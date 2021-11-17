ويست كونشوهوكين، بنسلفانيا, 17 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم منظمة المعايير القياسية العالمية (الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد (ASTM International عن استحواذها على شركة وولرس أسوشيتس (Wohlers Associates)، وهي شركة ذكاء عالمية رائدة في مجال تصنيع المواد المضافة (AM) وصناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد تزامن هذا الإعلان مع منتدى المعايير القياسية في فورمنيكست 2021 (Formnext 2021)؛ والذي يُعَد بمثابة المعرض التجاري الرائد لـ AM والجيل القادم من حلول التصنيع الذكية.

كجزء من عملية الاستحواذ، استحوذت الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد على “تقرير وولرس”، وهو المنشور الرائد الرئيسي لصناعة AM، جنبًا إلى جنب مع ملخصات الذكاء، والتقارير المتخصصة، والتدريب على تصميم AM، والخدمات الاستشارية.

تقول كاثرين مورجان، رئيسة الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد، “يسعدنا الترحيب بشركة وولرس أسوشيتس في عائلة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد”. “كانت وولرس مصدرًا موثوقًا للذكاء والتحليل لمجتمع AM لأكثر من 30 عامًا، وأنا متحمس لرؤية ما يمكن أن تحققه علامتنا التجارية الموثوق بها وذات المصداقية معًا لهذه الصناعة”.

تتطلع مورجان إلى الجمع بين تقرير وولرس والمجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات من وولرس أسوشيتس، مع عمل أعضاء الجمعية الأمريكية لاختبار المواد، ومركز التميز (CoE) لـ AM. وسينتُج عن هذا التوافق إمكانيات جديدة لذكاء واستشارات وموارد الأعمال في مجتمع AM العالمي.

من الآن فصاعدًا، ستقوم شركة فورت كولينز (Fort Collins)، في كولورادو بأعمال تجارية باسم وولرس أسوشيتس، وتدار بواسطة الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد. سينضم تيري وولرس، المستشار الرئيسي ورئيس المؤسسة، إلى الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد، وسيعمل كرئيس لذكاء سوق تصنيع المواد المضافة. أيضًا، سيصبح نوح موستو من وولرس أسوشيتس المدير الجديد لـ الجمعية الأمريكية لاختبار المواد لذكاء وتحليلات سوق AM. وكلاهما سيعمل تحت مظلة مركز AM CoE الخاص بالجمعية الأمريكية لاختبار المواد.

قال وولرس، “لا يمكنني أن أكون أبدًا أكثر حماسًا من حماستي للانضمام إلى فريق عالمي المستوى في الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد”. “من خلال الجمعية الأمريكية لاختبار المواد، يمكننا الآن قبول المزيد من المشاريع عما كان عليه في الماضي، كما أصبح فريق الخدمات الاستشارية لدينا الآن أكبر من أي وقت مضى. ويسعدنا أن الجمعية الأمريكية لاختبار المواد قد أعلنت التزامها بنشر التقرير لسنوات قادمة”.

يضيف وولرس أنه واثق من أن الجمعية الأمريكية لاختبار المواد ستحافظ على الجودة والحيادية والقيمة التي يتوقعها العملاء من “تقرير وولرس”، الذي كان المنشور الرائد بلا منازع في هذه الصناعة حول AM لمدة 26 عامًا.

ويدعم الاستحواذ رؤية نمو الجمعية الأمريكية لاختبار المواد واستثماراتها من أجل توسيع وجودها في صناعة AM من خلال برامج وخدمات وعروض منتجات قوية. وتشمل هذه العروض الآن ذكاء السوق والخدمات الاستشارية التقنية والاستراتيجية حول أحدث التطورات والاتجاهات في AM. إنها تُكمِل البرامج والخدمات الحالية للجمعية الأمريكية لاختبار المواد من أجل دعم تصنيع تقنيات AM. ومن المتوقع أن يتم دمج الإصدارات المستقبلية من “تقرير وولرس” في بوصلة المنتج الرائد للجمعية الأمريكية لاختبار المواد، وهو منصة اشتراك عبر الإنترنت.

ستعمل الجمعية الأمريكية لاختبار المواد على الاستفادة من علامة وولرس التجارية الحالية، والبناء على تأثيرها في السوق، والوصول إلى كبار صناع القرار في صناعة AM في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يجلب الاستحواذ قيمة جديدة للعديد من المجالات، مما يتيح تبني منتجات وخدمات AM.

سيُعقد مؤتمر صحفي شخصي حول الاستحواذ خلال حدث فورمنيكست يوم الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021، من الساعة 11:15 – 11:45 بتوقيت وسط أوروبا في بورتالهاوس، في “غرفة بريزما” على المستوى C.

لمعرفة المزيد حول المنتجات والخدمات من وولرس أسوشيتس، التي تدار بواسطة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد، قم بزيارة wohlersassociates.com.

مع تشكيل مركز AM CoE في عام 2018، فإنه يُعَد بمثابة شراكة تعاونية بين الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد وممثلين عن الصناعة والحكومات والأوساط الأكاديمية، الذين يقومون بإجراء البحث والتطوير الاستراتيجي من أجل تطوير المعايير القياسية عبر جميع جوانب تقنيات AM. كما يهدف المركز إلى تسريع تطوير واعتماد تقنيات قوية من أجل تغيير قواعد اللعبة، من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتوحيد القياسي والعروض المتعلقة بالشهادات.

لمزيد من المعلومات حول عمل مركز AM CoE، بما في ذلك المعلومات التكميلية حول الاستحواذ، قم بزيارة www.amcoe.org.

حول الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد

مع التزامها بخدمة الاحتياجات المجتمعية العالمية، تُؤثِّر الجمعية الأمريكية الدولية لاختبار المواد بشكل إيجابي على الصحة العامة والسلامة، وثقة المستهلك، وجودة الحياة بشكل عام. نحن نقوم بدمج المعايير القياسية التي تم الإجماع عليها – والتي تم تطويرها من خلال عضويتنا الدولية كخبراء تقنيين متطوعين – ونبتكر الخدمات من أجل تحسين الحياة… نساعد عالمنا على العمل بشكل أفضل.

للاستفسارات الإعلامية: دان بيرجلز، هاتف 1.610.832.9602+؛ dbergels@ astm.org

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