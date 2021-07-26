‫افتتاح شركة “كلارا” التكنولوجيا القانونية الناشئة في دبي بعد استثمار من صندوق مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يوليو 2021 /PRNewswire/ —

· تعمل Clara المدعومة من VC على تحفيز التحول من تجربة المستخدم بقيادة المحامي إلى تجربة المستخدم بقيادة المؤسس، مما يجعل القانون أكثر كفاءة بشكل أساسي للشركات الناشئة.

· يعزز التزام مركز دبي المالي العالمي (DIFC) للشركات الناشئة من خلال ترخيص كلارا لتقديم خدمات مؤسسية مبسطة لشركات مركز دبي المالي العالمي باستخدام سير عمل التكوينات الرقمية المبتكرة.

· تُعج دبي مركزًا تقنيًا عالميًا رائدًا، مدفوعًا بالتركيز المستمر لمركز دبي المالي العالمي على توفير منصة تمكينية للشركات الناشئة للوصول إلى فرص واسعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا.

أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، أنه استثمر في شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية ومقرها المملكة المتحدة، كلارا (Clara).

تقوم منصة كلارا المبتكرة برقمنة وأتمتة العديد من المهام القانونية التي يتعين على المؤسسين القيام بها، بما في ذلك إنشاء شركات في ولايات قضائية مختلفة.

كما يعكس الاستثمار التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة أتمتة ورقمنة الخدمات القانونية. تم الاستثمار من قبل صندوق مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية، وهو صندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي تم الإعلان عنه في عام 2017 للمساعدة في إنشاء وتنمية وتطوير الشركات الناشئة والنمو التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، وإدراكًا لفرص النمو المرتبطة بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، ونظرًا لأن المركز يضم أكبر وأشمل نظام بيئي للتكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، فبموجب ترخيص كلارا الجديد، سيكون المركز الآن قادرًا على توفير منصة خدمات مؤسسية مبسطة لشركات مركز دبي المالي العالمي. هذه هي الولاية القضائية الثالثة لمنح كلارا ترخيصًا لإنشاء شركات.

كما صرحت عارف أميري، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز دبي المالي العالمي، تعليقا على الإعلان: “يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره كمحفز للابتكار في المنطقة من خلال الاستثمار في الأعمال التي يمكن أن تساعد في تحويل صناعة التمويل. لذلك يسعدنا الإعلان عن استثمار صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي في كلارا، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية سريعة النمو ستجعل ممارسة الأعمال التجارية أسهل للشركات الناشئة وغيرها من الأعمال التي تشكل جزءًا من أكبر نظام بيئي للخدمات المالية في المنطقة”.

صرح باتريك روجرز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كلارا: “تبحث الشركات الناشئة عن نهج جديد لمساعدتها في التغلب على الألم والتعقيد في التعامل مع المسائل القانونية. يسعدنا إنشاء في مركز دبي المالي العالمي مما سيتيح لنا تبسيط تجربة العملاء تمامًا لدمج كيانات مركز دبي المالي العالمي – إضافة قيمة إضافية إلى منصة كلارا، التي تقوم برقمنة وأتمتة الأعمال القانونية الناشئة”.

يقود كلارا فريق من المحامين والتقنيين المخضرمين الذين عملوا في بعض أفضل الشركات في قطاعاتهم. تعمل منصة الشركة على أتمتة العديد من المهام التي يؤديها المحامون حاليًا للشركات الناشئة بما في ذلك تشكيل الشركات، وصياغة الاتفاقيات، وبناء جداول السقف، وهيكلة غرف البيانات، وتثقيف المؤسسين بشكل تنبؤي حول المفاهيم القانونية. جمعت الشركة 3.5 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل أولي من مستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك صندوق المشروعات 500 Startups وشركة Techstars.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1580354/Clara_Logo.jpg