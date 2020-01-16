‫التنقل والابتكار: نشر مكوك “أولي” الذاتي القيادة يبدأ في تورينو الإيطالية

تورينو، إيطاليا، 16 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أولي هو مكوك ذاتي القيادة، كهربائي، يطبع بصورة ثلاثية الأبعاد، هو منتج مبتكر تم تطويره لأنشطة التنقل المدينية وتم تصميمه مع إيلاء اهتمام خاص لإمكانيات الوصول إليه واستدامته. اليوم في تورين تبدأ مغامرة أولي عبر فترة تجريبية تدوم لأربعة أشهر، يوفر خلالها المكوك خدمات التنقل عبر حرم آي تي سي – آي أل أو.

كان إحضار أولي إلى عاصمة بيدمونت، وهو أول انتشار من نوعه في إيطاليا، نتيجة للتعاون على المستوى الدولي بين مدينة تورينو ومركو تدريب آي تي سي – آي أل أووريال ميوتشوا لوكال موتورز. كانت تورينو واحدة من الفائزين في مسابقة أسطول أولي للوكال موتورز، وهي مسابقة بين المدن الأوروبية لتحديد أفضل حالة استخدام مدني على المدى القصير لاختبار مكوك يقاد ذاتيا. خلال شهر أيار/مايو، سيتمكن موظفو وضيوف حرم التدريب التابع للأمم المتحدةآي تي سي – آي أل أومن ركوب أولي، مع تمكن هذه العربة ذاتية القيادة من جمع البيانات القيمة والبصيرة من العمل في ظروف حضرية حقيقية.

تتجاوز رؤيا هذه المبادرة بصورة كبيرة تطبيق تقنية القيادة الذاتية، حيث تهدف إلى تقديم حل عالمي للتحضير للاحتياجات المتغيرة للتنقل في المستقبل. تتسبب عملية النشر في توليد تأثير بيئي خفيف حيث سيتم تشغيل أوليبإمداد وفير من الطاقة النظيفة من الشريكة “آيرن” التي وسعت نموذج أعمالها مؤخرًا ليشمل مجال التنقل الكهربائي. تعد تقنية القيادة الذاتية، التي تنقل المسؤولية من سائق بشري إلى الذكاء الاصطناعي، ابتكارًا يمكن دراسته واختباره بشكل كامل نظرًا لمساهمة كبيرة من الراعي الرئيسي ريال ميوتشوا.

إحدى الخصائص الفريدة لـأوليهي الطريقة التي يتم بها إنتاج مكوناتها، والتي تشمل أجزاء تُطبع بصورة ثلاثية الأبعاد بنسبة 80٪. يعد هذا جانبًا مهمًا لمدينة تورينو، حيث تعمل حاليًا على تحسين تكنولوجيا مماثلة في مركز الكفاءات للصناعة 4.0. يتم دعم البحث والابتكار المشاركين في المشروع حول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم والتنقل من قبل جامعة تورينو، وعلى وجه التحديد، مركز الابتكار متعدد التخصصات آي سي أكس تي.

سيشمل نشر أولي في حرم الأمم المتحدة فريق دعم مؤلف من شباب وطلاب جامعيين. تم تصميمأوليبحيث يسهل على المعاقين الوصول إليها، وسيتم استكشاف هذه الوظيفة بشكل إضافي بالتعاون مع مكتب إدارة الإعاقة في تورينو.

“منذ العام 1964، تمثلت مهمة المركز الدولي للتدريب (آي تي سي – آي أل أو) في بناء ظروف عمل لائقة وعدالة اجتماعية للجميع. نشر أولي هو مثال على كيفية تغير عالم العمل كل يوم تحت ضغط التكنولوجيا، عوامل الابتكار الاجتماعية والبيئية، وبالتالي فهي فرصة ممتازة لنا لاستكشاف ديناميات “مستقبل العمل”، السياق الذي سوف نُدعى فيه لمواصلة مهمتنا “.

يانغو ليو، مديرمدير آي تي سي – آي أل أو

“إن قيادة الابتكار ودعمه وجعل بلدنا مكانًا جذابًا وتنافسيًا في مجال التقنيات الحديثة هي خطوة أساسية في نمونا وتطورنا. واليوم في تورينو، نرى تأثير معلم هام تحققه العديد من المدن بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نعمل كجهد حكومي لضمان إمكانية استخدام التقنيات الجديدة كدعم حقيقي لمواطنينا، وأنا متأكد من أن هذه اللحظة تقترب أكثر “.

باولا بيسانو، وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة

“إن نشر أولي، وهو مكوك ذاتي القيادة، والذي يبدأ اليوم، يمكن رؤيته يسير على طول حرم تورينو التابع للأمم المتحدة. ويمثل هذا نجاحًا جديدًا لتورينو – من خلال العمل الجماعي الذي يشمل المؤسسات العامة والجامعات وعالم الأعمال – الذي أوجد الظروف اللازمة لتقديم نفسه كمختبر حضري مجهز لاختبار الحلول المبتكرة من الناحية التكنولوجية، وهذا الإطلاق جذاب للغاية للشركات ذات التأثير الاجتماعي القوي، خصوصا وأنه عنصر لا ينبغي الاستهانة به على الإطلاق – اهتمام خاص بالاستدامة البيئية.”

