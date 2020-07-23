‫الإعلان عن شراكة تقنية بين منصة Intellicus وشركة Modus لإمداد المصارف بأحدث التحليلات المنطقية للبيانات

نيودلهي وبنغالور، الهند، 23 يوليو 2020/PRNewswire/ — وحَّدت منصة Intellicus Technologies الرائدة في مجال توفير حلول المعلومات التجارية والتحليلات المنطقية للبيانات جهودها في إطار تعاوني مع شركة Modus Information Systems الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمصارف، وذلك لتدشين حل من الحلول القوية لتحليلات البيانات المصرفية .

يحمل هذا الحل اسم ModusBI ويعتمد على منصة Intellicus للمعلومات التجارية. يتسم الحل بملاءمته لجميع المصارف وقدرته على الاتصال بالنظام المصرفي الأساسي لتقديم تقارير الأداء الآنية التفاعلية التي تتعلق بمجالات النتائج الأساسية وتقارير الخدمة الذاتية والتقارير القانونية وتمكين المصارف من اتخاذ قرارات مستنيرة .

وصرح السيد تشاندار رامان مدير قسم تطوير الأعمال لدى شركة Modus قائلاً: “يأتي حل ModusBI مزودًا بتقارير الأداء الآنية والنتائج الأساسية وغيرها من التقارير المُرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأعمال المصرفية. لقد صممنا هذا الحل بأسلوب يتناسب مع المستخدمين على اختلاف وظائفهم في أي مصرف، وبما يتيح لهم الحصول على رؤى تتسق مع أدوارهم الوظيفية.كما أُعدت قوالب التقارير بالتوافق مع التسلسل الهرمي الوظيفي المتبع في المصارف، ومن الممكن توفيرها على أجهزة متعددة.”

وأردف رامان قائلاً: “يقدم حل ModusBI قيمة تجارية كبيرة للمصارف من خلال تعزيز استثماراتها المصرفية الأساسية من خلال ما يتوفر له من خبرة عميقة لشركةModus في مجال تنفيذ الحلول المصرفية الأساسية المهمة في الهند ومختلف أنحاء العالم أيضًا.”

ومن جانبه صرح السيد راجيش موراثي نائب رئيس منصة Intellicus قائلاً: “تتعاون منصة Intellicus مع شركة Modus لتقديم حل لا مثيل له في مجال المعلومات التجارية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين. وبذلك يستطيع المصرفيون تحليل البيانات التي يتلقونها من أنظمة متعددة، مهما كان حجم هذه البيانات، وبأسلوب يتسم بالسرعة العالية والدقة.وستصدر تقارير الامتثال بطريقة آلية بالكامل، ما يوفر وقتًا ثمينًا للعاملين.وأضاف موراثي قائلاً: “إن الخصائص المميزة للمعلومات التجارية مثل الخدمة الذاتية والتحليلات المنطقية للتوجهات والتنبؤات ستكون متاحة على نطاق واسع لجميع المستخدمين ممن يحتاجون إليها على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن حل ModusBI يمر حاليًا بالمراحل النهائية من المناقشات ووضع خطط التنفيذ مع عدد من المصارف الرائدة في دول متعددة.

نُبذة عن Modus

شركة Modus لأنظمة المعلومات المحدودة ذات الملكية الخاصة هي شركة لتطوير البرمجيات وخدماتها يقع مقرها في بنغالور بالهند. وهي واحدة من شركاء القيمة في مجال توفير حلول مصرفية أساسية رائدة من خلال تقديم الخدمات الشاملة للتنفيذ والتخصيص والدعم والصيانة والاختبار. تعمل شركة Modus مع العديد من العملاء في المجال المصرفي بوصفها شريكًا تقنيًا لتقديم الخدمات المصرفية الأساسية والحلول المُتخصصة على مستوى العالم.

https://modussystems.com/

نُبذة عن Intellicus

تُعد منصة Intellicus واحدة من المنصات الرائدة على مستوى العالم في مجال المعلومات التجارية والتحليلات المنطقية للبيانات. ويستفيد ما يربو على 60٪ من الشركات المُدرجة بقائمة Fortune من خدمات منصة Intellicus بسهولة لإصدار تقارير قوية عن الأداء، فضلاً عن الأنواع الأخرى من التقارير. وتقدم المنصة خدماتها لما يربو عن 17 ألف مُنشأة في جميع أنحاء العالم بما يساعد هذه المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة بصورة أفضل.

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شيلبي بوري، البريد الإلكتروني:

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