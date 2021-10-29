شينزين، الصين, 28 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة ZTE (0763.HK / 000063.SZ) -المزود الدولي الرئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية والشركات والمستهلكين للإنترنت النقال- أن نائب الرئيس التنفيذي للشركة ومدير العمليات التنفيذي شيه جونشي قد ألقى كلمة رئيسية بعنوان “الفوز بالمستقبل بالذكاء الرقمي” في مؤتمر المحللين العالمي الذي عُقِد عبر الإنترنت في 25 أكتوبر 2021. يُقدِّم خطاب السيد شيه مشهد الشركة في عصر الاقتصاد الرقمي، ويغطي وضع الشركة، وأهداف التنمية، والمبادرات الاستراتيجية.

“في مواجهة فترة الاستراتيجية المقبلة، ستحقق ZTE قفزة نوعية في التطور من خلال مبدأ “ثلاث استراتيجيات، ومنحنيان”. تكمن “ثلاث استراتيجيات” هنا في الابتكار والعولمة وحلول المنتجات الشاملة. ويعني “منحنيان” أنه من ناحية، تتمسك ZTE بترسيخ مكانتها، والحفاظ على النمو المطرد لأعمال المشغلين في المنحنى الأول، بينما من ناحية أخرى، ستخلق ZTE أفقها الجديد لتحقيق النمو السريع للحكومات، وأعمال الشركات، والأعمال الطرفية، والأعمال الجديدة في المنحنى الثاني.

وفي الوقت نفسه، ستلتزم ZTE بأن تصبح مؤسسة تشغيلية عالية المرونة للتكيف مع التحدي المتمثل في حالة عدم اليقين في الوضع الطبيعي الجديد، والالتزام باستراتيجية صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون من أجل تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل للشركة.

ووفقًا للسيد شيه، تهدف ZTE إلى أن يتم إدراجها في قائمة “فورتشن جلوبال 500” في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة من خلال الحفاظ على معدل نمو سنوي قوي.

يرد فيما يلي الخطاب الأصلي:

أصدقائي الأعزاء، صباح الخير، ومساء الخير. إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم دور ZTE وهدفها واستراتيجيتها في عصر الاقتصاد الرقمي. لقد مرت خمس سنوات على آخر مؤتمر عالمي للمحللين. خلال هذه الفترة، شهدنا تغييرات كبيرة في البيئة العالمية وفي ZTE. اليوم، حددت ZTE رؤيتها ورسالتها الجديدتان، وهي تمضي قدمًا نحو هدف خلق قيمة أكبر على الرغم من التحديات المختلفة. ومن خلال مؤتمر المحللين العالمي، نأمل أن تعرفوا المزيد عن ZTE ولا تترددوا في التعبير عن آرائكم.

ملتزمون بأن نكون “محرك الاقتصاد الرقمي” في العصر الجديد

كما قد تعلمون، تأسست ZTE في عام 1985، بهدف توفير مكالمات هاتفية ميسورة التكلفة للجميع، وبالتالي تحقيق اتصال ملائم. ومنذ البداية المبكرة، التزمت ZTE بالاتصالات والابتكار المستقل.

على مدار 36 عامًا، ظللنا أوفياء لتطلعاتنا الأصلية، ونسعى جاهدين لربط “الأفراد، والعائلات، والشركات، والمجتمع” بالجهود المستمرة والابتكار. نحن مصممون على تحقيق رؤيتنا ورسالتنا، أي “تمكين الاتصال والثقة في كل مكان”، و”ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل”.

الآن، نمت ZTE من تكنولوجيا الاتصالات (CT) إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). قمنا بتطوير التكنولوجيا الرقمية الأساسية، مثل مجموعات الشرائح وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل؛ نحن نقدم حلول نهاية الشبكة السحابية الكاملة؛ ونستخدم أدوات ذكية وفعالة من أجل نشر الشبكة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بالتنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا الخضراء. ومن خلال حلولنا الرقمية، نهدف إلى أن نكون “محركًا للاقتصاد الرقمي” و”موفرين لبنية تحتية رقمية فعالة وموثوقة”.

