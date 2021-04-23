‫احتفال SHEIN Together

شركة تجارة تجزئة الأزياء العالمية شين تعلن عن حفل البث المباشر على الإنترنت الثاني الذي يتضمن أداء رئيسيا لنك يوناس

حفل الموسيقى الذي يستغرق يوما كاملا سيحتفي بحملة شسن الخيرية ” Light-a-Wish” حيث تعهدت الشركة بتقديم 300,000 لثلاث قضايا خيرية من قبل مجتمع شين.

لوس أنجلوس, 23 نيسان/أبريل 2021 / PRNewswire / — ستستضيف شركة بيع الأزياء العالمية شين مهرجانها السنوي الثاني للموسيقى الافتراضية، يوم أيار/مايو، 2021، الذي سيتم بثه على الإنترنت عبر تطبيق شين المجاني. يهدف هذا الحدث عبر الإنترنت إلى جمع الناس معًا للاحتفال بالحب والموسيقى والأزياء. ستتبرع شركة شين أيضًا بمبلغ 300،000 دولار أميركي لثلاث جمعيات خيرية يختارها مجتمعها خلال حمبتها Light-a-Wish. وسيكون هذا الحدث هو الأول من بين العديد من المبادرات الخيرية الكبيرة الأخرى للعلامة التجارية في العام 2021.

في العام 2020، تميز الحدث الافتراضي SHEIN Together بتشكيلة مرصعة بالنجوم بما في ذلك الأداءات، ومقاطع من مشاهير، وأداءات مؤثرة خاصة تقدمهاكيتي بيري وليل ناس شي وريتا أورا ودوجا كات ويارا شهيدي وستورم ريد ومادلين بيتسش وفانيسا مورغان وكمبرلي لويزا ، وصوفيا وايلي وتايلر كاميرون. وجمع الحدث الأموال لصندوق استجابة التضامن ضد وباء كوفيد- 19 لمنظمة الصحة العالمية بدعم من الأمم المتحدة. أكثر من 1.8 ملين مشاهد شاهدوا الحدث عالميا.

هذا العام، سيبدأ عرض البث المباشر للموسيقى الفريد هذا يوم الأحد، 2 أيار/مايو في الساعة الثاتية بعد الظهر بتوقيت منطقة المحيط الهاديء وستستضيفه إرين ليم رودزوسيكون حافلا بأداءات حصرية من قبل:

نك يوناس

ستيف أوكي

مارين موريس

تيناش

لوناي

دعت حملة Light-A-Wish التي تم إطلاقها في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2020 مجتمع شركة شين إلى اختيار ثلاث قضايا يهتمون بها أكثر من غيرها. على مدار الحملة، زار أكثر من 10 ملايين شخص صفحة Light-a-Wish و 2 مليون قدموا الأماني لقضيتهم الرئيسية. اختار مجتمع شين العدالة العرقية والأطفال المعرضين للخطر والمناخ كقضاياهم الأقرب إلى قلوبهم، ونتيجة لذلك، ستتبرع شين بمبلغ 10,0000 دولار لكل شريك بما في ذلكلأن أيه أيه سي بي (ال دي أف)، توغيذر وي رايز، و إيكولوجي. ستعلن شين المرحلة التالية من برنامجها الخيري في شهر أيار/مايو.

في العام الماضي، ساعدت SHEIN Together في توحيد 1.8 مليون من معجبي شين لزيادة الوعي وتوفير الأموال للإغاثة من كوفيد. وقد ألهمتنا الاستجابة الساحقة التي تلقتها SHEIN Together العام الماضي لمواصلة جهودنا الخيرية ورد الجميل لمجتمعنا. هذا العام، نحن سعداء للحصول على مثل هذه التشكيلة المتنوعة من المواهب لمساعدتنا في الاحتفال بحملة Light-A-Wish”، كما قالت مولي مياو، كبيرة مدراء التسويق. مولي مياو، كبيرة مسؤولي التسويق

يرجى تنزيل هذا التطبيق على آيفون أو أندرويد على متجر تطبيقات أبل أو زيارة www.shein.com لمزيد من المعلومات.

جنيفر ووكر

وو كر دراواس

Jennifer@walkerdrawas.com

كارولاين روساتو

ووكر دراواس

Caroline@walkerdrawas.com

ليكسي مابايل

ووكر دراواس

Lexi@walkerdrawas.com

حول شين:

إذ تأسست في العام 2008، شين هي بائع تجزئة إلكتروني سريع للأزياء يتمتع بشبكة عالمية تمتد عبر 220 دولة ومنطقة. هنا في شين، نحن لا نركز على ملابسنا، ولكن على الاختيار. لهذا السبب نقوم بعرض 500 قطعة أزياء جديدة يوميًا، لتدليل عملائنا بمجموعة مذهلة من الملابس النسائية العصرية التي يمكنهن مزجها ومطابقتها لإمتاع قلوبهن. نقوم بذلك لأننا نؤمن بأن الملابس التي نرتديها تعكس شخصياتنا ونريد تمكين نساء اليوم من استكشاف فرديتهن والتعبير عنها. مع وفرة الخيارات التي نقدمها، يمكن لعملائنا صياغة هذا المظهر المثالي الذي يعكس فرديتهن. ببساطة، نحن نساعدك على القيام بذلك. لمعرفة المزيد عن شين، تابعونا على shein.com, instagram.com/ shein, و youtube.com/shein.

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