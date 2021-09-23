تألف الحفل من ثلاثة فصول، وقدم مزيجًا من العناصر التقليدية التراثية والتقنيات المتقدمة، وعرض صورة بانورامية للثقافة الصينية والتاريخ الصيني. وقد عرض الحفل في بث مباشر للخارج لأول مرة.

اجتذب الجزء الأول من الحفل الجمهور بعرضه لمختلف عناصر الثقافة الصينية التقليدية تحت عنوان “بزوغ القمر في منتصف الخريف”. وتضمن أغاني قصيدة صينية تقليدية عن عيد منتصف الخريف وأغاني حديثة تتكامل مع التراث الصيني التقليدي لإظهار عشق الوطن وحب الأسرة، وأغاني تمدح الساعين وراء تحقيق الأحلام.

أما الجزء الثاني، والذي حمل عنوان “القمر والمدينة”، فقد تضمن 12 أغنية لإظهار حنين الناس إلى الماضي، وهو شعور متجذر في أعماق الأمة وروحها، والعشق الكامن في صدورنا تجاه وطننا الأم. في هذا الجزء، أظهرت أغنية بعنوان “الحنين” حنين كل الشعب الصيني الدائم إلى الوطن.

وتضمن الجزء الثالث من الحفل التلفزيوني الذي يحمل عنوان “البدر وتحقيق الأحلام” عروض غناء ورقص وحضور أبطال أولمبيين وتقديم هدايا من الفضاء.

وقد تم تسجيل الحفل المكون من ثلاثة أجزاء في وقت سابق من هذا الشهر في شيتشانغ، عاصمة ولاية ليانغشان ذاتية الحكم في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، وموطن مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، وتم تقديمه على خشبة مسرح يعرض بتقنية 360 درجة، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ العروض في الصين.

استلهمت المرحلة الرئيسية من كوكبة الدب الأصغر، وهي كوكبة من النجوم السبعة الأكثر سطوعًا من الكوكبة الأكبر منها والمعروفة باسم الدب الأكبر، ونظام الأقمار الصناعية للملاحة العالمية في الصين، والذي يسمى باييدو (BeiDou)، والذي سمي تيمنًا باسم مجموعة الدب الأكبر النجمية (Big Dipper asterism)، وهو يرمز إلى أفضل التمنيات بالسعادة ولم الشمل وحُسن الرفقة والتعايش.

وتميز الحفل بتركيزه على العناصر الفضائية، وسلط الضوء على الأشخاص الذين كرسوا أنفسهم لتطوير صناعة الطيران في الصين.

منذ أن تم بث الحفل لأول مرة على الهواء مباشرة من قبل تلفزيون الصين المركزي (CCTV) في عام 1991، أصبح هذا الحفل مشهورًا بشكل كبير بين الصينيين في المهجر وأصبح الآن أحد أشهر البرامج التلفزيونية الاحتفالية التي ينظرها مئات الملايين من المشاهدين سنويًا في جميع أنحاء العالم.

يوافق عيد منتصف الخريف اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن من التقويم القمري الصيني، وهو يوم 21 سبتمبر من هذا العام.

رابط: https://youtu.be/ f3pnOi7aaXc