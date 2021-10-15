‫اتفاقية شراكة بين 360VUZورابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 14 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ –أعلن تطبيق 360VUZ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة،عن توقيع اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتسجيل ملخصات حصرية لمجريات مباريات الدوري بما في ذلك مقتطفات مميزة للمباريات وفيديوهات ما خلف الكواليس ومقابلات مع أبرز اللاعبين من مختلف الأندية.

ويهدف التعاون الى توفير تجربة مميزة لمتابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على التطبيق ، وعرض الكثير من الأحداث الخاصة به بأحدث التقنيات.

ويوفر 360VUZ قناة مخصصة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان على التطبيق ليتيح لجميع المستخدمين مشاهدة الفيديوهات الخاصة بأحداث المباريات المميزة.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ: “يسعدنا تعاوننا مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لعرض أبرز مجريات مباريات الدوري على منصة 360VUZ، ونحن نحرص في360VUZ على تقديم محتوى غامر وتجربة شاملة لجميع مستخدمي التطبيق من خلال استخدام هواتفهم فقط”.

وقال عبد العزيز العفالق، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: “نسعى الى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات حول العالم، حيث يعد الدوري الأول عالميا في عرض فيديوهات حصرية خاصة بأجواء المباريات في 360 درجة.” وأضاف: تهدف هذه الشراكة مع 360VUZ الى تعزيز التواصل مع محبي ومتابعي مباريات الدوري وتوفير تجربة مميزة وفريدة لهم لمشاهدة ألمع نجوم أندية كرة القدم وأبرز أحداث المباريات.”

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة 360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، ولدى الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع زينة الحداد، مدير العلاقات العامة والاتصالات على البريد الإلكتروني zeina@360mea.com .

صور – https://mma.prnewswire.com/ media/1660811/Image_1___ 360VUZ_Partners_with_SPL.jpg