‫استعدادًا لدخول سوق الشرق الأوسط، تعرض شركة Vazyme حلولها اختبار كوفيد-19 في Medlab Middle East 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2022 /PRNewswire/ — شاركت شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة في الصين Vazyme (688105.SH) في نسخة عام 2022 من Medlab Middle East (ميدلاب الشرق الأوسط) في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) في الفترة من يوم 24 يناير وحتى 27 ، وهو مختبر ومعرض رائد ومؤتمر رائد يجمع المجتمعات الطبية العالمية لعرض أفضل ابتكارات وتقنيات المختبرات. في الجناح رقم Z5.H20، عرضت الشركة مجموعات منتجاتها الكاملة لحلول اختبار كوفيد-19، بالإضافة إلى منتجات IVD (منتج تشخيص الأمراض من التجارب المختبرية) المتقدمة لزوار الأحداث عبر الإنترنت وشخصيًا. كان معظم الزائرين من منطقة الشرق الأوسط والباقي من الهند وتركيا، وغيرها من المناطق، من بين أكثر من 500 زائر، كانت مجموعة الاختبار الذاتي السريع لمولد المضاد لكوفيد-19، التي تنتج نتيجة الاختبار في 10 دقائق وتحقق دقة 99.81%، أكثر المنتجات المعروضة رواجًا.

صرح جيني جيانغ، مدير الأعمال الدولية في شركة Vazyme، قائلًا: “مع بدء ظهور محور أوميكرون، تتعرض المستشفيات ومراكز الاختبار المتعثرة لضغوط متزايدة، مما يؤكد ضرورة تعزيز إنتاج مجموعات اختبار كوفيد-19 السريعة والموثوقة لتتبع موجة جديدة من العدوى. كما أننا نرغب في مساعدة المجتمعات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمعالجة هذه المشكلة من خلال تقديم منتجات وحلول اختبار كوفيد-19 عالية الجودة الخاصة بنا في Medlab 2022 كجزء من جهودنا لتعزيز التدابير المحلية لمكافحة الوباء”.

وفي هذه الفعالية، تم عرض مجموعة شركة Vazyme الكاملة لحلول الكشف عن الأحماض النووية، إلى جانب منتجات أخرى للكشف عن كوفيد-19 والتي تشمل سلسلة من مجموعات اكتشاف مولد المضاد وحلول تقييم الأجسام المضادة لكوفيد-19 ومنتجات المواد الخام لحلول الكشف. حصل نظام استخراج الأحماض النووية الأوتوماتيكي من إنتاج شركة Vazyme، وهو أحد المعالم البارزة في معرضها، على موافقات السوق من حكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما تم مؤخرًا ترخيص مجموعة أدوات الكشف عن 2019-nCoV Triplex RT-qPCR لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة.

بعد عشر سنوات من وجودها في السوق، عززت شركة Vazyme ريادتها في صناعة التكنولوجيا الحيوية في الصين بقدرة إنتاجية كافية لخط إنتاج منتجات تشخيص الأمراض من التجارب المختبرية تعادل 1 مليون وحدة يوميًا. يتكون فريق شركة Vazyme في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خبراء منتجات تشخيص الأمراض من التجارب المختبرية الذين يقدمون خدمات شاملة وإرشادات الدفعة الفردية للمستهلكين المحليين. عززت شركة Vazyme توسعها العالمي في عام 2021 من خلال إنشاء أول شركة فرعية مملوكة بالكامل لها في الخارج في إندونيسيا، مع مكاتبها ومستودعاتها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (Hong Kong SAR) التي تخدم وتدعم العملاء في جميع أنحاء العالم.

كما صرحت جيني جيانغ قائلة: “سنحتفل بالـ 10 ذكرى تأسيس شركتنا منذ تأسيسها هذا العام. تتمثل مهمة شركة Vazyme، بصفتها رائدة في تطوير الابتكار في علوم الحياة، في تسخير العلم والتكنولوجيا لتحسين الصحة والحياة، ومعالجة الاحتياجات الطبية العالمية غير الملباة مع التزامنا بأعلى معايير الأخلاق والمساءلة والاحتراف. يتيح لنا نهجنا المرتكز حول البحث والتطوير الابتكار المستمر وتقديم منتجات وحلول جديدة لعملائنا. سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، والبناء على جهودنا السابقة لتعزيز القدرات الطبية في مكافحة الأمراض الخطيرة”.

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