‫اتفاقية الشراكة العالمية بين شركة Cloud4C ومجموعة SNP Ink

هايدلبيرغ، ألمانيا وسنغافورة، 5 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — وقعت شركة ( Cloud4C Services Pte. Ltd )، المزود الرائد عالميًا في مجال الخدمات المدارة عبر السحابة ومقرها سنغافورة، اتفاقية شراكة فضية عالمية مع شركة ( SNP Schneider-Neureither & Partner SE (مجموعة SNP )، الشركة الرائدة عالميًا في تحويل البيانات، سعيًا إلى تبسيط التحول الرقمي المعقد للبيانات والعمليات. ومن المقرر أن يقدم هذا التحالف حزمًا متميزة من أجل التبني السريع لنظام SAP® S / 4HANA في السحابة المجمعة بالإضافة إلى حلول برمجية شاملة من محطة واحدة لتقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) والنفقات الرأسمالية (CAPEX) على الشركات.

تحقق الشراكة الميزة المزدوجة لخبرات الذكاء الاصطناعي المتعلق بعمليات تكنولوجيا المعلومات لدى شركة Cloud4C’s، والخدمات المدارة المدفوعة من مطوري البرامج وخبراء تقنية المعلومات (ديف أوبس) في نظام SAP S / 4HANA بجانب نهج شركة SNP’s BLUEFIELD™ المدعوم من برنامج التشغيل الآلي CrystalBridge® . ويمكن للمؤسسات -باستخدام تلك الميزات- إطلاق مشاريع متعددة وترحيل البيانات الانتقائية دفعة واحدة، في أي بيئة سحابية سواء كانت عامة أو خاصة أو مختلطة. كما تقدم شركة Cloud4C أفضل الممارسات العالمية في مجال التقييم الشامل للجاهزية السحابية والأمان والامتثال التنظيمي وتحسين التكلفة. مع العلم أن الحد الأدنى لمدة العقد هو نهاية عام 2023.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ مايكل إبرهاردت، الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) في مجموعة SNP، قائلًا: “يمثل التحديث القائم على الخدمات السحابية لبيئات تخطيط موارد المؤسسة (SAP) الداعم الرئيسي في عملية التحول الرقمي، ويشكل القاعدة الأساسية للنجاح الاقتصادي على مسار غير مسبوق ومتسارع من مرونة الأعمال والاستمرارية والابتكار. وأردف سيادته قائلًا: “يشكل التحول المتزايد نحو الخدمات السحابية اعتبارًا جوهريًا للسيناريوهات الاستراتيجية للأعمال والتكنولوجيا الحرجة مثل تكاليف نظام S / 4HANA وعمليات الدمج والاستحواذ والاقتطاع وتكاليف البنية التحتية الخاصة بتخطيط موارد المؤسسة (SAP). وأضاف: “يسعدنا أن نتشارك مع شركة Cloud4C، ونرتقي بقدراتنا الأساسية في مجال تحولات تخطيط موارد المؤسسة سريعة الانتشار إلى مستوى جديد على الصعيد العالمي. وأخيرًا، يمكن للمؤسسات -بفضل اقتراحنا المشترك- الاعتماد على بياناتنا الانتقائية وقدراتنا على تنسيق العمليات لتقليل بصمة البيانات السحابية، وبالتالي تقديم قيمة للعملاء من خلال برامج عالية الأداء لتحقيق أقصى سرعة ودقة وكفاءة للمشروع في ظل أدنى حد من التعطيل والمخاطر”.

وفي سياق متصل صرح السيد/ سريدهار بينابوردي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cloud4C، قائلًا: “يسعدنا أن نتشارك مع مجموعة SNP باعتبارنا شريكًا لهم في مجال تطوير الخدمات السحابية يعمل على توفير خدمات سحابية مدارة كليًا للمؤسسات. وعقب بقوله: من المقرر أن يكون لدى عملائنا الآن بديلًا قابلًا للتطبيق لتحويل عمليات نشر برامج تخطيط موارد المؤسسة (SAP) الأكثر تعقيدًا إلى بيئات متكاملة من الجيل التالي مع إطار عمل مشغل الترحيل لدى شركة Cloud4C، وبرامج مجموعة SNP المتقدمة ومجموعة المواهب العالمية. وأضاف قائلًا: بتضافر جهودنا سنكون قادرين على مساعدة عملائنا على المضي قدمًا في رحلة التحول السحابي من خلال خدمات تخطيط موارد المؤسسة (SAP) المُدارة سحابيًا، وتحويل نظام SAP S/4HANA، وخدمات إدارة التطبيقات (AMS) بتكلفة إجمالية منخفضة للملكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعلق بعمليات تكنولوجيا المعلومات، وواجهة واحدة لإدارة النظام الأساسي.” واختتم حديثه قائلًا: “بفضل تقييم القيمة السحابية لدينا بما في ذلك تحليل التكلفة الإجمالية للملكية، وتقييم الامتثال / التقييم التنظيمي والأمني، والاهتمام الخاص بتوافر الخدمات الرئيسية، ستتمكن الشركات من تحقيق أهداف أعمالها / التكنولوجيا من خلال نماذج التكلفة المبتكرة لدينا، وبسط السيطرة الكاملة على الخدمات السحابية.”

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cloud4c.com و www.snpgroup.com .

جهة الاتصال

مقر شركة SNP

نيكول هوبر

البريد الإلكتروني: nicole.huber@snpgroup.com

قسم التسويق في منطقة اليابان وآسيا والمحيط الهادئ لدى شركة SNP

بريا شارما

البريد الإلكتروني: priya.sharma@snpgroup.com

بي إس راو

نائب الرئيس والمدير العالمي (العلاقات العامة والاتصالات)

قسم الخدمات في شركة Cloud4C

البريد الإلكتروني: bsrao@cloud4c.com