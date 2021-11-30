تعلن شركة JOYSBIO، إحدى كبرى شركات تصنيع اختبارات فيروس كورونا العالمية، عن توفير اختباراتها في جميع أنحاء العالم، للكشف عن سلالات جديدة وخطيرة من الفيروس.

تيانجين، الصين, 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021 / PRNewswire/ — تفخر شركة JOYSBIO، إحدى كبرى الشركات العالمية لتصنيع اختبارات التدفق الجانبي السريعة، بأن تعلن عن إتاحة منتجاتها من الاختبارات في جميع أنحاء العالم. كما نجحت الشركة في إثبات فعالية اختبارها في الكشف عن سلالة أوميكرون الجديدة (B.1.1.529). كانت هذه السلالة على أجندة إحدى اجتماعات منظمة الصحة العالمية الطارئة المنعقدة مؤخرًا، وهي التي دفعت العديد من البلدان إلى حظر السفر إلى بعض الدول.

يمكن استخدام مجموعة اختبار مستضدات فيروس كورونا السريع من شركة JOYSBIO للكشف سلالات فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد (SARS-COV-2)، بما في ذلك سلالة ألفا (B.1.1.7) وسلالة بيتا (B.1.351) وسلالة دلتا (B.1.617.2) وسلالة جاما (P.1) وسلالة أوميكرون (B.1.1.529). لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://en. joysbio.com/covid-19-antigen- rapid-test-kit/.

يذكر مدير تطوير الأعمال بشركة JOYSBIO ريك تشانغ: “ما زالت سلالة أوميكرون يكتنفها بعض الغموض. ويبدو أنها أسهل انتشارًا؛ وطبقًا للبيانات التسلسلية الخاصة بالسلالة الجديدة، لا يتأثر النطاق البروتيني المستهدف الذي تعتمد عليه مجموعة اختبارنا؛ لذا، يمكن لمجموعات اختبار مستضدات فيروس كورونا (SARS-COV-2) السريع من شركة JOYSBIO الكشف عن سلالة أوميكرون.”

يظهر تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر خلال الأيام القليلة الماضية بعض المؤشرات المثيرة للقلق. تضم هذه السلالة عددًا كبيرًا من الطفرات، بعضها مقلق. وتظهر الأدلة الأولية ارتفاع خطورة إعادة الإصابة بالفيروس بسبب هذه السلالة، مقارنة بغيرها من السلالات الأخرى التي تبعث على القلق (VOCs).

“ويُنصح الأفراد باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19)، بما في ذلك إجراءات الصحة العامة والاجتماعية المقررة كارتداء الكمامات المناسبة والاهتمام بنظافة الأيدي والتباعد الاجتماعي وتحسين تهوية الأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المزدحمة والتطعيم ضد الفيروس.” – https://www.who.int/news/ item/26-11-2021- classification-of-omicron-(b. 1.1.529)-sars-cov-2-variant- of-concern

تظهر نتائج اختبار مستضدات فيروس كورونا (SARS-COV-2) السريع من شركة JOYSBIO خلال 15 دقيقة فقط.

يتسم اختبار شركة JOYSBIO بدقة بالغة. ويضيف تشانغ: “بناءً على نتائج تحليل سريري ضم 492 عينة، بلغت نسبة حساسية الكشف 98.13% بدقة تحديد تصل إلى 99.22%.” (https://en.joysbio.com/covid- 19-antigen-rapid-test-kit/) بعد استخدامه وإخضاعه للتجربة مع سلالات فيروس كورونا الأخرى (SARS-COV-2 )، أثبت الاختبار نفس مستوى الاستجابة والدقة والسرعة.”

كما أردف تشانغ: “نحرص على مواكبة جميع سلالات فيروس سارس-كوف-2. وسنواصل تحسين اختباراتنا الحالية وتطوير اختبارات جديدة حسب الحاجة. فكلما سارع الشخص بمعرفة إذا ما كان مصابًا بالعدوى، تمكن من اتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة في أسرع وقت ممكن لمنع انتشار العدوى والحفاظ على صحته.”

كما أكد تشانغ أن حماية حياة الأرواح هي رسالة شركة JOYSBIO في كل وقت وحين.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://en. joysbio.com/covid-19-antigen- rapid-test-kit/.

نبذة عن شركة JOYSBIO

شركة JOYSBIO (ومقرها في تيانجين) للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، هي شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتُركِّز على البحث والتطوير، وتعمل على تطوير وتصنيع وتزويد مجموعات الاختبار السريع للتشخيص الطبي في المختبر (IVD) عالية الجودة، بالإضافة إلى مجموعات الكاشف الكيميائي الثورية المخصصة لجميع أجزاء العالم. وقد تأسست JOYSBIO من قِبَل فريق من المحترفين يتميز بسنوات عديدة من الخبرة التقنية والتسويقية/وخبرة في المبيعات والتشغيل والتصنيع في هذا المجال.