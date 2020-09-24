‫”التحول النموذجي من أجل قيمة أكبر”، هواوي تقدم 100 حل قائم على السيناريوهات النموذجية المبنية على شراكة قوية

شنغهاي، 24 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — ألقي السيد بنغ تشونغ يانغ الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال هواوي انتربرايز (Enterprise BG)، كلمة رئيسية في حدث هواوي كونكت 2020 (HUAWEI CONNECT)، حول موضوع “التحول النموذجي من أجل قيمة أكبر”.كما ذكر بنغ أن التحول إلى نموذج جديد من التحول الرقمي الصناعي مطلوب بشكل عاجل لتطوير مجتمعنا الذكي في المستقبل.لدفع التحول الرقمي الصناعي وبناء نموذج جديد، نحتاج إلى التركيز على مطالب العملاء وأحلامهم، وتحقيق النموذج الجديد من خلال الابتكار القائم على السيناريوهات، ومن خلال التعاون عبر خمسة مجالات تقنية لإنشاء نظام بيئي رقمي للمنافع المتبادلة مع الإنشاء المشترك مع خلق قيمة جديدة للصناعات.

أحدث التقنيات والمعرفة الصناعية والممارسات

يُعد 2020 عامًا استثنائيًا، حيث يشهد نموًا هائلاً في التقنيات جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات في الصناعات المختلفة.سوف يُطلق العنان للإمكانات الهائلة للتحول الرقمي على أساس التعاون عبر خمسة مجالات تقنية، حيث تعمل الاتصالات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات على تطوير 5G المحيطة بطرق لم يسبق لها مثيل من قبل.

من خلال تحويل مناجم الفحم إلى هياكل رقمية لأكثر من 10 سيناريوهات، حققت شركة هواوي توأمة رقمية، مما يجعل أعمال التعدين بأكملها رقمية وذكية.

بالنسبة لمجمع الحديقة الصناعية الإبداعية الثقافية لصناعة الفيديوهات في مالانشان (Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park)، تعاونت شركة هواوي مع العملاء والشركاء لإنشاء النظام الأساسي السحابي لعملية التصوير، وتبسيط إنتاج الفيديوهات بالكامل بدءًا من التصوير وتحرير البث والتخزين والنقل، وتقصير الدورة بنسبة 30٪ وتقليل التكلفة بنسبة 20٪.

وتلتزم شركة هواوي منذ فترة طويلة بأفضل الممارسات من أجل مستقبل أفضل.في عام 2018، خضع مجمع الخدمات اللوجستية لشركة هواوي في دونغ غوان لعملية تحول استمرت لمدة نصف عام.بمساعدة المعدات الآلية والخوارزميات الذكية، زادت كفاءة التسليم (حجم البضائع المسلمة للفرد) بنسبة 67٪، وتم تقصير دورة التسليم بنسبة تزيد عن 50٪.

واختتم بنغ حديثه قائلًا: “هناك ثلاثة عوامل حاسمة في عملية رقمنة السيناريوهات.العامل الأول هو أحدث التقنيات، مما يسمح بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع السيناريوهات الأساسية.والعامل الثاني هو معرفة الصناعة، حيث يجب أن نسعى للحصول على رؤى صناعية بعمق وفهم المعرفة الصناعية.والعامل الثالث والأخير يتعلق كله بالتنفيذ.وهذا يعني وضع كل هذه الأمور قيد التنفيذ، وتحويل النظريات إلى واقع ملموس من خلال الاستكشاف المستمر والابتكار”.

نموذج جديد للتحول الرقمي

يعد النظام البيئي الرقمي الذي تصممه شركة هواوي وتشارك القيمة فيه أمرًا بالغ الأهمية لبناء مستقبل رقمي ناجح.

وفي هذا العصر الرقمي، يتمثل جوهر العمل في “جعل الكعكة أكبر” وتحقيق نتائج مربحة للجانبين بدلاً من التنافس في لعبة محصلتها صفر.وتحقيقا لهذه الغاية، تقترح شركة هواوي تشييد “مكعب النظام البيئي الرقمي” مكونًا من ثلاثة أبعاد.البعد الأول هو استهداف مستقبل الرقمنة، واكتساب رؤى للطلبات غير المُرضية من العديد من السيناريوهات المجزأة في مختلف الصناعات، والتي هي قاعدة أساس “الكعكة الأكبر”.والبعد الثاني هو تجميع القدرات المختلفة لمختلف الشركاء والاستفادة بشكل كامل من نقاط قوتهم، والتي هي أساس “صُنع كعكة أكبر”.والبعد الثالث هو تطوير مناهج متعددة للتعاون ونماذج الأعمال، وبذل جهود واعية لخلق القيمة ومشاركتها معًا.وهذه هي القوة الدائمة التي تدفع باستمرار التوسع في حجم السوق.