كيارا أبندينو، رئيسة بلدية تورينو

“ينطوي تنقل المستقبل على نقلة نوعية ضرورية، تتجاوز التكنولوجيا إلى حد بعيد. لها تأثيرات جديدة على الاستدامة البيئية وعلى المواطنين، خدمات جديدة ذات قيمة مضافة – مثل نماذج التأمين الجديدة – أشكال التعاون بين الابتكار وشركاء النظام الإيكولوجي، أنظمة الإنتاج الجديدة مثل التصنيع الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمهارات الجديدة التي سيتم إنشاؤها والمهنية التي سيتم تحديدها، والرؤيا النظامية التي تميز هذه التجربة تجعلنا فخورين، فاستراتيجيتنا للابتكار “مختبر تورينو” يمكن أن تتطلع إلى النمو فقط مع مشاريع دولية مثل هذا، جعل مدينتنا مكانًا / مدينة خصبة وجذابة للأفكار والابتكار والاستثمارات للاعبين المحليين والأجانب. أهلاً بكم في تورينو، أولي.”

ماركو بيرنتي، مستشار الابتكار في بلدية تورينو

“بصفتنا جامعة تورينو، نحن شركاء وداعمون لإطلاق تجربة أولي في حرمآي تي سي – آي أل أوفي تورينو. تنبع مشاركتنا من الأولوية التي نوليها للبحوث من خلال مراكز الابتكار متعددة التخصصات مثلآي سي أكس تي. هذه مراكز تركز على مسائل متعددة التخصصات مثل الذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم وتنقل المستقبل، ولهذا السبب، نحن فخورون جدًا بقدرتنا على توفير فرصة جديدة للدراسة والبحث للمعلمين والطلاب الذين سيتم تدريبهم والمشاركة في مشروع أولي البحث هو القوة المحركة لـجامعة تورينو هو، بالنسبة لجامعتنا، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة التدريس.”

ستيفانو غيونا، رئيس جامعة تورينو

وقال فيكرانت أغاروال، رئيس شركة لوكال موتورز: “يسر شركة لوكال موتورز أن أول نشر لأولي في الاتحاد الأوروبي هو موجود في حرمآي تي سي – آي أل أو، تورينو. يتشارك حرم آي تي سي إيماننا القوي بالمساواة والشمولية”. “توفر هذه الشراكة فرصة لتعزيز تجربة التنقل لأولئك المكرسين لتعزيز العدالة الاجتماعية، ونحن على ثقة من أن التعاون معآي تي سي – آي أل أوسيظهر فوائد التنقل الشامل. نتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لتحسين الوصول إلى التنقل في تورينو وإيطاليا الكبرى وأوروبا “.

فيكرانت أغاروال، رئيس شركة لوكال موتورز

“نحن فخورون جدًا بالمساهمة في مشروع مبتكر لإيطاليا يشجع على تجربة مركبات النقل الحضري القادرة على القيادة المستقلة وتأثيرها البيئي المنخفض بفضل إمدادها بالطاقة الكهربائية. يتغير نموذج التنقل بوتيرة متزايدة باستمرار، ونحن في ريال غروب، كنا من أوائل الشركات في إيطاليا التي تهتم بقضايا التأمين الفني المتعلقة بعالم السيارات ذاتية القيادة، حيث تلعبريال ميوتسوادورين في المبادرة: باعتبارها راعًا رئيسيًا، تدعم بصورة ملموسة التطوير والنشر لهذه التكنولوجيا الجديدة، وكشركة تأمين توفر تأمينًا من جهة خارجية للأضرار المحتملة التي تحدثها السيارة أثناء النشر في الحرم الجامعي.

لويجي لانا، رئيس رييال ميوتشوا

“لقد اهتمتشركة آيرندائمًا بالمشروعات المبتكرة التي يمكن أن تحقق قيمة للمنطقة وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها. إن موضوع التنقل الكهربائي، بما في ذلك عناصر الابتكار مثل القيادة الذاتية، هو في غاية الأهمية. وعبر آيرن غو، يكرس خط أعمالنا للتنقل الإلكتروني. في الأشهر الأخيرة، قمنا بتطوير العديد من مشاريع التنقل المستدامة في المناطق التي نوجد فيها، لصالح الجودة البيئية لمدننا وبالتالي حياة مواطنيها “.

ريناتو بورو، رئيس شركة آيرن

“بالنسبة لشركة سيرفود، تعد الاستدامة والابتكار أمرًا ضروريًا، لأننا نعتقد أنهما عنصران أساسيان للنجاح طويل الأجل للشركة. كل عام نستثمر في مشروعات تروج لثقافة الطعام، والتقليل من الهدر، والحد من البصمة البيئة على هذا الكوكب؛ وكذلك لتعزيز مساهمة شعبنا من خلال تعزيز الممارسات الجيدة لحياة ومستقبل يومي متزايد الاستدامة، تمشيا مع أهداف جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وهي نقطة مرجعية لشركتنا أيضا.”

كيارا ناسي، رئيس شركة سيرفود

“المستقبل هو الآن!” وبسبب الرغبة في العمل الآن، يعد إطلاقأوليبمثابة تطابق جيد لطريق الابتكار الذي تتبعه شركتنا منذ عشر سنوات، فالتطور التكنولوجي والرقمنة والاهتمام بالتأثير البيئي هي جوانب كانت جزءًا بارزًا من ثقافتنا المؤسسية وتلك التي تنبئنا بالمستقبل: ومع 90 عامًا من الخبرة خلفنا، نريد أن نكون قادة في السنوات القادمة، عندما تؤدي القيادة الذاتية إلى تغييرات جذرية في قطاعنا، لذلك أردنا أن نكون جزءا نشطا من هذا المشروع من البداية: المستقبل الآن ونحن هناك.”