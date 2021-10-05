الشركة التي تتخذ من قطر مقراً لها ستعتمد على تبسيط عمليات محفظتها التجارية والسكنية في قطر من خلال أحد الحلول المتصلة.

الدوحة، قطر، 5 سبتمبر 2021 – اعتمدت ” الديار القطرية ” للاستثمار العقاري حلول ياردي الرائدة في السوق بهدف توحيد إجراءات تسيير الأعمال العقارية الأساسية والتي من شأنها زيادة الكفاءة العامة وتحسين الخدمات التشغيلية وذلك باعتماد حل متصل وحيد ومتكامل.

بحسب المعلومات الواردة في عام 2020، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشترك قُدِّر بـ 8 مليارات دولار أميركي وذلك إلى جانب 50 مشروعاً استثمارياً قيد التطوير في 22 دولة حول العالم. حيث تتكون محفظتها المتنوعة والمتكاملة من مجموعة من المكاتب التجارية ومشاريع التجزئة وتلك السكنية بالإضافة إلى مجموعة من الأراضي.

حيث ستقوم الديار القطرية باعتماد الحلول التالية وهي : Yardi® Voyager لإدارة الأصول والعقارات التجارية والسكنية، و Yardi® Lease Manager لإدارة عمليات التأجير ؛ Unit Sales CRM لتسهيل عمليات المبيعات السكنية ؛ Yardi® Forecast Manager لإنشاء ميزانيات أسرع وأكثر دقة وتقديم توقعات فعالة بصورة منتظمة ؛ أما منصة Yardi Orion® Business Intelligence التي تم اعتمادها أيضاً ستدعم الأجهزة المحمولة والتي توفر رؤية شاملة حول أداء الأصول الحالي ؛ ثم يليها Yardi® Document Management for SharePoint لإحلال المركزية في عملية إدارة المحتوى ؛ و Yardi® Advanced Maintenance لتعزيز الظهور وتسليط الضوء بقدر أكبر مع أتمتة الصيانة ؛ و Yardi® Procure to Pay وهو حل مركزي للمشتريات يتضمن إدارة شؤون البائعين والمشتريات ومعالجة الفواتير إلكترونياً.

وقد قال عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، “منذ بداية تأسيسها دأبت الديار القطرية على تحويل رؤيتها المتميزة لعالم العقارات إلى واقع ملموس حيث نعمل على مدار الساعة على تنفيذ وتبني مشاريع من شأنها تحسين نوعية الحياة وتُسهم في تطوير المجتمع على المستوى الدولي حيث يأتي هذا التعاون المثمر مع ياردي بحلولها التكنولوجية الأولى ضمن فئتها في السوق لإضفاء الطابع الرقمي على عملياتنا العقارية من خلال حل واحد متصل والذي سيسهم بشكل فعال في إٍعمال هذه الأهداف”.

كما صرح نيل جيماسمر، نائب الرئيس الدولي لشركة ياردي: “إنه لمن دواعي سرورنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع شركة الديار القطرية”،وأتبع قائلاً : “نحن هنا في ياردي في غاية الحماس لمواصلة دورنا كمساهم رئيسي في رقمنة العمليات العقارية في قطر ، ومساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتوفير خدمات أفضل للعملاء والمجتمعات بكافة أطيافهم.”

تعرف على كيفية الحصول على خدمات ياردي لرقمنة عملياتك العقارية من خلال حل متصل ومتكامل.

نبذة عن الديار القطرية

تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة qataridiar.com .

نبذة حول ياردي

تقوم “ياردي” بتطوير ودعم برمجيات رائدة في قطاع استثمار وإدارة العقارات للشركات العقارية من كافة الأنواع والأحجام. وتأسّست الشركة عام 1984، وتتخذ من سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، وهي تقدم خدماتها للعملاء في كافة أنحاء العالم من مكاتبها في أستراليا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.yardi.ae .

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