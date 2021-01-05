‫الاعتراف بشركة ريف بيتس كواحدة من شركات الأمن السيبراني الـ 25 الأولى في العام 2020

تسمية الشركة المزودة لحلول الأمن السيبراني واحدة من شركات الأمن االسيبراني الـ 25 الأولى في العام 2020 من قبل سوفتوير ريبورت.

منيولا، نيويورك، 5 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ريف بيتس اليوم أنها صُنفت واحدة من شركات قائمة شركات الأمن السيبراني الـ 25 الأولى للعام 2020 حسب تقرير سوفتوير ريبورت.

تمثل الشركات التي تم اختيارها لجوائز هذا العام بعضًا من أكثر المؤسسات إبداعًا وتقدمًا تقنيًا في نهجها لحماية عملائها.

وتم الاعتراف بـ ريف بيتس إلى جانب شركات رائدة وراسخة في الصناعة المعروفة مثل مكافي زبالتو ألو وغيرهما. وقال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي، “إنه لمن دواعي سرورنا الاستثنائي أن نرى أننا كشركة صغيرة في بيئة تنافسية للغاية، يتم الاعتراف بنا مرة أخرى للابتكار الذي نقدمه.”

تم تقييم المئات من طلبات الترشيح من قبل سوفتوير ريبورت. يطبق الفائزون بالجوائز تقنيات منصات استباقية وشاملة لضمان حماية العملاء من مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية. ومع العدد الكبير من الشركات التي تخصص تركيزًا تشغيليًا كبيرًا لعمليات التحول الرقمي التي تقوم بها، فإن استخدام العروض المقدمة من شركات الأمن السيبراني هذه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أمان البيانات والبنية التحتية القيمة.

حول شركة ريف بيتس

تأسست شركة ريف بيتس في عام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. من خلال تقديم أربع أدوات أمان متقدمة، تتكون من عشر وحدات مختلفة، توفر شركة ريف بيتس الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات. تستمر التطورات التكنولوجية في شركة ريف بيتس من خلال العرض القادم لمنصة متكاملة لإدارة جميع الحلول الأربعة والتحكم فيها في لوحة معلومات تسجيل دخول واحدة – منصة الاستخبارات الإلكترونية التابعة لشركة ريف بيتس. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن وماساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريف بيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

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