‫ازدهار التكنولوجيا المالية افي اسرائيل تقفز استثمارات H1/2021 بمقدار %260 مقارنة ب H1/2020.

حقق صندوق رأس المال المغامر 2.3 بليون دولار في النصف الأول من عام 2021 متخطيًا إجمالي عام 2020 بمقدار %28،

وتشير أرقام قطاع التكنولوجيا المالية إلى أن عام 2021 سيتخطى بسهولة 2020 في عدد جولات التمويل، والجولات الضخمة، والاستحواذ، إلى جانب العروض العامة الأولية،

ونزايد الطلب على حلول الدفع ليصل إلى %35 من تمويل التكنولوجيا المالية الإسرائيلية بسبب كوفيد-19- مما يجعله القطاع الثانوي الصناعي الأكبر في التكنولوجيا المتقدمة.

تل أبيب، إسرائيل, 27 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — كشفت اليوم Start-Up Nation Central – مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح تربط الشركات والمستثمرين والحكومات العالمية مع النظام البيئي الإسرائيلي التقني المبتكر- أن قطاع التكنولوجيا المالية داخل إسرائيل شهد تحقيق رقمًا قياسيًا في النصف الأول من عام 2021 بشأن استثمارات رأس المال المغامر،

وطبقا للبيانات المجموعة من Start-Up Nation Central Finder، زادت الشركات الإسرائيلية بمقدار 2.3 بليون دولار في النصف الأول بما يمثل زيادة مذهلة تقدر ب % 260 خلال تمويل النصف الأول من عام 2020، متخطية أيضا إجمالي عام 2020 بمقدار 1.8 بليون دولار بما يمثل %28،

وبناءً على رؤى Start-Up Nation Finder بلغت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية التي تمثل %19 من إجمالي التمويل لشركات تكنولوجيا الابتكار داخل إسرائيل أثناء النصف الأول ما يقدر ب 12.2 بليون دولار،

وعندما يتعلق الأمر بالشركات العالمية، أظهرت البيانات المأخوذة عن بيتش بوك أن الزيادة الإسرائيلية بمقدار %28 في تمويل التكنولوجيا المالية خلال عام 2020 تخطت الزيادة في تمويل الشركات الأمريكية والمقدرة بنسبة %28، والنمو السلبي (-30) الذي أظهره النظام البيئي الأسيوي، ولكنه جاء أقل من النمو الأوروبي الهائل المقدرب %63 أثناء نفس الفترة.

ظهر اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا المالية الإسرائيلية من خلال عدد جولات تمويل القطاع، ومع إجمالي جولات يصل إلى 68 جولة في منتصف العام، يقترب عام 2021 من إجمالي عام 2020 البالغ 74، انهيار طبقًا لنوع الجولة، يظهر زيادة في عدد جولات سيد (26 في النصف الأول من عام 2021، مقارنة ب 18 في إجمالي عام 2020)، وأيضا في عدد جولات +C (15 في النصف الأول من عام 2021، مقارنة ب 13 في إجمالي عام 2020). تشير هذه الأرقام إلى أنه بينما يعتبر قطاع التكنولوجيا المالية قطاع ناضج يستمر ظهور الشركات الناشئة، وفيما يتعلق بالجولات الكبرى ( استثمارات ما يزيد عن 100 مليون دولار) شهدت 2021 ارتفاع سبع شركات بما يقارب إجمالي مكون من 9 أرقام مقارنة ب5 أرقام فقط خلال عام 2020.

أشار أيضًا النصف الأول من عام 2021 إلى زخم خروج قوي في قطاع تكنولوجيا التمويل داخل إسرائيل، إلى جانب 7 استحواذات، وعرض عام أولي واحد، وشركة استحواذ واحدة لأغراض خاصة، مقارنة ب 8 استحواذات وشركة استحواذ واحدة لأغراض خاصة خلال عام 2020، يمكن ربط التواجدات بسياسات الاحتياطات النقدية الفيدرالية في الولايات المتحدة والتي دعمت التدفق النقدي إلى الأسواق المالية مما أدى إلى حدوث طفرة في النشاط السوقي لرأس المال العام.

تعتبر حلول الدفع التذكرة الأكثر أهمية لقطاع التكنولوجيا المالية.

خلال العامين الماضين، قُلص %70 من تمويل التكنولوجيا المالية إلى ثلاث قطاعات ثانوية بارزة: المدفوعات، مكافحة الغش واستخدام الابتكارات التكنولوجية. استمر هذا التوجه خلال عام 2021 مع الاحتفاظ بالقمة بما يشكل %35 من تمويل التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول، وزاد الطلب على الدفع عبر الإنترنت أثناء القيود التي فرضت بعد تفشي كوفيد-19. وأعدت بشكل جيد شركات مثل رابيد -محفظة متنقلة متعددة العملات 300 مليون دولار سلسلة D)، وشركة فورتر لمنع الغش في التجارة الإلكترونية (300 مليون دولار سلسلة F)، إلى جانب ميليو التي تمثل منصة للدفع (110 مليون دولار سلسلة D) للاستفادة من التحول في العادات ويتوقع أن يستمر في النمو والتقدم، كما شهد النصف الأول من عام 2021 نمو استثماري في الحلول المؤسسية. وقد أصبح هذا الطلب الجديد ملحًا بعد زيادة الابتكار الإداري المترتب على الوباء والذي خلق فرصة لتحديث العملية التقليدية،ا

نيكول كريجر- محللة التكنولوجيا المالية ل Start-Up Nation Central : اعتبر 2021 عامًا مشجعًا لقطاع تكنولوجيا التمويل داخل إسرائيل، برقم مسجل لجولات التمويل في المرحلة المتأخرة، ولمخارج الهامة، والشركات الناشئة في مرحلة مبكرة، وبغض النظر عن كوفيد-19، تسارع نمو شركات التمويل الإسرائيلية عالميا، مشكلا شراكات تجارية ومساهمة في التقنيات الهامة المتعلقة بالمدفوعات والمؤسسات. حدثت بشكل ملحوظ ابتكارات التكنولوجيا من عمليات خدمات التمويل التقليدي،ses. ويستعد القطاع اليوم لحقبة جديدة، ونشهد ظهور عصرا رقميًا، إلى جانب ظهور عملة رقمية تدخل إلى العصر الرقمي الجديد، ويبدوا أن هذه المرحلة تمهد لظهور تكنولوجيا مالية تالية مثل تبني عملات رقمية”

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