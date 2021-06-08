‫البنك المركزي الهندي SBI وأكبر بنك في الهند يستثمر في شركة المدفوعات الرقمية الرائدة كاش فري

وتوفر شركة كاش فري، باعتبارها رائدة في مجال ابتكار المدفوعات، منصة حلول كاملة الدفع تمكن أكثر من 100,000 من الشركات المتنامية في الهند وفي مختلف أنحاء العالم من قبول ودفع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال تكامل واحد.

وتقوم شركة كاش فيري، في الوقت الراهن، بتجهيز معاملات تبلغ قيمتها 20 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنوياً ، من بين كبار مقدمي خدمات الدفع في الهند. فإلى جانب الهند، تُستخدم منتجات كاش فري في ثمانية بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات العربية المتحدة.

“نحن متحمسون لشراكتنا مع البنك المركزي الهندي SBI الموثوق به والرائد في البلاد. ويظهر الاستثمار من أكبر بنك في الهند ثقته في ابتكار كاش فري والطريقة التي نقوم بها بسرعة بزيادة أعمال المدفوعات. وهذا يؤكد أيضًا دور كاش فري في بناء نظام بيئي خاص بالمدفوعات يتيح أسرع وأسهل طريقة لتحصيل المدفوعات وتقديم المدفوعات للشركات المتنامية. وبينما نعمل على رقمنة الاقتصاد، ما زلنا ملتزمين بتحقيق الاتساق والشفافية وتقليص وقت التحول إلى المعاملات الرقمية بين الأعمال التجارية الهندية. ويقول أكاش سينها، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة كاش فري، إن الاستثمار يتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا للنمو ونحن نواصل التركيز على تجربة العملاء وابتكار المنتجات “.

تحتضن كاش فري شركة PayPal الرائدة في مجال المدفوعات، وهي مدعومة من شركات Apis Partners وSmilegate وY Combinator. يُستخدام كاش فري من قبل شركات مثل Zomato وCred وNykaa وDelhivery وAcko وShell وغيرها لتلبية احتياجات الدفع التجارية المختلفة مثل تحصيل مدفوعات التجارة الإلكترونية ومدفوعات البائعين وتسويات السوق وما إلى ذلك.

حول كاش فري:

تعد كاش فري شركة رائدة في مجال المدفوعات والحلول المصرفية API. وتوفر حلول مدفوعات متكاملة تمكن الشركات في الهند من تحصيل وتسديد المدفوعات عبر جميع الطرق المتاحة مع تكامل بسيط. تتضمن عروض كاش فري طريقة متقدمة وسهلة لدمج بوابة الدفع، حل الدفع الجزئي للأسواق، التحقق من الحساب المصرفي API وAutoReference – حل حساب افتراضي لمطابقة المدفوعات الواردة للعملاء. وقد أسسها IIT Hyderabad alumnus Akash Sinha وIITKharagpur خريج Reeju Datta تُعد www.cashfree.com من بين مزودي خدمات الدفع الرائدين في الهند الذين يعالجون معاملات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي سنويًا. لقد استفادت من التكنولوجيا لقيادة تقديم المدفوعات في الهند بحصة سوقية تزيد عن 50٪ بين معالجي الدفع. يتيح كاش فري لأكثر من 1،00،000 شركة من خلال تحصيل المدفوعات ومدفوعات البائعين ومدفوعات الأجور والمبالغ المستردة بالجملة وسداد النفقات والولاء والمكافآت. وإلى جانب الهند، تُستخدم منتجات الكاشفري في ثمانية بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات العربية المتحدة. يحظى كاش فري بدعم مستثمر Silicon Valley Y Combinator وApis Partners والبنك المركزي الهندي (SBI) وقد تم احتضانه بواسطة PayPal.

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1527367/Reeju_Datta_ Akash_Sinha_Cashfree.jpg