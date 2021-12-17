بكين، 16 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة النفط والكيماويات الصينية (هونغ كونغ: 0386، “سينوبك”) عن إنجاز استراتيجي آخر للتنقيب عن النفط الصخري. أعلن مكتب البترول الفرعي لشركة سينوبك والتي يقع مقره في شرق الصين هذه المرة عن التدفق العالي للنفط الصخري في ثلاثة آبار استكشافية في حوض سوبي. ومن بينهم، اختبر بئر Qinye 1HF إنتاج النفط اليومي البالغ 55 طنًا، كما اختبر بئر Shuaiye 3-7HF 20 طنًا في اليوم، ووزع بئر Shaduo 1 السابق إنتاجًا تراكميًا يبلغ 11000 طن على مدار 392 يومًا من التدفق المستمر.

يُظهر التقييم الأولّي أن إنشاء سينوبك لمنطقة ملائمة تبلغ مساحتها 420 كيلومتر مربع بها 350 مليون طن من موارد النفط الصخري في Qintong sag قد أظهر آفاقًا جيدة للتنقيب والتطوير في المنطقة وسيفتتح الاستبدال الاستراتيجي لموارد النفط الخام في حوض سوبي الصيني.

يبلغ عمق دفن النفط الصخري في حوض سوبي أكثر من 3000 متر، حيث يصعب التطوير فيها نظرًا لارتفاع الضغط كما أن مساحة التخزين أقل سمكًا من الشعرة، مما يمثل تحديات كبيرة لتقنيات المعالجة مثل الحفر والتكسير. حقق مكتب بترول شركة سينوبك في شرق الصين هذا الإنجاز الكبير في التنقيب عن النفط الصخري من خلال الجمع بين أعمال التنقيب الفعلية لحوض سوبي لتعزيز البحث حول ظروف التكوين وأنماط تخصيب النفط الصخري القاري.

واصلت شركة سينوبك التوسع وتعزيز جهود التنقيب عن النفط الصخري. أجرى فرع التنقيب في شركة سينوبك في يناير 2021 اختبارًا لإنتاج بئر Taiye 1 للنفط الصخري والغاز، وأظهرت التقديرات الأولية احتياطيات النفط الصخري بمقدار 200 مليار متر مكعب والمكثفات بمقدار 280 مليون طن.

حققت شركة سينوبك في نوفمبر 2021 حقل شنغلي النفطي إنجازًا كبيرًا في مجال التنقيب عن النفط الصخري في منطقة الاستكشاف الشرقية، ووصلت الدفعة الأولى من الاحتياطيات الجيولوجية للنفط الصخري إلى 458 مليون طن وفقًا للتوقعات الحالية. تصل التقديرات الأولية لموارد النفط الصخري في المنطقة إلى 4 مليارات طن ، مما يجعلها منطقة جديدة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج في شرق الصين.

في مجال التنقيب عن الغاز الصخري وتطويره، أنشأت سينوبك أول حقل رئيسي للغاز الصخري والتي تبلغ مساحته 10 مليارات متر مكعب، حقل غاز فولينج الصخريوالذي أنتج 40 مليار متر مكعب من الغاز الصخري بشكل تراكمي. واعتبارًا من الآن، أثبت حقل الغاز الصخري احتياطيات جديدة تبلغ 104.883 مليار متر مكعب، مما يجعل المجموع التراكمي يصل إلى 900 مليار متر مكعب، والذي يمثل 34 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز الصخري المؤكدة في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت شركة سينوبك أول حقل للغاز الصخري العميق في الصين، وهو حقل غاز ويرونج الصخري، حيث أنشأت المرحلة الأولى منه طاقة إنتاجية تبلغ 1 مليار متر مكعب في عام 2020.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة سينوبك.

الصورة https://mma.prnewswire.com/ media/1711315/SINOPEC.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/960416/SINOPEC_Logo.jpg