نحن نقوم بترسيخ مكانتها من خلال المبادرات المبتكرة، نحو قائمة “فورتشن جلوبال 500”

للوفاء بهذا الدور، قمنا بصياغة استراتيجية التنمية المحددة، والتي يُعَد عام 2021 عاملاً حاسمًا فيها. في فترة الاستراتيجية من 2020 إلى 2021، يتمثل هدفنا في الحفاظ على نمو قوي للأعمال في أول منحنى من خلال زيادة المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس في الصين وتحسين وضع السوق لمنتجاتنا الرئيسية في الخارج. الوقت نفسه، نأمل في تعزيز تطوير الأعمال في المنحنى الثاني من خلال تعزيز الاستثمار في أعمال الشركة، وتعديل هيكل الأعمال الاستهلاكية، وتوسيع الأعمال الجديدة. فترة الاستراتيجية المقبلة، عقدنا العزم على الحفاظ على نمو عالي الجودة مع أساس متين في أول منحنى، والأهم من ذلك، إنشاء آفاق جديدة في المنحنى الثاني من أجل تحقيق نمو سريع.

هدفنا للفترة القادمة هو تعزيز مرونة ZTE لمواجهة المخاطر بذكاء واغتنام الفرص في الأعمال الجديدة، والحفاظ على النمو السنوي لكي تُصنَّف من بين أكبر 500 شركة في العالم.

الآن، دعونا نلقي نظرة على أدائنا في فترة الاستراتيجية الحالية. على خلفية الوباء والبيئة العالمية المتغيرة باستمرار، فقد حققنا بشكل أساسي هدفنا المتمثل في تحقيق نمو عالي الجودة من خلال تشجيع الابتكار التكنولوجي وتقوية العمليات الصحية والفعالة. وفي عام 2020، شهد المُشغِّلون والشركات والأعمال الاستهلاكية لدينا نموًا ملحوظًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 11.8٪ وزيادة التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 37.4٪.

في عام 2021، حافظنا على نمو عالي الجودة وزيادة الربحية. كما هو موضح في التقرير المالي للنصف الأول من العام، فقد بلغت إيراداتنا 53 مليار يوان بنمو سنوي قدره 12.4٪، ونمت الإيرادات بأكثر من 10٪ في كل من الأسواق الصينية والخارجية. ومن خلال إعادة هيكلة التكلفة المستمرة، ارتفع هامش الربح الإجمالي لدينا إلى 36.1٪، بزيادة قدرها 2.7٪. كما وصل صافي التدفق النقدي التشغيلي في النصف الأول من العام إلى مستوى قياسي. وفي مجال أعمال المشغلين، حافظنا على نمو مطرد مع حصة سوقية أكبر من منتجات الشبكات اللاسلكية والشبكات الأساسية وشبكات النقل في الصين. وقد نمت عائداتنا من أعمال الشركات بنسبة 17.7٪ في النصف الأول، مع زيادة أعمال الشركات الصينية بأكثر من 50٪، كما تضاعفت منتجات الخوادم والتخزين. وقد بلغت الإيرادات من الأعمال الاستهلاكية يوان 12.3 مليار بزيادة 66.6٪. وعلى وجه التحديد، شهدت الإيرادات من الأجهزة الطرفية المنزلية والهواتف الذكية زيادة بنسبة تزيد عن 90٪ و 40٪ على التوالي.

متمسكون بمبدأ ” ثلاثة اتجاهات، ومنحنيان “من أجل تحقيق التنمية المستدامة

نحن نتبنى الفترة الاستراتيجية المقبلة في عام 2022، والتي تُعَد ضرورية من أجل تطوير ZTE في المستقبل.

