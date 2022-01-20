‫اختيار “مجموعة هائل سعيد أنعم” كأفضل صاحب عمل لعام ٢٠٢٢

دبي، 20 يناير 2022 – أعلنت، اليوم، مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه – اليمن، حصولها على لقب أفضل رب عمل لعام ٢٠٢٢؛ اعترافاً بالتزامها بتنمية ورفاهية الموظفين والاندماج الوظيفي وهي شهادة تمنحها مؤسسة Top Employers، وهي هيئة عالمية ومقياس عالمي للتميز في تنمية البشر وبيئة العمل، بأكثر من ١٨٥٧ مؤسسة تجارية من أكثر من ١٢٠ بلدا ومنطقة في جميع أنحاء العالم بما يسهم في إثراء عالم الأعمال.

وخلال التقييم تخضع الشركات لآلية صارمة، لدراسة أفضل ممارسات الموارد البشرية، والتي قيمت أسلوب مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إزاء المجالات الأساسية لإدارة الموارد البشرية. وتشمل هذه الآلية 20 موضوعاً؛ منها الخطة الخاصة بالموظفين وبيئة العمل واكتساب المواهب والتعلم والرفاهية والتنوع والاندماج، مقارنة بالمعايير العالمية علاوة على استيفاء مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه للشروط الصارمة، لإصدار الشهادات، فقد تجاوزت المعيار العالمي في المجالات الرئيسية الخاصة بالموارد البشرية الرقمية، والأخلاقيات والنزاهة، والمكافآت والتقدير.

وتمثل الشهادة، الممنوحة للشركة بوصفها أفضل رب عمل، انعكاسًا لنجاح الاستثمار الذي طورته مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في برامجها وآلياتها المتعلقة بالتنمية البشرية وإعطاء الأولوية لرفاهية وتنمية مواهبها وإنشاء مؤسسة يستطيع جميع الموظفين فيها أن يحققوا كامل إمكاناتهم ودعم الجيل القادم من قادة القطاع الخاص في كل من اليمن ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد استثمرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه استثمارا كبيرًا في برامجها لتنمية المواهب وفي البنية التحتية للموارد البشرية، كجزء من برنامج أوسع نطاقًا للتحول التجاري على عدة سنوات، وتشمل هذه المبادرات البارزة ما يلي:

دمج أحدث التقنيات : فقد شاركت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مع رواد التكنولوجيا العالمية، مثل ساب ومايكروسوفت، في تنفيذ أفضل منصات تكنولوجيا الموارد البشرية وبرامج التدريب التي تمكن الموظفين من تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.

: فقد شاركت مع رواد التكنولوجيا العالمية، مثل ساب ومايكروسوفت، في تنفيذ أفضل منصات تكنولوجيا الموارد البشرية وبرامج التدريب التي تمكن الموظفين من تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية. تصميم برامج إنمائية مهنية فعالة : فقد حفزت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إنشاء هيكل إرشادي جديد، إلى جانب برامج إبداعية لتطوير القيادة والتدريب الإداري، والتي كانت معتمدة من قِبَل المنظمات الدولية؛ من أجل زيادة رعاية كبار الموظفين المحتملين في مختلف أنحاء المنطقة.

: فقد حفزت إنشاء هيكل إرشادي جديد، إلى جانب برامج إبداعية لتطوير القيادة والتدريب الإداري، والتي كانت معتمدة من قِبَل المنظمات الدولية؛ من أجل زيادة رعاية كبار الموظفين المحتملين في مختلف أنحاء المنطقة. إطلاق برنامج رائد للخريجين: أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، في عام ٢٠٢١، عن برنامجها انطلاقة للخريجين، وهو برنامج، مدته سنتان، مصمم لمساعدة الخريجين اليمنيين على الانطلاق في حياتهم المهنية. وتهدف انطلاقة إلى توفير فرص التدريب، أثناء العمل، وبرامج إنمائية داعمة، تزود الخريجين بالمهارات والخبرات العملية، في مجموعة من التخصصات والوظائف المؤسسية، بما في ذلك الشؤون المالية والتسويقية والموارد البشرية والمشتريات والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية.

وقد نتج عن هذه الاستثمارات أن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه شهدت مستويات قياسية من مشاركة الموظفين في قوة العمل التي تتألف من ٢٠.٠٠٠ موظفاً في اليمن ودبي والقاهرة .

وأعرب نبيل هايل سعيد أنعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه -اليمن عن فخره باختيار مؤسسة Top Employers لنا بسبب التزامنا بدعم وتطوير موظفينا، جوهر شركتنا” وأضاف “إننا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، يدفعنا التزامنا بتمكين موظفينا من تحقيق كامل إمكاناتهم وتمكين مواهبنا من الازدهار على الصعيدين الشخصي والمهني.”

“إن هذه الجائزة هي بمثابة اعتراف بأن العمل في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه هو فرصة لأن تكون جزءا من منظمة ذات تراث يقوم على قيم والاحترام والرعاية للكل المجتمعات التي تتماس مع أعمالنا بمن فيهم، بالطبع، موظفونا.

وإننا نتطلع إلى مواصلة برنامجنا التاريخي للاستثمار في مستقبل ورعاية الجيل القادم من قادة القطاع الخاص في اليمن، ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا، في السنوات المقبلة “

كما صرح الرئيس التنفيذي، لمؤسسة Top Employers، ديفيد بلينك بأنه: “بالتأمل في هذا العام الصعب، الذي يماثل العام المنصرم، والذي أثر على جميع المؤسسات حول العالم؛ فقد واصلت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه -اليمن إظهار أن أولويتها هي الحفاظ على ممارسات مميزة للأفراد في مكان العمل، وهم يواصلون مجابهة تحديات عالم العمل المتغير وفي نفس الوقت يعملون بجد لإحداث أثر إيجابي على حياة قوتهم العاملة. ويسرنا أن نحتفل بالمؤسسات، التي حصلت على شهادة أفضل رب عمل في بلدانها هذا العام، وأن نثني عليها.”

إن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ملتزمة بالاستفادة من نجاحها حتى الآن، حيث تركز خطة الشركة في الفترة بين عامي 2022 و2025على الاستثمار في تقنياتها ومواهبها من أجل تزويد موظفيها بمزيد من المهارات والأدوات اللازمة للازدهار والنمو، وللمساعدة في تنمية ورعاية الجيل القادم من قادة القطاع الخاص في اليمن وعبر منطقة الشرق الأوسط.