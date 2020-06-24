‫الجوال هو الآن الطريقة الأكثر جدوى لربط أجهزة إنترنت الأشياء بالسحابة، شركة كافلي وايرلس تطلق هابل 99

لن تواجه الشركات بعد اليوم معضلة اعتماد تقنيات خليوية لنشر أجهزة إنترنت الأشياء لديها. إنترنت الأشياء الخليوي يدخل عصر اقتصاد الاشتراك، وكافلي وايرلس تقود هذا الابتكار بـ هابل 99

سان هوزيه، كاليفورنيا، 24 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستغير شركة كافلي وايرلس، وهي شركة مصنعة للوحدات الخليوية مقرها ولاية كاليفورنيا ولديها عمليات في أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا، وجه نشر أجهزة إنترنت الأشياء، بإطلاقها خطة اعتماد إنترنت الأشياء المبتكرة – Cavli Hubble99 .

إن تمكين اتصال إنترنت الأشياء هو نظام عام متعدد لأصحاب المصلحة يشمل مصنعي الوحدات النمطية ومشغلي الاتصالات ومزودي الأنظمة الأساسية لإدارة الأجهزة والاتصال والاشتراكات. في الوقت الحالي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، فإن التكلفة الإجمالية لملكية اعتماد التقنيات الخلوية مرتفعة مقارنة بخيارات أخرى مثل LoraWAN أو Sigfox أو Weightless . وما يدفع هذا هو نفقات الوحدة الخلوية وشريحة السيموالبيانات وإدارة الجهاز على التوالي.

هابل 99هو محاولة من شركةكافليلتبسيط النظام البيئي المجزأ لإنترنت الأشياء عن طريق إعادة هندسة سلسلة القيمة الحالية وبالتالي تمهيد الطريق أمام وصل مليار جهاز جديد بالإنترنت بسهولة. تحتوي خطة الاشتراك فيهابيل 99 على وحداتسيم إلكترونيةمن وحدات إنترنت الأشياء الخلوية المتكاملة المحملة مسبقًا باتصال LTE أو LPWAN العالمي وإدارة الجهاز والاشتراك مع البنية التحتية للمراسلة. مع عدم وجود تكلفة منفصلة لأجهزة الاتصال، يوفر العملاء ما يصل إلى 50٪ من التكلفة في السنة الأولى. يمكن للعملاء الاختيار من بين التقنيات الخلوية مثل تغطية LTE-CAT4 / CAT1 / GSM و NB-IoT و LTE-M في 160 و 23 و 8 دول على التوالي وزيادة. تهدفكافليإلى إحداث ثورة في إنترنت الأشياء الخليوية من خلال توفير الخطة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والقابلة للتوسع لعمليات نشر إنترنت الأشياء cellular IoT الجماعية.

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وقال جون ماثيو، الرئيس التنفيذي لشركةكافلي وايرلس “نعتقد أن ربط كل كيان في العالم المادي بالإنترنت سيحل، على نحو سلس وفعال، مجموعة متنوعة من المشكلات ويحسن بشكل كبير جودة الحياة والإنتاجية البشرية. هذه هي القوة الحقيقية لـ “إنترنت الأشياء” ومعهابل 99، نريد توصيل هذه القوة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم.”

نبذة عن كافلي وايرلس

Cavli Wireless is an Internet of Things enabler كافلي وايرلس هي شركة تركز على تمكين إنترنت الأشياء تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على قطاع إنترنت الأشياء من خلال مجموعة منتجات البرامج إلى الأجهزة، بما في ذلك الوحدات الخلوية، والاتصال العالمي، والنظام الأساسي السحابي. تمكن مجموعة حلول كافلي صانعي منتجات إنترنت الأشياء ومؤسساتها من بناء حلول إنترنت الأشياء الخاصة بهم وتوصيلها وتوسيع نطاقها عبر المناطق الجغرافية بأكثر طريقة آمنة وسلسة ممكنة.

الاتصال: أجيت توماس، كبير مسؤولي التسويق، ajit@cavliwireless.com، +1-650-535-1150