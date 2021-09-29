‫افتتاح عين دبي في أربعة أسابيع

أماكن محدودة لتكون أول من يختبر عين دبي

التذاكر معروضة للبيع الآن لاختيار الباقات الاحتفالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — بدأ العد التنازلي رسميًا – في غضون أربعة أسابيع فقط، ستفتح عين دبي، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، أبوابها لاستقبال زوارها الأوائل من حول العالم في يوم 21 أكتوبر. تُطرح تذاكر المعلم السياحي “الذي يجب زيارته” للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وغروب الشمس والترفيه والاحتفالات للبيع على www.aindubai.com .

تُحاكي عين دبي تجربة عجلة المشاهدة التقليدية وتقديمها على هيئة بقعة ترفيهية عالمية المستوى موفرة تجارب مخصصة تناسب جميع أنواع المناسبات الاحتفالية ليستمتع بها الناس من مختلف الأعمار.

طُرحت التذاكر للبيع مؤخرًا لشراء “الباقات الاحتفالية” والتي تشمل الباقات التالية:

· باقة طلب الخطبة والزواج : تقدم للخطبة أو الزواج من عروسك المستقبلية مع خلفيّة مدهشة لمدينة دبي، عبر جولة دوران 360 درجة في مقصورة فخمة ومكيّفة مع أجواء خاصّة مثاليّة لشخصين ولمسات مليئة بالرومانسيّة للغاية مثل الزهور الطبيعية والشموع والفقاعات ومجموعة مختارة من المشروبات في المقصورة واختيار الموسيقى

· حفلات الزفاف : احتفلوا بليلة العمر التي لا تتكرر إلا مرة واحدة بطريقة حميمية خاصّة وفريدة من نوعها – على ارتفاع يزيد عن 250 مترًا فوق دبي. توفر المقصورة الخاصّة المزيّنة بأناقة والتي تتسع حوالي 10 ضيوف أجواء رومانسية مثالية في موقع فريد من نوعه. استمتعوا بالمناظر الخلابة من مقصورة مزيّنة بشكل جميل مليئة بالزهور والشموع، بالإضافة إلى الموسيقى من اختياركم لإضفاء لمسة مميّزة على الأجواء وصورة تذكارية ليكون هذا اليوم المنتظر مناسبة لا تُنسى.

· حفلات أعياد الميلاد : سواء كانت هذه الحفلات للأطفال أو البالغين، يُعتبر عين دبي موقعًا مثاليًا للاحتفال بأناقة منذ الشروع في إقامة حفلة عيد الميلاد من خلال إرسال دعوات إلكترونيّة مخصّصة. ابدأ الحفلة، في هذا اليوم الفريد، في صالة حصرية بإطلالة على البحر قبل دخول المقصورة الخاصة بك مع ميزات قابلة للتخصيص مثل زينة عيد الميلاد المذهلة والأضواء والكعك والموسيقى من اختيارك وشاشة تلفزيون مخصصة وغير ذلك الكثير في المقصورة.

· فعاليات مخصّصة : نساعدكم في عين دبي على تصميم فعاليّات لا مثيل لها من البداية إلى النهاية، مثل الاحتفال بالذكرى السنويّة وأعياد الميلاد والإنجازات الشخصيّة وتسمية مولود جديد والكشف عن جنس المولود وذكرى الزواج وحفلات استقبال مولود جديد وحفلات التّخرج وغيرها من المناسبات الأخرى.

· تناول الطعام وخيارات مبتكرة : تمتّع بتناول الطعام مع باقة متنوعة … على ارتفاع 250 مترًا في السماء.تشمل الخيارات التذوق والمقبلات والبيتزا ومشروبات الهوب والجبن والعنب وخيارات صحية، وصولًا إلى تجربة تناول طعام كاملة مع الاستمتاع بجولتيّ دوران. حوّل مقصورتك إلى حلبة رقص خاصة بك مع باقة من موسيقى الكاريوكي مستمتعًا بأضواء الديسكو وآلة الكاريوكي مع قائمة الأغاني المتنوعة – من كلاسيكيات الكاريوكي إلى أفضل موسيقى البوب!

قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دبي القابضة للترفيه: “مع بقاء أربعة أسابيع فقط على افتتاح عين دبي، لم يبق متسع من الوقت لتكون من أوائل الزوار الذي يشهدون تجربة من بين 19 تجربة فريدة للغاية وقابلة للتخصيص، مع الاستمتاع بخلفية أفق مدينة دبي المبهرة والمناظر الطبيعية البرية والبحرية الخلابة. لقد نفذت التذاكر الخاصة بتجربة إطلالات غروب الشمس ليوم الافتتاح، مع بيع غيرها من التذاكر الأخرى سريعًا. وتُعد عين دبي الوجهة المثالية للاحتفال ولا يسعنا الانتظار لدعوة العالم للاحتفال معنا في غضون أسابيع قليلة من الآن”.

تبدأ أسعار تذاكر عين دبي من 130 درهمًا إماراتيًا ويمكن شراؤها عبر www.aindubai.com .

لتنالوا فرصة الفوز بالتذاكر لتجربة افتتاح عين دبي في عطلة نهاية الأسبوع، ترقبوا مشاهدة عين دبي عبر وسائل التواصل الاجتماعية .

حول عين دبي

تُعتبر عين دبي أكبر وأطول عجلة مشاهدة في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 مترًا. ويُقدم هذا المعلم السياحي الذي حطم الأرقام القياسية تجارب اجتماعية واحتفالية لا مثيل لها وذكريات لا تُنسى بالإضافة إلى إطلالات بزاوية 360 درجة على مدينة دبي براحة فائقة – كل ذلك في قلب بلو ووترز، الجزيرة المذهلة التي يجب زيارتها. وتتسع مقصورة الركاب البالغ عددها 48 التي تدور حول محيط العجلة الهائل أكثر من 1750 زائرًا في وقت واحد.

تعتبر عين دبي أحد الأصول المرموقة في محفظة دبي القابضة الترفيهية، وسرعان ما زادت شهرتها باعتبارها واحدة من أبرز المعالم في الشرق الأوسط وسلطت الضوء على روعة وجمال أفق مدينة دبي. ويُوفر هذا المعلم الترفيهي العالمي تجارب استثنائية فريدة من نوعها ومُعدة خصيصًا لتناسب جميع الفاعليات. وتلعب عين دبي دورًا استراتيجيًا في دعم رؤية دبي طويلة المدى لتعزيز مكانتها العالمية باعتبارها مركزًا سياحيًا رئيسيًا ومواصلة الاستفادة من سمعة الإمارة كرائدة في مشهد التسلية والترفيه العالمي.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة https://www.aindubai. com/

@aindxbofficial

حول دبي القابضة

تُعتبر دبي القابضة شركة استثمارية عالمية متنوعة تنشط في 13 دولة ويعمل لديها أكثر من 20,000 موظف. تأسست دبي القابضة عام 2004، وتؤثر في حياة الملايين من سكان دبي وزوارها من خلال محفظتها الاستثمارية الواسعة التي تزيد قيمتها عن 130 مليار درهم إماراتي من الأصول التي تدعم التنويع والنمو المستدام لاقتصاد دبي عبر 10 قطاعات رئيسية: العقارات والضيافة والتسلية والترفيه ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم والتعليم والبيع بالتجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية والعلوم

تتكون محفظتنا من أربع شركات رائدة: دبي القابضة للعقارات، إحدى أكبر ملاك الأراضي والمطورين الرئيسيين المتكاملين في دبي؛ دبي القابضة لإدارة الأصول، والتي تقدم محفظة عالمية المستوى تضمّ 10 مجمّعات للأعمال و20 وجهة تسوق و15 مجتمعًا سكنيًا تعمل بشكل جماعي على تمكين النشاط التجاري والسياحي بالإضافة إلى تجربة معيشية ثرية للمقيمين؛ دبي القابضة للضيافة، والتي تدير أصول الضيافة الرائدة ومجموعة متنوعة من مفاهيم المأكولات والمشروبات الفريدة بالإضافة إلى العلامات التجارية الفندقية من الدرجة الأولى متضمنة جميرا حيث العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة بدبي القابضة وشركة الفنادق الفاخرة العالمية؛ ودبي القابضة للترفيه، والتي تضم مناطق الجذب السياحي ووسائل الإعلام والترفيه الرائدة في دبي مثل عين دبي والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وشبكة الإذاعة العربية ومجموعة سينما روكسي وغيرها الكثير.

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