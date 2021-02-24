شنجن، الصين، 24 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — في مؤتمر الموبايل العالمي شنغهاي، استضافت شركة زي تي إي وجي أس أم أيه منتدى الـ 5 جي لنظام الرسائل: البناء على نظام الرسائل 5 جي وتمكين الاقتصاد الرقمي الجديد. اجتذب المنتدى قادة الصناعة من جي أس أم أيه و سي سي أس أيه (جمعية معايير الاتصالات الصينية) وأيه أف سي أيه (رابطة التعاون المالي الآسيوي) وتشاينا يونيون باي ومركز خدمة المناخ في جيانغ، وتشاينا تليكوم، وتشاينا موبايل، وتشاينا يونيكوم، وكيدي اليابانية وغيرها من المشغلين الرائدين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الشركات البائعة لبرامج مراسلات الـ 5 جي الرائدين مثل زي تي إي وغودو إنتركونيكشن وشنغهاي دهانتريكوم كوربوريشن وويل كلاود تكنولوجي. حضر أكثر من 300 مدير تنفيذي وخبير من الحكومات والشركات المشغلة والشركات من جميع أنحاء العالم، سواء عبر الإنترنت أو من دون الإنترنت، لمشاركة خبراتهم في مراسلات الـ 5 جي واستكشاف آفاق تطبيقاتهم.

في نيسان/أبريل من العام الماضي، أصدر المشغلون الثلاثة الرئيسيون في الصين تقريرًا مشتركًا يهدف إلى جعل خدمة مراسلات 5 جي خدمة معلومات واتصالات 5 جي عالمية مع دعم متعدد المحطات، وتغطية واسعة، وتمكين متعدد الصناعات. في نفس العام، أصدرت جي أس أم أيه مواصفاتها التي أشارت إلى أنه يجب تضمين برمجيات مراسلات 5 جي في الوظائف الإلزامية لمحطات الـ 5 جي. في الوقت الحاضر، تمت صياغة معايير الصناعة ذات الصلة في الصين.

وقال وانغ شيانغ، نائب الرئيس الأول لشركة زي تي إي: “تتمتع مراسلات 5 جي بإمكانية أن يكون لها مستقبل مشرق. للمساعدة في دفع الاقتصاد الرقمي، تأمل زي تي إي في تقديم الدعم الكامل للمشغلين في بناء شبكات مراسلات 5 جي وتطوير الخدمات، عبر الاستفادة من تقنياتها في مراسلات 5 جي وخبرتها التجارية. ستعمل زي تي إي أيضًا مع شركاء المنبع والمصب في سلسلة الصناعة، بما في ذلك المشغلون ومصنعو المحطات ومزودو الخدمات ومستخدمو المؤسسات، لبناء نظام عام لتطبيق مراسلات 5 جي.”

اليوم، من خلال الجهود المشتركة للمشغلين الصينيين الثلاثة الرئيسيين وشركاء سلسلة الصناعة، تم تشكيل النظام العام لصناعة مراسلات 5 جي. في ما يتعلق بتطبيقها التجاري، فإن المشغلين الرئيسيين الثلاثة، إلى جانب زي تي إي وشركاء معدات الشبكات الآخرين، روجوا بنشاط لبناء منصات رسائل 5 جي، وقد استوفت جميع الشبكات شروط التطبيق التجاري واسع النطاق. في ما يتعلق بالتطبيق الطرفي، تم إطلاق أكثر من 60 جهازًا طرفيًا من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة الرئيسية لدعم مراسلات 5 جي حتى الآن. وفي ما يتعلق ببناء النظام العام للتطبيق، يوضح نظام مراسلات 5 جي بشكل كامل سيناريوهات التطبيق المبتكرة التي يمكن دمجها مع آلاف الصناعات. تدعم زي تي إي المشغلين الرئيسيين الثلاثة في إجراء البحوث الصناعية وإجراء المسابقات للمطورين والتجارب التجارية، وقد وفرت حاضنات لأكثر من 300 تطبيق في تسع صناعات رئيسية مثل الحكومة والتمويل.