في تلك الفترة، سنركز على الابتكار والعولمة والحلول الشاملة من أجل متابعة التقدم مع ضمان الاستقرار في المنحنى الأول، والسعي إلى التعزيز السريع في المنحنى الثاني من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

أولاً، الابتكارات. كانت ZTE شركة مكرسة للابتكارات المستقلة منذ تأسيسها. وتكمن كفاءتنا الأساسية في التكنولوجيا المبتكرة التي يمكن أن تخلق قيمة للعملاء. على سبيل المثال، أطلقنا ZXJ10 في التسعينيات، والذي كان أول نظام تبديل SPC رقمي كبير السعة في الصين؛ وقدمنا محطة SDR الأساسية (الراديو المُعرَّف بالبرمجيات) في عام 2009؛ ومع حلول Pre5G Massive MIMO، فقد فزنا بالجائزة فائقة التميز “أفضل تقنية للهاتف الجوَّال” في المؤتمر العالمي للجوال لعام 2016 (MWC 2016)، وجائزة CTO’s Choice 2016. وبالتركيز على “الاتصال” و “قوة الحوسبة”، سنعزز تطوير هذه التقنيات الأساسية مثل مجموعات الشرائح، والخوارزميات، والبنية المعمارية، بالإضافة إلى الاستكشاف والبحث والتطوير للمنتجات والتقنيات الرئيسية.

فيما يتعلق بالاتصال، نهدف إلى تسريع البحث والتطوير لتقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة من أجل خلق أكبر قيمة. أيضًا، بدأنا الأبحاث حول شبكات الجيل السادس، وسنسعى جاهدين لتسريع تطبيق التقنيات الرئيسية، مثل السطح الذكي القابل لإعادة التكوين (RIS). بالإضافة إلى ذلك، نحن نبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين أداء الشبكة البصرية. على سبيل المثال، قمنا بزيادة سعة الإرسال للشبكات البصرية كليًا بشكل كبير. بالنسبة لقوة الحوسبة، سنعمل على تحسين البحث والتطوير للبنية التحتية السحابية من الجيل التالي، وزيادة دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في المنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). علاوة على ذلك، نحن نولي أهمية كبيرة للتصميم الأخضر من أجل التنمية المستدامة. وعلى وجه التحديد، نعتمد مواد ومكونات وتصميمات جديدة من أجل تقليل استهلاك الطاقة للمعدات، واستخدام هذه التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة أثناء عمليات تشغيل الشبكة عبر التحكم الذكي.

ستعمل ZTE على زيادة الاستثمار وتقديم دعم قوي للابتكارات. لقد أنشأنا “مختبر المستقبل” من أجل الاستكشاف والبحث والتطوير للتقنيات المستقبلية. لقد دخلنا أيضًا في شراكة مع أفضل الجامعات ومعاهد البحث، وبالتالي إنشاء آليات تعاون طويلة الأجل للابتكارات. في الوقت الحاضر، أطلقنا أكثر من 800 مشروع بالاشتراك مع شركائنا في مجالات تكنولوجيا الاتصالات (CT) والتصنيع المتقدم. ومن خلال كل هذه الجهود، نتوقع تعزيز الابتكار التكنولوجي وخلق المزيد من القيمة بالتعاون مع شركاء من مختلف الصناعات.

ثانيًا، مزيد من العولمة. تلتزم الشركة بالعولمة بناءً على التزامنا بالامتثال والأمن السيبراني وإدارة استمرارية الأعمال. في أعمال المُشغِّل، والتي تُسمى المنحنى الأول، نهدف إلى الحفاظ على نمو قوي في الأسواق العالمية.

في الأسواق الصينية، نحن ملتزمون بالنمو من مُورد رئيسي إلى مُورد من الدرجة الأولى، الأمر الذي يتطلب حصة سوقية أكبر لمنتجاتنا الرئيسية. والأهم من ذلك، يجب علينا تحفيز طلبات العملاء بدلاً من تلبية المتطلبات فقط، وتحقيق قفزة من متابع إلى رائد في السوق. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سنقوم بإجراء مزيد من التحسينات في ابتكار المنتجات، والبحث والتطوير المرن والسريع، والتسليم الفعال.

