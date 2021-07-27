‫اتفاقية الشراكة الجديدة مع شنجهاي إليكتريك في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2021 والمقرر لها أن يعمل على تحديث وتحويل الصناعات ذات التمكين الرقمي.

خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2021، أبرمت شنجهاي إليكتريك ايضًا اتفاقية شراكة مع الشركات المشاركة في صندوق استثمارات الذكاء الاصطناعي الذي أُنشئ عام 2019 كجزء من مبادرة حكومة بلدية شنجهاي لدعم التزام المدينة بإنشاء نظام بيئي مبتكر من الطبقة الأولى يعتمد على الذكاء الاصطناعي.” سيحفز التعاوت شنجهاي إليكتريك التي تقدم الحلول الرقمية على تسهيل تحديث وتحول المصانع الذكية، والحدائق الصناعية والمؤسسات الطبية في شنجهاي.

وأثناء مناقشة هيئة مؤتمر الذكاء الاصطناعي، ذكرت السيدة يانج هونج نائب رئيس شنجهاي إليكتريك أن معنى التحول الرقمي يستند إلى إمكاناتها الهائلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتج، وتقليل نفقات التشغيل، وأضافت أن التحول الرقمي يعتبر الحل الأمثل لمساعدة الصناعات في الخروج من عنق الزجاجة عند مواجهة التحديات الملحة بشأن الحد من الانبعاثات والفضلات، إلى جانب الحفاظ على نفقات موحدة منخفضة مع ضمان ملاءمة جيدة،

وقالت يانج هو “تتمتع شنجهاي إليكتريك بتاريخ طويل من تقنيات الطاقة المبتكرة وخلق قيمة هامة للصناعة ككل، وقد شهدنا تحقيق إنجازات تكنولوجية لا حصر لها، إلى جانب التحول إلى مؤسسة عالمية الطراز تتسم بالتميز والاحترافية في صميم مهمتنا ورؤيتنا”

“العالم الصناعي في مركز التحول، وباعتبارها شركة تقنية مهتمة بالمستقبل، تتبنى شنجهاي إليكتريك الإنترنت الصناعي لخلق حلول رقمية جديدة لمساعدة شركائنا في الحصول على فرص المستقبل. وأضافت، تهدف شنجهاي إليكتريك من خلال التوأم الرقمي -الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الكبيرة – إلى تحديث الإنتاج الصناعي الداخلي في محاولة لصقل حلولنا المقدمة لعملائنا، إلى جانب تهيئة مسار تطوري من شأنه تعزيز مستقبل صناعة الطاقة ككل”

خلال السنوات الأخيرة، حققت جهود شنجهاي إليكتريك بشأن التقدم نحو التحول الرقمي لقطاع الطاقة العديد من المحطات البارزة. في يونيو 2021، احتلت الشركة المرتبة التاسعة في قائمة ” أفضل 100 شركة صينية تدعم التحول الرقمي الصيني 2021″، بنتيجة إجمالية تقدر ب 85.42 طبقًا لجريدة إنترنت ويكلي التي تديرها الأكاديمية الصينية للعلوم، وتنتشر حاليًا على نطاق واسع منصة الإنترنت الصناعية لشنجهاي إليكتريك -ش.إ يوني كلاود– في طاقة الرياح وتوربينات الغاز ومجالات الطاقة الأخرى.

منذ إنطلاق ش إ يوني كلاود عام 2019، تطورت المنصة من خلال العديد من التحديثات. في أواخر 2020، كشفت شنجهاي إليكتريك عن ش إ يوني كلاود 2.0 وأبرزت التحسينات الأساسية بشأن دمج الذكاء الاصطناعي، وذكاء الأعمال التجارية، إلى جانب الذكاء الابتكاري. وتعتبر نسخة 2.0 مزودة بنموذج بيانات كبير في الذكاء الاصطناعي قادر على عرض قيمة البيانات وتقديم تحليل تجاري للعديد من السيناريوهات الصناعية، إلى جانب نموذج ذكاء الأعمال المحدث الذي يمكن من المالجة السريعة للبيانات وتحليل الذكاء من خلال التنقل بين قواعد البيانات الضخمة.

وقد أبرمت اتفاقية بين شنجهاي إليكتريك وسيمنز إنيرجي في يونيو/2021 سوف يبدأ بموجبها كلا منهم تمكين الطاقة الذكية لدعم تطوير الطاقة الذكية في شنجهاي. وحيث يقع في مقاطعة مينهانج، سوف يوفر المركز لمحطات الطاقة المحلية، والمؤسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمجتمع الحلول- مثل منشآت الطاقة الذكية، العمليات والنفقات الذكية، إلى جانب التصنيع الذكي ونظام الإدارة- الذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي لشنجهاي مع تقليل الانبعاث الكربوني داخل العمران.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1580970/image_1.jpg