“عبر التعلم من الحالات في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، سيسعى المشغلون الثلاثة لاستكشاف التعاون البيئي بشكل نشط والتطور معًا. وسوف يسعون جاهدين لتركيز الموارد والسماح بالتنمية الكاملة لقيمة الشبكة المحددة في قانون ميتكاف، ووضع الأساس للرابطية الداخلية والوصول الموحد لمزودي خدمات الاتصالات في المستقبل”، كما قال تشانغ يون يونغ، عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمدير العام لمركز المنتجات في شركة تشاينا يونيكوم.

في الوقت الحاضر، الاتجاه هو نحو الاقتصاد الرقمي. وقال وانغ تشوان، نائب رئيس زي تي إي، في كلمة رئيسية: “تعمل خدمة مراسلات 5 جي على تمكين الآلاف من الصناعات وستربط الميل الأخير للخدمات للوصول إلى مستخدمي الاقتصاد الرقمي.” “تلتزم زي تي إي بأن تصبح محركًا للاقتصاد الرقمي وبناء قناة الرسائل الأوسع والأسرع للعملاء. يدعم حل منصة زي تي إي AnyMessaging 5G Messaging AnyNetwork (أي وصول إلى الشبكة) و AnyService (أي وصول إلى تطبيق صناعي)، AnyWhere (أي نشر لبيئة سحابية) و AnyScale (أي نشر للقدرة)”، كما أوضح. “ستواصل زي تي إي بناء منصة 5 جي رائدة تكنولوجيا وتجاريا للمشغلين. ستدعم كل هواتف سلسلة الهواتف المحمولة من زي تي إي 5 جي التي تم إطلاقها هذا العام خدمة مراسلات 5 جي، وتتصدر منصة زي تي إي لمراسلات 5 جي التجارب وهي الآن باتت جاهزة تجاريًا. نحن سنبذل كل الجهود لدعم المشغلين في تعزيز التغطية الكاملة للمحطات الطرفية. لتسريع الترقيات الصناعية، أطلقنا Openlab 2.0، وأصدرنا أول نظام اعتماد في الصناعة، لتزويد مزودي خدمات الاتصالات باقتراحات بشأن تقنية مراسلات 5 جي، والتشغيل والتدريب. وقد حصل أول أربعة من مزودي خدمات الاتصالات على الترخيص. وسوف نتعاون أيضًا مع مختبرات تقنية تشاينا تليكوم في مجال تراخيص مراسلات 5 جي،” كما قال.

علاوة على ذلك، نظرًا لتحديث عصر5 جي إلى خدمات الرسائل القصيرة التقليدية، فقد حظيت خدمة رسائل 5 جي الاعتراف على نطاق واسع من قبل المشغلين العالميين. وأكد وانغ تشيوان أن “مراسلات 5 جي يجب أن تتطور جنبًا إلى جنب مع النطاق العالمي لبناء نظام عالمي لمراسلات 5 جي.” في المنتدى، أعلنت زي تي إي عن خطة التعاون العالمية في مجال التراسل بالـ 5 جي وأطلقت مبادرة 0 CAPEX 5G، التي ستزود المشغلين العالميين بـ تجارب مراسلات 0 CAPEX 5G تعتمد على السحابة العامة. ستدعو زي تي إي شركاء سلسلة الصناعة العالمية لبناء نظام عالمي لمراسلات 5 جي وتعزيز فوائد خدمات مراسلات 5 جي العالمية.

في المستقبل، كأول تطبيق 5 جي في الاستخدام التجاري واسع النطاق يخدم المستخدمين العامين والصناعيين، ستحقق مراسلات 5 جي فوائد تقنيات 5 جي والخدمات الرقمية لمليارات المستخدمين حول العالم. توضح خدمة مراسلات 5 جي مفهوم “العلم من أجل الخير”، مما يمكّن جميع المستخدمين من الاستمتاع براحة الخدمات الذكية، وتقديم نماذج جديدة للتحول الرقمي للصناعات، وضخ الزخم في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتمكينه من خلال توفير ميزات آمنة وعالمية المنفعة.