في الأسواق الخارجية، سنركز على الأسواق ذات الأولوية العالية والمنتجات الاستراتيجية. على وجه التحديد، نحن نخطط لزيادة الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة، وأسواق المشغلين الرائدة، والأسواق الأوروبية الاستراتيجية، وتحسين وجود منتجاتنا من خلال إنشاء شبكات الجيل الخامس وكذلك الشبكات البصرية الثابتة، وإعادة بناء شبكات الجيل الرابع الحالية، وتحديث شبكات النقل، وتكرار الهواتف الذكية والأجهزة الطرفية المنزلية. سنغتنم الفرص في البيئة العالمية المتغيرة من أجل ضمان عمليات تشغيل صحية ونمو مطرد.

ثالثًا، الحلول الشاملة. كجزء من الحلول الشاملة، تُعَد الأجهزة الطرفية ضرورية لنمو ZTE في المستقبل. بعد إعادة الهيكلة التنظيمية وتكامل العلامة التجارية، نعمل الآن مع المزيد من شركاء القنوات، ونقدم مجموعة منتجات شاملة من الأجهزة الطرفية، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة الطرفية الصناعية، وطرفيات المعلومات المنزلية، وطرفيات الابتكار المتكاملة.

ومع تزايد القدرة التنافسية، ستروج ZTE لمنتجاتها الطرفية في كل من الصين والأسواق الخارجية. من خلال الابتكار المستمر والمزيد من الاستثمارات، تلتزم ZTE بأخذ زمام المبادرة في أعمال الأجهزة الطرفية، والارتقاء إلى آفاق جديدة في الصين والحفاظ على النمو المطرد في الخارج. في عام 2021، نخطط لتقديم أكثر من 100 مليون جهاز استهلاكي، والتي سيحمل 50٪ منها مجموعات الشرائح التي تم تطويرها ذاتيًا داخل شركتنا.

نقوم بتعزيز قدرات المبادرة من أجل تحقيق نمو سريع للأعمال في المنحنى الثاني

بعد دمج الأعمال في المنحنى الأول، تتمثل مهمتنا الرئيسية في فترة الاستراتيجية المقبلة في تحقيق نمو سريع للأعمال في المنحنى الثاني.

سنستثمر أكثر في أعمال الشركات من حيث التسويق والقنوات والحلول. أيضًا، ستقوم الشركة بدمج الموارد الداخلية، أي لإفساح المجال كاملاً لمزايانا العامة في منح العلامة التجارية وسلسلة التوريد والنظام الإيكولوجي للشبكة السحابية، وبالتالي تسهيل نمو أعمال الشركات. وفيما يتعلق ببناء قدرات القنوات، سنقوم بتعزيز خدماتنا بشكل شامل من خلال التحسين المستمر لموارد تكنولوجيا المعلومات والعمليات والحوافز والتدريب.

بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الرئيسية، بما في ذلك اتصالات البيانات، والخادم والتخزين، وقاعدة البيانات الموزعة، ومنتجات مراكز البيانات، وتعزيز تسويق الحلول في القطاعات الرئيسية، مثل الحكومة الإلكترونية، والطاقة، والتمويل، والإنترنت، ووسائل النقل. ومن خلال توفير حلول متكاملة قائمة على السيناريوهات، نهدف إلى تحسين كفاءتنا الشاملة في سوق الشركات.

من أجل تحقيق نمو سريع في المنحنى الثاني، نحتاج أيضًا إلى تطوير أعمال جديدة، مثل إلكترونيات السيارات والتحول الرقمي.

