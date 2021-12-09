أوبو تدعو محبّي التكنولوجيا لاستكشاف عالم إينو الافتراضي “ OPPO INNO WORLD ” للمرة الأولى على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 ديسمبر 2021 – أعلنت أوبو OPPO–العلامة التجارية التكنولوجية الرائدة- عن تنظيمها لمؤتمر “أوبو إينو داي 2021 OPPO INNO DAY” أو يوم أوبو للابتكار 2021 يومي 14 و15 من شهر ديسمبر 2021 في مدينة شنجن الصينية. باعتباره الحدث التقني السنوي المميز لأوبو التي تشارك فيه أحدث المستجدات الاستراتيجية وعرض آخر الإنجازات التكنولوجية، من المتوقع أن يجذب مؤتمر “أوبو إينو داي 2021 OPPO INNO DAY” الحضور من جميع أنحاء العالم، من خلال لقاء إلكتروني يتم بثّه عن بُعد، إلى جانب إمكانية الحضور إلى مكان الحدث نفسه في مدينة شنجن. وسيكون إطلاق حدث افتراضي كهذا، أحد أكثر الأحداث الإلكترونية تفاعليةً عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.

منذ انطلاقه عام 2019، يعد مؤتمر “أوبو إينو داي 2021 OPPO INNO DAY” مقدمة لخارطة طريق الشركة ورؤيتها الاستراتيجية. في افتتاح نسخة المؤتمر الأولى، أوضحت أوبو OPPOنظامها البيئي المتكامل من التقنيات المتطورة، متضمناً نظارات الواقع الافتراضي ودعم شبكات الجيل الخامس5G وسوارأوبو“OPPO Band”.

في العام الماضي، عرضت أوبو ثلاثة منتجات تصوّرية، بما فيهم ذلك الهاتف الثوري القابل للطي. أما لعام 2021، وبقفزة نحو المستقبل ستقوم أوبو OPPOبجعل حدث الافتتاح والمعارض رقمي بشكل كامل، محولةً ذلك الحدث التقليدي إلى عالم افتراضي ملئ بالتجارب الممتعة والتفاعلية للجمهور.

ستكون “أوبو إينو ورلد OPPO INNO WORLD” بمثابة المنصة الافتراضية لمؤتمر “أوبو إينو داي 2021 OPPO INNO DAY“. حيث يمكن لزوار المنصّة الانضمام إلى فعاليات الافتتاح عن بُعد، باستخدام شخصياتهم الكارتونية. هذا بالإضافة لمنحهم حرية زيارة كل قاعات العرض الافتراضية. وباستخدامهم لهذه الشخصيات الكارتونية الخاصة، يمكن للزوار أيضاً التواصل اجتماعياً، ودعوة بعضهم البعض لجمع الجوائز والهدايا الرائعة المنتشرة في العالم الافتراضي. ستكون منصّة “أوبو إينو ورلد OPPO INNO WORLD” متاحةً للاستخدام بالكامل اعتباراً من يوم 14 ديسمبر.

انضم إلينا لتنشئ شخصيتك الكارتونية الخاصة بمنصّة “أوبو إينو ورلد OPPO INNO WORLD“، واكتشف آخر الإنجازات التكنولوجية لشركة أوبو OPPOفي الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر. لمعلومات أكثر عن “أوبو إينو ورلد OPPO INNO WORLD“، قم بالضغط هنا.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1706342/OPPO_Host_OPPO_ INNO_DAY.jpg

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