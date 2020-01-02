‫ارتفاع المبيعات بنسبة 50% — المضخة الحرارية للمسابح فنيكس تحقق اختراقا في أسواق الخليج في 2019

غوانغجو، الصين، 2 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — في السنة المالية 2019 لشركة فنيكس، حققت الشركة المصنعة للمضخات الحرارية في الصين فينيكس تقدما تاريخيا في بعض الأسواق الناشئة. ففي أسواق الخليج حققت مضخة فنيكس الحرارية لبرك السباحة ارتفاعا في مبيعاتها بلغت نسبته 50% وفقا لما قاله السيد بيتر وانغ، نائب المدير العام المسؤول عن أعمال فنيكس العالمية. وقال وانغ أيضا إنه في السنة المالية الجديدة 2020، ستضخ فنيكس موارد إضافية لدعم الأسواق الناشئة، بما في ذلك الخليج العربي.

بدأت فنيكس الآن في وضع خطة لإطلاق منتجات العام الجديد لمنطقة الخليج. في العام 2020، سيتم إطلاق المزيد من المنتجات الجديدة في منطقة الخليج. فقد تصبح سلسلة مضخات فنيكس الحرارية العاكسة التجارية الكاملة والمضخة الحرارية لأحواض السباحة الخالية من توليد ثاني أكسيد الكربون المنتج الرئيسي لسوق الخليج، ووفقًا لما ذكره السيد هوارد زانغ، المشرف على المبيعات الدولية في فنيكس، المسؤول عن منتجات حمام السباحة.

أهم سمات المضخات الحرارية فنيكس لسوق الخليج

سلسلة مضخات فنيكس الحرارية للمسابح التجارية إيكوماستر Commercial Pool Heat Pumps EcoMaster مع سي أو بي 5.7 في حالة تشغيل تبلغ 24 درجة مئوية / 19 درجة مئوية (دي بي/دبليو بي). وتتميز سلسلة إيكوماستر بكفاءة عالية سواء لتبريد المسبح أو تدفئته. تُستخدم مضخات تسخين المسابح فنيكس سلسلة إيكوماستر على نطاق واسع في الأماكن العامة في جميع أنحاء العالم، مثل الفنادق والمدارس والحدائق المائية والصالات الرياضية وما إلى ذلك.

المضخة الحرارية العاكسة الكاملة للمسابح – بفضل اعتمادها على تقنية تبريد المبردات، فإن قدرة التدفئة والتبريد لوحدة المضخة الحرارية تزداد بشكل كبير ويمكن أن تعمل بشكل أكثر فعالية في ظل ظروف درجات الحرارة العالية. تصل درجة حرارة الوحدات سي أو بي إلى 16.0 في ظروف أداء الهواء 27 درجة مئوية / ماء 26 درجة مئوية / رطوبة 80٪.

سلسلة سخانات مياه المضخة الحرارية التجارية والصناعية وسلسلة هيت ماكس هي منتجات فنيكس الرئيسية لسوق الخليج في تطبيقات سخانات مياه المضخة الحرارية التجارية. تستخدم كل من سلسلة هيت باور وسلسلة هيت ماكس سائل تبريد R134a بحد أقصى لدرجة حرارة ماء تصل إلى 80 درجة مئوية وكفاءة طاقة مجتمعة تصل إلسي أو بي 5.2 . علاوة على ذلك، فإن جدوى التكلفة لخطي الإنتاج هذين أعلى بكثير من جدوى تكلفة المنتجات المماثلة في دول الخليج.

حول فنيكس