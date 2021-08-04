‫اختتام معرض الصين الثالث والعشرون بـ (بغوانزو) لتزيين المباني والاعلان عن معرض جديد لعام 2022

غوانزو، الصين, 4 أغسطس/آب 2021 / PRNewswire / – انتهى معرض الصين الدولي الثالث والعشرون في (غوانزو) لتزيين المباني (“معرض CBD لعام 2021″ أو “المعرض”) في 23 يوليو/تموز، جاذبًا لعدد 172،783 من الزائرين المحترفين.

تم افتتاح معرض CBD لعام 2021 بعد الانتصار في التصدي لتفشي الموجة الثانية لكوفيد-19 في غوانزو في أواخر مايو وجذب ما يقرب من 2000 عارض، بزيادة حوالي 400 أكثر من العام الماضي. وقد حافظت الشركة على مكانتها كشركة رائدة في الصناعة في ثلاثة جوانب: النطاق والجودة والمشاركة لسلسلة الصناعة بأسرها.

بلغت مساحة المعرض لهذا العام ما يقرب من 400000 متر مربع، بزيادة مقدارها 100000 متر مربع تقريبًا عن العام الماضي، وتغطي جميع قاعات العرض البالغ عددها 37 في المناطق ألف وباء وجيم من مجمع معرض كانتون وجميع قاعات المعارض الستة في مركز بولي للتجارة العالمية، مما يجعل إنه أكبر حدث من نوعه في العالم من حيث الحجم. وقد عرض أكثر من ألفين عارض من 24 مقاطعة عبر الصين منتجاتهم وخدماتهم في هذه الفعالية.

وقد أقام المعرض أكثر من 90 نشاطًا مثل المؤتمرات والمنتديات الراقية التي عُقدت خلال المعرض الذي استمر 4 أيام، مع الالتزام بقيادة التطوير المبتكر لصناعة الديكور على نحو فعال وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بشكل أفضل بالإضافة إلى تلبية احتياجات الناس لحياة أفضل. وقد أضحى المعرض أيضًا منبرًا للعارضين من أجل عرض منتجاتهم أو تصميماتهم أو موادهم أو تقنياتهم الجديدة، بالإضافة إلى عقد مناقشات تُحث على التفكير حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في مجال تزيين المباني.

سيعزز المعرض تدابير السيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19، مع تطبيق معايير خضراء عالية في الوقت ذاته من أجل بناء معرض موفر للطاقة. وقد وضع المعرض خطة عمل صارمة للوقاية من الجائحة، وأنشأ فريق خدمات في الموقع، وفرض متطلبات السيطرة والوقاية بشكل صارم، مما يضمن سلامة كل مشارك، وذلك بدعم كامل من الحكومة المحلية.

ومن جهته قال ليو شياومين، المدير العام لشركة CFTE، ومنظم معرض الصين الدولي لتزيين المباني (CBD) لعام 2021: لقد لعب نجاح معرض عام 2021 دورًا رائدًا نموذجيًا في صناعة الديكور في فترة ما بعد الجائحة. وسنواصل الإسهام في التطوير عالي الجودة لصناعة الديكور وكذلك متابعة حلمنا في جعل معرض CBD المعرض الأول عالميًا.

كما تم الإعلان عن إقامة فعالية إضافية لعام 2022. سيقام معرض CBD (شنتشن) في الفترة من 3-5 يوليو/تموز لعام 2022 في مركز شنتشن العالمي للمعارض والمؤتمرات.

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