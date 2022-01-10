‫الإعلاميان محمد اليحيائي وداهم القحطاني على شاشة “العربي: أخبار”

الدوحة قطر, 10 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ —

انضم إلى تلفزيون “العربي: أخبار” مؤخراً الإعلاميان محمد اليحيائي وداهم القحطاني ، ليقدما برنامجي “خليج العرب” و”قراءة ثانية”.

سيقدّم الإعلامي العُماني محمد اليحيائي برنامج “قراءة ثانية” في شكله الجديد، إلى جانب المساهمة بإعداده، ويستقبل البرنامج ضيوفاً مختصين، وأكاديميين بارزين لقراءة أحداث ومفاهيم سياسية وتاريخية بشكل يزيل ما يحيط بها من مبالغات، أو انحياز غير موضوعي.

ولليحيائي خبرة تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاماً في المجال الإعلامي، إذ تنقّل بين الصحافة المطبوعة والتلفزيون في كلّ من سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية، وتخصص في تقديم البرامج الحوارية ذات الطبيعة السياسية، والفكرية الثقافية.

يعرض برنامج “قراءة ثانية” على شاشة التلفزيون العربي منذ يونيو من عام 2019، ويقوم البرنامج على حوار واع وموضوعي بين نخبة من المتخصصين الذين يقدمون قراءة مختلفة عن السائد، ويفندون ما يحيط المفاهيم والأحداث من مبالغات ومغالطات.

بدأ الموسم الأول للبرنامج بتناول قضايا فكرية ذات طابع ديني، ليقدم قراءة ثانية في قضايا جدلية مثل حد الرجم في الإسلام، ومفهوم الدولة في الإسلام، كما قدم البرنامج خلال حلقاته الأولى قراءة لشخصيات تاريخية إسلامية، ومن بين أبرزهم ابن تيمية.

في موسمه الثاني، انتقل البرنامج إلى قراءة قضايا سياسية تهم المواطن العربي، من بينها “الإسلاميون وعلاقتهم بالديمقراطية”، وأراد خلال موسمه الثاني طرح نظرة موضوعية لمفاهيم من بينها العلمانية، والليبرالية، والشعبوية.

في المرحلة الجديدة يطلق البرنامج صيغة تجمع بين التقارير الميدانية والأرشيفية المطولة، والحوار بين المختصين، مع التركيز على قضايا تاريخية وسياسية عامة.

وينضم كذلك إلى أسرة “العربي: أخبار”، الإعلامي الكويتي داهم القحطاني، مقدّماً لبرنامج “خليج العرب”، ومتناولاً الشأن الخليجي على مختلف الصعد بالنقاش والتحليل في محاولة لتعزيز القواسم المشتركة بين أبناء الخليج وإثارة التساؤلات الشائكة في واقعه وعلاقات دوله.

انطلق برنامج “خليج العرب” على شاشة التلفزيون العربي قبل أكثر من 4 سنوات، ويعد أحد برامج القناة السياسية الرئيسية، وهو يناقش كل ما يهم المواطن الخليجي، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، كما يعرف المواطن العربي عموماً بدول الخليج لما لها من تأثير إقليمي ودولي ملحوظ.

واستضاف البرنامج خلال حلقاته السابقة مسؤولين وباحثين من مختلف دول الخليج، وتناول ملفات عدة من بينها سنوات حصار دولة قطر، والتي انطلق البرنامج بالتزامن مع بدايتها، ثم حرب اليمن، والملف النووي الإيراني.

ويهدف البرنامج خلال المرحلة المقبلة إلى الانفتاح على القضايا الخليجية ذات البعد الثقافي والاجتماعي، فضلا عن القضايا السياسية، ويخصص مساحة للزيارات الميدانية إلى دول خليجية، بالتزامن مع فاعليات ثقافية وسياسية واجتماعية.

وعمل القحطاني صحافياً في جريدة “الرأي العام” الكويتية، والتي عرفت لاحقاً باسم “الرأي”، كما قدّم برنامجاً حوارياً على الهواء مع آخرين في قناة “اليوم” الكويتية. وفي وقت لاحق، ساهم في إنشاء مشاريع إعلامية عدة، من بينها “جريدة الآن” الإلكترونية، وهي أول جريدة إلكترونية تصدر في الكويت والخليج العربي، كما ساهم في تأسيس أول نقابة للصحافيين في الكويت والخليج العربي، والتي تولى فيها منصب نائب النقيب، وأنشأ القحطاني كذلك “مركز عبد الله السالم لدعم الديمقراطية” وتولى إدارته سابقاً.

يمكنكم متابعة “العربي: أخبار” على تردداتنا المعتادة: نايل سات – 12646 HD، 10971 SD وسهيل سات2 11310HD V وهوت بيرد 12520 HD والموقع الإلكتروني نفسهwww.alaraby.comومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فايسبوك@alarabytelevision :

انستغرام:alarabytv

يوتيوب: التلفزيون العربي

تويتر:@alarabyTV

“العربي: أخبار”، قناة إخبارية ناطقة باللغة العربية تبث من العاصمة القطرية الدوحة ومن لندن وبيروت. تعنى “العربي: أخبار” بمتابعة الحدث وخلفياته وتfقديم الخبر والتحليل والتقييم والتحقيق. تلتزم القناة بتقديم صحافة ذات مصداقية عالية، ومحتوى موضوعي ومهني، وبتكريس مبادئ حرية التعبير، معتمدة على أعلى المعايير المهنية المعمول بها عالمياً.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1722904/AlAraby_Akhbar. jpg