التقني والعمليات التجارية الناجحة في شركات Fortune 500 التقنية. وقد انضم إلى شركة First Solar في مراحل نشأتها الأولى في العام 2001 وشغل منصب مدير عام ليتم تعيينه بعد ذلك مدير العمليات. ولعب دورًا رئيسًا في قيادة التحولات الإيجابية في الشركة وما شهدته من تطور تقني وتوسع في نطاقها، بفضل العرض العام الأولي الناجح الذي تحوّلت الشركة بموجبه إلى شركة ذات ملكية عمومية. وتعتبر First Solar في يومنا هذا أكبر جهة مصنعة للطاقة الشمسية الفولتضوئية في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة. في العام 2009، استقال من منصبه الذي كان يؤدي فيه العمليات اليومية وهو يرأس حاليًا اللجنة التقنية التابعة للشركة، بينما يصب تركيزه مجددًا على عناصر أساسية أخرى تتعلق بالصناعة العملية للطاقة الخالية من الكربون.

صرّح السيد Hambro قائلاً: “في غالبية مسيرتي المهنية، كنت أسعى لتحقيق الوعد المتمثل بالاعتماد على الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من النجاح الباهر الذي تم تحقيقه في هذا المجال على مستوى الطاقة الشمسية، فإن معظم مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن تشكّل حملًا أساسيًا فعالًا للشبكة”. وأضاف قائلاً: “تُعدّ General Fusion محطة الحمل الأساسي الوافرة والنظيفة والاقتصادية للمستقبل.”

قبل انضمام السيد Hambro إلى First Solar، شغل منصبي نائب رئيس قسم تطوير الأعمال والهندسة في شركة Goodrich Aerospace ونائب رئيس العمليات في شركة ITT Night Vision. هذا وتنقل بين مناصب متنوعة تندرج في إطار الإدارة الفنية في شركة Varian Associates. وهو حاليًّا شريك تنفيذي في شركةTrue North Venture Partners حيث يعمل في مجلس إدارة شركة الاستثمار Aquahydrex.وقد استقال السيد Hambro مؤخرًا من مجلس إدارة شركة View Inc وهي أكبر شركة مصنعة لنوافذ الزجاج الكهروضوئي في العالم.

في هذا السياق، أفاد الرئيس التنفيذي Chris Mowry: “يقدّم Chip خبرة استثنائية للنجاح في الارتقاء بمستوى تقنية الطاقة النظيفة وتسويقها. ستقدم هذه الخبرة لمجلس General Fusion خبرات جديدة ومهمة في مجال استراتيجية العمل في الوقت الذي نعمل فيه أيضًا على الارتقاء بعملياتنا بهدف نشر المصنع التجريبي للانصهار.”

حول General Fusion

تتبع شركة General Fusion الطريق الأسرع والأكثر عملية نحو طاقة الانصهار التجاري، وتتّخذ فانكوفر، كندا مقرًّا لها، كما لديها مكاتب في واشنطن العاصمة ولندن والمملكة المتحدة. وقد تأسست الشركة في العام 2002 وتحظى بتمويل مجموعة عالمية من شركات رأس مال المجازفة الرائدة في مجال الطاقة وقادة الصناعة والروّاد في مجال التقنية.تعرّف أكثر علىwww.generalfusion.com.

للمزيد من المعلومات:

Paul Sullivan

رقم المكتب: 4742 685 604 1+

رقم الهاتف المحمول: 7358 603 604 1+

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