في مارس2021 ، أنشأت ZTE خط إنتاج إلكترونيات السيارات، بهدف توفير التكنولوجيا الأساسية والمكونات الأساسية للمَركبات الرقمية، والمنتجات والحلول المتصلة الذكية. ومن خلال العمل مع الشركاء، تلتزم ZTE بتوفير تجربة سيارات مخصصة وقصوى، وفي النهاية إنشاء شبكة من المركبات الذكية، والطرق المثلى، والسُحب القوية. وتتراوح منتجاتنا من مجموعات الشرائح والأجهزة ومنصات البرمجيات، إلى خوارزميات القيادة الذكية والبنية التحتية الذكية للمَركبة. الجدير بالذكر أننا قد وقعنا اتفاقيات تعاون استراتيجي مع شركة تشاينا فيرست أوتو ووركس (China First Auto Works) وشركة شانغهاي لصناعة السيارات (Shanghai Automotive Industry Corporation) في هذا الصيف.

علاوة على ذلك، نسعى جاهدين لاغتنام الفرص التجارية التي توفرها رقمنة الشركات. في هذا الصدد، تقوم ZTE بتطبيق التكنولوجيا السحابية من أجل رقمنة أعمالها المكتبية والبحث والتطوير والعمليات التشغيلية، وبالتالي بناء شركة سحابية. ومن خلال الممارسات، قمنا الآن بصياغة منهجيتنا، وطورنا سلسلة كاملة من المنتجات والحلول المعيارية. وهذا يعني أن ZTE قد أصبحت مزودًا لخدمات التحول الرقمي للشركات. وتغطي حلول التحول الرقمي من ZTE أساس الشبكة السحابية، ومنصات البيانات، والبوابات الموحدة، والمكتب الرقمي، والإنتاج الرقمي، والأمن السيبراني الرقمي. ومن خلال مكتبات المكونات المعيارية هذه، توفر ZTE خدمات مستهدفة لمختلف مجالات عمليات الشركات، مما يسرع التحول الرقمي للشركات.

ومن خلال اغتنام الفرص في مثل هذه الأسواق الجديدة، تلتزم ZTE بتحقيق التطور السريع لأعمالها في المنحنى الثاني.

نقوم ببناء مرونة ZTE للتعامل مع حالة عدم اليقين في الوضع الطبيعي الجديد

لقد قدمت استراتيجية ZTE لتعزيز نمو الأعمال في المنحنيين الأول والثاني، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى تطوير القدرة على ضمان التنمية المستدامة.

ومنذ ظهور كوفيد-19، نبهتنا التغيرات العالمية إلى العديد من حالات عدم اليقين بالإضافة إلى التحديات الحالية. لقد أدركنا أن مفتاح معالجة حالات عدم اليقين هو المرونة، والتي تمكننا من التكيف بسرعة مع التغيرات الغير متوقعة. ونحو توجهنا لفترة الاستراتيجية المقبلة، نحن ملتزمون ببناء ZTE كمؤسسة مرنة، وتعزيز قدراتها على التوقع والتوسيد والتكيف والتشكيل. لذلك، سنكون قادرين على ضمان الاكتشاف المبكر، والحيوية القوية، والتعافي السريع، عند مواجهة المخاطر التشغيلية.

الرشاقة تصنع النجاح. بالإضافة إلى المرونة، يجب علينا أيضًا الاستجابة للمخاطر بشكل أكثر رشاقة. يكمن مفتاح النجاح في تعزيز التحول الرقمي على نحو راسخ، وتوسيع سلاسل القيمة داخل الشركة وخارجها وجعلها سلسة، وتحسين العمليات بأكملها باستخدام البيانات الضخمة، وبالتالي ضمان عمليات تشغيل رشيقة للشركة.

بالنسبة لبناء مؤسسة مرنة، يُعَد التحول الرقمي شرطًا أساسيًا، ويمكن أن يعزز أيضًا الجودة التشغيلية وكفاءة الشركة.

