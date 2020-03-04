‫التبني الناجح للإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل (UDBIE) وإنشاء منظمة التعاون التعليمي يحققان مهمة مؤسسة الإغاثة التعليمية

جنيف ، 4 مارس 2020 / PRNewswire / – تأسست مؤسسة الإغاثة التعليمية (ERF) خلال عام 2016 على أساس رؤية واضحة وطموحة وهي تطوير المفهوم الحديث للتعليم المتوازن والشامل إضافة إلى تعزيزه وتبنيه.

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لتحقيق هذه المهمة، نظمت مؤسسة الإغاثة التعليمية في بادئ الأمر سلسلة من الاجتماعات التشاورية الإقليمية في كل من جنوب شرق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا لجمع خبرات وتوصيات الجهات ذات العلاقة بين القطاعات (بما في ذلك وزارات التعليم والأكاديميين والمجتمع المدني الدولي) وذلك خلال عام 2017. قُدمت هذه التوصيات الإقليمية خلال فعاليات المنتدى الأول للتعليم المتوازن والشامل 2030 في ديسمبر 2017، حيث حصلت مؤسسة الإغاثة التعليمية على تفويض دولي لإعداد دليل عالمي للأخلاقيات والمبادئ والسياسات والممارسات التي تتعلق بالتعليم المتوازن والشامل على أساس المشاورات.

وفي أقل من عام، عقدت مؤسسة الإغاثة التعليمية في نوفمبر 2018 المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل 2030 في مدينة مكسيكو بالتعاون مع وزارة التعليم المكسيكية – حيث أزيح الستار عن الدليل العالمي. واختتم المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل 2030 فعالياته بنداء دولي بشأن التعليم المتوازن والشامل (ICBIE) ، عبر عن طموح الـ 41 موقعين الجماعي للتعليم المتوازن والشامل – والذين يشكلوا 671 من وزارة للتعليم وهيئات أكاديمية ومنظمات من المجتمع المدني من 110 دولة. وقام الـ ICBIE بتكليف مؤسسة الإغاثة التعليمية، بصفتها الجهة المنظمة لمنتدى التعليم المتوازن والشامل 2030، بإعداد مسودة رسمية للإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل في فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا للتوقيع عليها خلال انعقاد المنتدى الثالث للتعليم المتوازن والشامل 2030.

وعقب مرور 14 شهرًا فقط، عقدت مؤسسة الإغاثة التعليمية بالتعاون مع حكومة جمهورية جيبوتي، المنتدى الثالث للتعليم المتوازن والشامل 2030 – القمة الدولية عن التعليم المتوازن والشامل. وشارك بالقمة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية من جميع أنحاء البلدان النامية. هذا وقد شهد المنتدى الثالث للتعليم المتوازن والشامل 2030 تبني الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل (UDBIE). وكنتيجة ملموسة وفورية، تم تأسيس منظمة التعاون التعليمي (OEC) بمشاركة 27 دولة، و10 مؤسسة من المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية بهدف المساهمة في تحقيق الالتزامات الواردة في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل.

وفي غضون أربع سنوات منذ تأسيسها، تتمتع مؤسسة الإغاثة التعليمية بمكانة فريدة تتمثل في قدرتها على الإعلان بكل فخر واعتزاز بأنها قد أنجزت مهمتها. ومن خلال جهود الترويج لها، انتقل التعليم المتوازن والشامل من مفهوم جديدا الى رؤية مشتركة مجسدة في الإعلان العالمي. وإن تأسيس منظمة التعاون التعليمي، كمنظمة دولية تتحكم الدول الأعضاء بها، دمج التعليم المتوازن والشامل في أجندة التعليم والتنمية على الصعيد الدولي.

وتحظى منظمة التعاون التعليمي الآن بوضع وامكانيات أفضل لتطوير التعليم المتوازن والشامل كأساس لمستقبل مستدام ومنصف وشامل للجميع.

ومن خلال الوفاء بواجباتها، سوف تختتم مؤسسة الإغاثة التعليمية أنشطتها بالتزامن مع الانتهاء من مشروعها الرائد للتعليم المتوازن والشامل، خلال يونيو 2020. سيتم نشر التقرير الخاص بهذا المشروع عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإغاثة التعليمية، والذي سيظل كمرجع قيّم لمزيد من الاستخدام والتطوير.

مؤسسة الإغاثة التعليمية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها مدينة جنيف وتتولى وضع برامج تعليمية متوازنة وشاملة مع نشرها ودمجها ضمن نظم التعليم عن طريق وضع السياسات وبناء القدرات وإشراك المجتمع المدني، إلى غير ذلك من الأنشطة.

منظمة التعاون التعليمي (OEC) هي منصة وأداة للتعاون الفكري والتقني والمالي والتضامن بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين. وكما هو منصوص عليه في الميثاق التأسيسي لها، فإن الغرض من منظمة التعاون التعليمي هو “المساهمة في التحول الاجتماعي المنصف والعادل والمزدهر للمجتمعات من خلال تشجيع التعليم المتوازن والشامل للحفاظ على الحقوق الأساسية كالحرية والعدالة والكرامة والاستدامة والوئام الاجتماعي والأمن المادي وغير المادي لشعوب العالم.”

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1029418/ERF_Logo.jpg

الصور: https://mma.prnewswire.com/ media/1095205/Constitutive_ Charter_of_OEC.jpg

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إيتيين لاكومب كيشيبيه، رئيس قسم الإعلام والاتصال، بريد إلكتروني

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