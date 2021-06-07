‫استحواذ شركة Planon على مزود منصة إنترنت الأشياء وتقديم عرضها للمبنى فائق الاتصال شبكيًا

نجمين ، هولندا, 7 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ —

/Axonize، ويقع مقرها في إسرائيل، هي مطور منصة إنترنت الأشياء الرائدة في السوق القائمة على السحابة. من خلال الاستحواذ على شركة Axonize، تخطو شركة Planon خطوة أخرى نحو تحقيق طموحها في تمكين اتصال المباني شبكيًا على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد الاستحواذ على تعزيز مكانتها الرائدة في السوق من خلال أنظمة المباني الذكية المتصلة شبكياً.

ستلعب منصة إنترنت الأشياء (IoT) المتكاملة تمامًا من شركة Axonize دورًا مهمًا في استراتيجية رقمنة المباني 360 درجة لدى شركة Planon التي تشمل: مراقبة الأصول، وتحليل احتياجات المستخدم النهائي، وإنشاء الأنماط المهنية، وتعزيز البصمة البيئية للأصول والمباني. وتُكمل شركة Axonize نهج ‘المنصة المفتوحة’ لشركة Planon من خلال توفير اتصالات غير تقليدية عالية الكفاءة بأجهزة ذكية ومصادر بيانات عبر عدد كبير من مقدمي الخدمات. وعلاوة على ذلك، فإن الاستحواذ يدعم الشراكة الاستراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك، وكذلك طموحاتنا المشتركة للمستقبل.

تتيح حلول إنترنت الأشياء المبتكرة من شركة Axonize إمكانية الاتصال البسيط والسريع من خلال تمكين كفاءة الاتصال دون تعليمات برمجية.ويسمح ذلك بتوصيل أعداد كبيرة من الأجهزة بسرعة، مما يوفر قابلية التوسع المطلوبة للعملاء وذلك لنشر حالات استخدام إنترنت الأشياء الخاصة بهم بشكل فعَّال وبسرعة متزايدة (انظر الرسم التوضيحي لمزيد من التفاصيل).

كما ستعمل الخدمات المدمجة من شركتي Planon و Axonize على تمكين “الاتصال الداخلي” بشكل فعال، بالإضافة إلى خيار الاتصال بجميع الأجهزة المثبتة ومصادر البيانات المختلفة. ومن المقرر أن يعمل هذا النهج على تبسيط البنية التحتية لإنترنت الأشياء، فضلاً عن تقليل تكلفة الملكية بشكل كبير. وبهذا الاستحواذ، ستكمل شركة Planon مجموعة خدمات البيانات الخاصة بها لتشمل قواعد بيانات إنترنت الأشياء عالية السرعة، جنبًا إلى جنب مع تحليلات البيانات ذات الصلة.

صرح بيير جويلن، الرئيس التنفيذي لشركة Planon Software قائلًا: “سيشهد اتجاه الرقمنة الحالي فيما يتعلق بخدمات المباني والمرافق تسارعًا على مدار السنوات القادمة، حيث يُعد توافر البيانات السلوكية الموثوقة والوصول الآمن إليها شرطًا أساسيًا مهمًا لعملائنا في مبادرات الرقمنة والأتمتة والاستدامة الخاصة بهم. وبهذا الاستحواذ، تكون شركة Planon قد أكملت دائرة قدراتها البرامجية لخدمة العملاء على أكمل وجه فيما يتعلق بمساعيهم للرقمنة على مستوى المحفظة الاستثمارية للمباني، حيث تقدم شركة Planon خدماتها التي تدعم جميع جوانب أعمالهم، فهي توفر للعملاء أماكن عمل ومباني مستدامة، وصحية، تركز على المستخدم، وتتسم بالكفاءة.”

هذا وصرح جانيف راتسون، الرئيس التنفيذي لشركة Axonize قائلًا: “نتطلع إلى هذه الخطوة التالية في مسيرتنا، ونؤمن بشدة أن Planon ستمهد الطريق على نحو أفضللخدمة موظفينا وعملائنا وحلولنا التقنية. ونتوقع من خلال استحواذ Planon على Axonize أن تتسارع وتيرة النمو نحو التحول الرقمي في المؤسسات الذكية. كما سيوفر ذلك للمستهلكين أعمالًا أكثر أمانًا، وأقل تكلفة، وأكثر إنتاجية، ومحسّنة بشكل كبير. سنعمل من خلال التعاون والجمع بين مواردنا ودمج بنياتنا التحتية على ثقل خبرتنا المشتركة لجعل أي مبنى أو كيان أو بنية تحتية أكثر ذكاءً وكفاءة مع التمتع بسرعة لا مثيل لها، وبساطة، وقابلية للتوسع. أنا واثق من أنه يمكننا معًا أن ننمي بنجاح مفهوم المباني الذكية بالكامل، فضلًا عن الشركات الذكية في جميع أنحاء العالم “.

تأسست شركة Axonize في عام 2016 في تل أبيب، إسرائيل. تخطط Planon إلى إبقاء جميع موظفي Axonize والمكاتب ضمن مجموعتها، ومن المتوقع دمج حلول إنترنت الأشياء من شركة Axonize مع Planon Universe بنهاية عام 2021،

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

الرئيس التنفيذي لشركة Axonize، جانيف راتسون janiv.ratson@ planonsoftware.com ،

مدير حلول الابتكار بشركة Planon، إريك جاسبرز erik.jaspers@ planonsoftware.com

نبذة عن Planon

Planon هي شركة رائدة عالميًا في توفير برامج إدارة العقارات والمرافق، تعمل على تمكين رقمنة المباني والخدمات من خلال دمج المشهد المتنوع لتكنولوجيا البناء الذكي، وحلول الأعمال والبيانات في مصدر واحد للحقيقة وتحويلها إلى قيمة لمالكي المباني، ومستخدميها ومقدمي الخدمات بها.

لطالما صنّفت شركات أبحاث السوق وشركات استشارية مستقلة شركة Planon بأنها رائدة عالميًا في السوق. لقد نفذت Planon حلولها المتكاملة لأكثر من 2500 عميل، بدعم من المكاتب والشركاء من جميع أنحاء العالم.

https://planonsoftware.com/us/

نبذة عن Axonize

طوّرت شركة Axonize منصة بدون تعليمات برمجية لإنترنت الأشياء للمؤسسات الذكية التي تسهل الاتصال، والمراقبة والتحكم في عدد لا حصر له من الأجهزة، ومصادر البيانات والأنظمة في جميع المرافق والمكاتب، بالإضافة إلى تحليل تدفقات البيانات من أجهزة ومصادر متعددة. إن البنية الهندسية لشركة Axonize مفتوحة، ويمكن تهيئتها بسرعة وسهولة لتلبية متطلبات العملاء الخاصة. حل Axonize Smart Enterprise هو أحد أنواع البرمجيات كخدمة (SaaS) الذي يوفر الرؤى، والتحكم والوضوح في المساحات والمرافق، لتحسين استهلاك الطاقة بسهولة، وخفض التكاليف، وتحسين استخدام المساحة وتعزيز رفاهية المستأجر وإنتاجيته.

www.axonize.com