ولنأخذ مطار شنتشن كمثال.من خلال العمل مع شركاء الحلول الرائدين في الصناعة واستنادًا إلى التعاون عبر خمسة مجالات تقنية تدمج الأجهزة الطرفية وإدارة البيانات وتطبيق الصناعة، طورت شركة هواوي حلولًا متنوعة ومجزأة قائمة على السيناريوهات، مثل جدولة الرحلات وتخصيص الموقف والدعم الأرضي.في عام 2019، ساعدت شركة هواوي في تقليل عدد الركاب الذين استقلوا حافلات مكوكية بنحو 2.6 مليون راكب، مما زاد من كفاءة الفحص الأمني بنسبة 60٪.وقد أدى ذلك إلى الوصول بالمطار إلى درجة أكبر من الأمان مع كفاءة أفضل وتجربة فائقة مصممة خصيصًا للمسافرين.

والآن، صممت شركة هواوي 100 حل قائم على السيناريوهات، مما خلق المزيد من القيمة الصناعية المرتبطة بالشركاء.

كما صرح بنج: “لا يمكنك العثور على أرض جديدة باستخدام خريطة قديمة”؛ داعيًا بذلك العملاء إلى تبني التغييرات وصياغة نموذج جديد للتحول الرقمي الصناعي من أجل مستقبل أكبر.

في حدث هواوي كونكت 2020، دعت الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العملاء الذين حققوا إنجازات كبيرة في التحول الرقمي لمشاركة خبراتهم.

كما صرح تشن جينزو هو الآخر، والذي يشغل منصب المدير العام لشينزين ايربورت جروب (Shenzhen Airport Group)، إن مطار شينزين يُعد أحد رواد التحول الرقمي، حيث يساهم في بناء مطار مدني ذكي بحكمة وخبرة شينزين ايربورت جروب.

وصرح تانغ شاوجي، المدير العام لشينزين مترو جروب (Shenzhen Metro Group)، إن المترو باعتباره العمود الفقري للنقل العام، سيسهل مترو شينزين التكامل بين المحطة والمدينة، ويوفر درجة عالية من الدمج لأنماط النقل المتعددة عبر مدينة شينزين (أو كما تدعى أيضًا شنتشن) والمنطقة، والبناء المشترك لـ “منطقة جريتر باي الجاري العمل بها”، من خلال مبادرة مدينة ذكية.

وتقديراً للشركاء العالميين لجهودهم في دفع نمو الأعمال والنجاح المشترك على مدار السنوات الماضية ، منحتهم شركة هواوي جوائز الشركاء المتميزة لعام 2020.ومن ضمن هذه الجوائز جائزة شريك القناة العالمي الممتاز (Excellent Global Channel Partner)، وجائزة الشريك الاستراتيجي العالمي الممتاز (Excellent Global Strategic Partner)، وجائزة الموزع العالمي الممتاز (Excellent Global Distributor)، وجائزة الشريك العالمي الممتاز في حلول الصناعة (Excellent Global Industry Solution Partner)، وجائزة الشريك الممتاز في نظام المواهب العالمية (Excellent Global Talent Ecosystem Partner)، وجائزة شريك قناة هواوي كلاود الممتاز (Excellent HUAWEI CLOUD Channel Partner).وفي الوقت نفسه، كشفت شركة هواوي عن إعلانها عن النظام البيئي الصناعي، أي الابتكار والنمو معًا لتحقيق النجاح معًا في المستقبل.

يُعد حدث هواوي كونكت 2020 (HUAWEI CONNECT) حدثًا رئيسيًا يقام سنويًا وتستضيفه شركة هواوي من أجل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، ويُقام في شنغهاي في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر 2020.كما يُعد حدث هواوي كونكت 2020 بمثابة منصة مفتوحة مصممة لمساعدة عملائنا وشركائنا على تجاوز هذه التغييرات ومشاركة الخبرات والعمل معًا لخلق قيمة جديدة.وعلى صعيد الحدث هذا العام، سوف نستكشف الاتجاهات والفرص في رقمنة الصناعة؛ وعرض تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة؛ فهذا كله يعطيك نظرة من الداخل على ثمار الابتكار المشترك؛ وتبادل أفضل الممارسات في التحول الرقمي.ومن هنا يكون هدفنا النهائي هو بناء نظام بيئي صناعي مفتوح ويستند إلى السلامة والأمان ويستفيد منه جميع أصحاب المصلحة ويخلق قيمة جديدة لجميع الصناعات.لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الرابط:

https://www.huawei.com/en/ events/huaweiconnect2020/

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1279714/HUAWEI_CONNECT_ 2020.jpg