فيما يتعلق بالعمل المكتبي الداخلي، فلديناPocket ZTE، وهو تطبيق هاتف ذكي يتيح المكتب المتنقل ويضمن استمرارية الأعمال. في بداية عام 2020، سمحت سحابة المكتب المطوَّرة ذاتيًا وسحابة البحث والتطوير لأكثر من 30000 موظف بالعمل من المنزل، وتحقيق 95٪ من كفاءة العمل في أول يوم عمل. اليوم، سنستعد للعمل الكامل عن بُعد في بضعة ساعات باستخدام منصاتنا الرقمية، مع الحفاظ على نفس كفاءة العمل في المكتب.

فيما يتعلق بسلسلة التوريد، فقد قمنا بتطوير شبكات ونماذج ومنصات جديدة من خلال إعادة هندسة الأعمال التجارية وإعادة هيكلة نظام تكنولوجيا المعلومات. وقد تم تحويل سلسلة التوريد السابقة التي تركز على شينزين إلى شبكة سلسلة توريد مع العديد من المراكز الواقعة في شينزين وهيوان ونانجينغ وشيان وتشانغشا، وتضم العديد من الموانئ ومراكز الشحن وقواعد التصنيع والمصانع. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضعنا أعمالنا على الإنترنت وحققنا إدارة ذكية للأعمال الرئيسية من خلال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والتي تعرض التغيرات في العرض والطلب والمخاطر في الوقت الحقيقي. كما قمنا بإنشاء مركز عمليات ذكي، مما يعزز بشكل كبير من مرونة شبكة سلسلة التوريد الخاصة بنا، ويضمن استمرارية الأعمال.

يتم تعزيز مرونتنا في التسويق والتسليم الهندسي باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وفي مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء، فقد أنشأنا بسرعة قنوات على الإنترنت للزيارة والتوضيح والعرض والاختبار، مما يضمن التواصل السلس مع العملاء. علاوة على ذلك، فقد قمنا ببناء مركز عالمي للتسليم عبر السحابة. ومن خلال استخدام أدوات الأتمتة الشاملة والأنظمة الرقمية، نوفر للمشغلين إمكانية نشر الشبكات وتشغيلها وصيانتها فوريًا بدون تلامس. ومع حلولنا السحابية، يمكن للمستخدمين العالميين الاستمتاع بخدمات سهلة على أكثر من 200 شبكة.

في الفترة القادمة، سنعمل على تعميق التحول الرقمي من أجل تعزيز كفاءتنا في التشغيل والبحث والتطوير والإنتاج والأعمال الخارجية، وبالتالي نتطور إلى شركة سحابية ذات سلسلة إمداد مرنة، وتوافق عالي في البحث والتطوير، وعمليات استجابة سريعة، وتسليم مرن.

فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، تلتزم ZTE دائمًا باستراتيجية التنمية الخضراء. نحن نهدف إلى تزويد المشغلين بأساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، وتمكين الصناعات العمودية بالابتكار الرقمي من أجل تعزيز كفاءة الطاقة. . أما بالنسبة لشركة ZTE، فنحن ملتزمون بعمليات تشغيلية منخفضة الكربون من خلال الإنتاج الأخضر والاقتصاد الدائري، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون.

في هذه المرحلة المحورية من تطوير ZTE، نتطلع إلى بناء مستقبل مربح للجانبين مع العملاء والشركاء على أساس الانفتاح والتعاون. ووسط حالات عدم اليقين في السياق العالمي، ستلتزم ZTE باستراتيجيتها التنموية، وستسعى جاهدة للاستجابة للمخاطر بمرونة، وخلق قيمة أكبر من خلال الابتكار. وبالعمل مع عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، نحن واثقون من تمكين الاتصال والثقة في كل مكان.

شكرًا لكم.

للتواصل الإعلامي:

مارجريت ما

شركة ZTE

الهاتف: 26775189 755 86+

البريد الإلكتروني: ma.gaili@zte.com. cn