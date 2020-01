‫افتتاح مطعم ياواتشا في مركز الفيصلية التجاري “مود” في الرياض

تستعد شركة الخزامى للادارة لافتتاح مطعم ياواتشا في الرياض التابع لمجموعة هاكاسان ، والحائز على جوائز عدة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 08 يناير2020: تستعد شركة الخزامى للادارة، إحدى الشركات المساهمة المتخصصة في مجال ادارة و تشغيل المطاعم و الفنادق و المنشآت التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مجموعة هاكاسان، لافتتاح مطعم عالمي لتقديم الطعام الكانتوني في مركزالفيصلية التجاري “مود”، الذي أعيد تجديده مؤخرًا في الرياض بهوية راقية و رفيعة المستوى. ويعد المطعم، الذي سيتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة تجربة مبتكرة في تناول أنواع الطعام التي تجمع بين الديم سام والشاي وأنواع الموكتيل والعصائر والحلويات الأوروبية.

وكان مطعم ياواتشا قد أُسِّس عام 2004 في قلب سوهو، لندن، حيث يعد مكانًا مثاليًا لهواة التعرف على الثقافات الأخرى من خلال الأطعمة. وقد أخذ التصميم الداخلي للمطعم بعين الاعتبار أن يعكس كافة العناصر والخصائص الأساسية في مطعم ياواتشا الرائد في لندن.

الجدير بالذكر أن تصميم المطعم يستند إلى مبادئ فينج شوي التي توفر أجواءً أنيقة ومريحة، حيث يستمتع خلالها الضيوف بتناول الطعام والمشروبات في أجواء ممتعة. وتعد تجربة طعام الديم سام مثالية لتناول غداء خفيف أو عشاء غني بالاطباق الكانتونية الشهية. كما يحظى ياواتشا بشهرة واسعة نظرًا لكثرة أنواع الشاي والحلويات المتنوعة التي يقدمها، وهو يمثل وجهة محبوبة لتناول الموكتيل مع العائلة او الأصدقاء.

ويقول جرانت ماكفيرسون، نائب أول رئيس المطاعم في مجموعة هاكاسان: ” ياواتشا ليس مجرد مطعم صيني، بل هو تجربة مثيرة لتناول وجبات طعام مثالية. ونحن ندرك أن المملكة العربية السعودية وأهلها على اطلاع دائم بكل جديد ومميز في الخارج، ولديهم تجربة واسعة من خلال سفرهم المتكرر، لذلك علينا أن نكون عند حسن ظنهم، وعلى أتم الاستعداد لتلبية توقعاتهم، ومن ثم فإن ياواتشا يتبنى جوانب ثقافية كانتونية عصرية مبتكرة، ويقدم تجارب لتناول أطعمة طازجة وشاملة وشهية، ويشكل إضافة للمذاق الأصيل للطعام في المملكة العربية السعودية”.

تمثل قائمة الطعام الفريدة في ياواتشا و الغنية بالعناصر والمكونات الاساسية والمفيدة، تجسيدًا للتراث الصيني الأصيل مع اتباع الأساليب الكانتونية العريقة في الطهي. وهي تقدم أيضًا تشكيلة متنوعة من الديم سام الفاخر إلى جانب الأطباق المميزة التي تتشارك في تقديمها مع مطعم هاكاسان، ومنها سلطة البط المقرمش الشهيرة. تضم علامة ياواتشا التجارية أيضًا تشكيلة من الحلويات المتنوعة التي تعد خصيصًا في المطعم. حيث ترسم أطباق الحلوى المستوحاة من فرنسا ملامح الحلويات العصرية التي تقدم مزيجًا لذيذًا يبهر أصحاب الذوق الرفيع، بداية من حلوى الماكرون والحلويات الصغيرة حتى قطع الشوكولاتة التي تقدم بشكل فني مبهر.

يعتبر مطعم ياواتشا في المملكة العربية السعودية هو الفرع الأول التابع للعلامة التجارية هاكاسان في الشرق الأوسط. ولمطعم ياواتشا فروع عديدة: في سوهو ومنطقة سيتي في لندن وأخرى في مومباي وبنجالورو وكولكاتا في الهند.

نبذة عن مجموعة هاكاسان

تعتبر مجموعة هاكاسان شركة ضيافة عالمية تمتلك مؤسسات منتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. واستمدت المؤسسة اسمها من المطعم الذي تمتلكه المجموعة، والحائز على نجمة ميشلان ضمن مقتنياته، والتي تحدد أرقى معايير العلامات التجارية المتنوعة التي تملكها المجموعة. تقوم فكرة “العلامة التجارية أولاً” على إنشاء المطاعم التي تمتاز بمستوى عالمي رفيع ضمن مجموعة خدمات الضيافة التي ترتكز في مجملها على تقديم خدمات راقية وذات تصميم مبتكر يساعد العملاء على خوض تجارب مميزة لا تنسى. وتشمل سلاسل مطاعم هاكاسان اثني عشرة مطعمًا شهيرًا في مختلف أنحاء العالم، منها لينج لينج وياواتشا وسيك نو هانا وكازا كالافيرا وهيرينجبون وسيرسوكر إضافة الى جويل و 1Oak ، والأنشطة النهارية التي تشمل أومنيا وويت ريبابليك وليكويد.

نبذة عن الخزامى

تعتبر شركة الخزامى للإدارة مطورًا بارزًا في المملكة العربية السعودية حيث تدير منشآت تجارية فاخرة. تمتلك الخزامى وتدير مجموعة من المنشآت التي تشمل فنادق ومنتجعات ومكاتب ومحلات تجارية وغيرها الكثير. حصلت المؤسسة على لقب شركة الضيافة الفاخرة بالمملكة العربية السعودية من جانب مؤسسة جوائز السفر العالمية (وورلد ترافيل أواردز) لعام 2019، حيث تتولى شركة الخزامى إدارة ستة فنادق، هي فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية وفندق الخزامى وفندق باي لا صان ومارينا وفندق فيوز ومجموعة الشقق الفندقية التابعة له، فندق البستان. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة: alkhozama.com

