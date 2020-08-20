‫اتجاه مكالمات أرباح الربع الثاني من 2020 ومؤشرات التعافي المبكر في ظل كوفيد-19: مؤشر قياس الاتجاهات Iridium Quant Lens

– شركة Iridium تطلق مؤشر قياس الاتجاهات المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الصناعي الذي يقيس اتجاهات السوق من خلال تحليل مكالمات أرباح الشركات باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “Iridium Quant Lens”

– هيمنت جائحة كوفيد-20 على المشهد العالمي طوال العام وحتى الآن، ما أثر تأثيراً جوهرياً في اتجاه مكالمات الأرباح خلال دورة أرباح الربع الأول من عام 2020، إلا أنها شهدت بعض التعافى خلال الربع الثاني من عام 2020

– تراجع الاتجاه كان واسع النطاق في جميع دول الخليج وكانت القطاعات الأكثر تأثراً هي قطاعات العقارات والسلع الاستهلاكية الكمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 من أغسطس 2020 /PRNewswire/ — كشف نوع جديد من التحليل المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمكالمات أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي عن وجود مؤشرات مبكرة على التعافي من حالة الركود التي أصابت العالم في أعقاب جائحة كوفيد-19، وذلك وفقًا لمؤشر المعنويات الذي أطلقته شركة Iridium Advisors اليوم. وقد استعين بخوارزميات Quant Lens لدى Iridium لتحليل تعليقات الإدارة والمحللين والمستثمرين من مكالمات الأرباح الفصلية لاحتساب مؤشر الاتجاهات الجديد.

أفاد السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لشركة Iridium Advisors، قائلاً: “مع انتهاء دورة أرباح الربع الثاني من عام 2020، عالج مؤشر Iridium Quant Lens جميع سجلات مكالمات الأرباح المتاحة للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي للعام حتى الآن. ويسعدنا تأكيد اكتشاف مؤشرات تعافٍ مبكرة خلال دورة أرباح الربع الثاني من عام 2020 مع ارتفاع الاتجاهات بمعدل 7 نقاط إلى +9 نقاط مقارنة بالربع السابق. ولوضع ذلك في المنظور الصحيح، بلغت قراءة مؤشر الاتجاهات +2 نقطة خلال دورة تقارير الأرباح للربع الأول من 2020، إذ سجلت انخفاضًا بمقدار 25 نقطة عن مستويات الربع الأخير في 2019، وأدنى مستوى لها على مدى السنوات الخمس الماضية”.

وفي الوقت الذي شهد فيه مؤشر المعنويات خلال الربع الأول من عام 2020 حالة من الانخفاض واسع النطاق وانعكس ذلك بدوره على جميع دول الخليج العربي على نحو متساوٍ، تعافت دورة أرباح الربع الثاني من عام 2020 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، إلا أنها استمرت في الانخفاض في الكويت.

وتوصل مؤشر Iridium Quant Lens أيضًا إلى أن جميع القطاعات لم تتأثر بشكل متساوٍ جراء جائحة كوفيد-19 خلال دورتي تقديم التقارير الأخيرتين. شهد قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية أكبر انخفاض في الاتجاهات، إذ بلغ معدل الانخفاض 44 نقطة خلال الربع الأول والربع الثاني من 2020. وجاء قطاع العقارات في المرتبة التالية، يليه قطاعات الطاقة والاتصالات والمالية. وخلال هذه الفترة، تأثرت الاتجاهات المتعلقة بالسلع الاستهلاكية والمرافق، التي صمدت بشكل كبير نسبيًا ضد الاضطراب الحادث بفعل جائحة كوفيد-19، فجاءت نتائج الاتجاهات في الربع الثاني من عام 2020 عند مستويات قريبة من تلك المسجلة في بداية العام.

تعمل خوارزمية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في Iridium Quant Lens على أتمتة تحليل مكالمات الأرباح عن طريق تحديد اللغة على نطاق وسرعة لا يمكن للدماغ البشري أن يواكبهما. وحتى الآن، عالج المؤشر أكثر من 3.28 مليون كلمة من أكثر من 550 مكالمة أرباح تمثل 75% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في ثماني بورصات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ينتج عن خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في Iridium Quant Lens رؤى غير متحيزة من الاتجاهات الإيجابية والحيادية والسلبية الصادرة عن الإدارة والمحللين والمستثمرين، وتعقيد اللغة المستخدمة، بالإضافة إلى عدد المقاييس المالية المتداولة أثناء مكالمات الأرباح.

ملاحظات للمحررين

للحصول على معلومات حول خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في Iridium Quant Lens، والبيانات والمخططات البيانية لمؤشر المعنويات، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ir@iridium.ae.

نبذة عن Iridium Advisors

Iridium Advisors هي شركة تعمل في مجال الاستشارات الإدارية كما أنها واحدة من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بمجال علاقات المستثمرين. تأسست الشركة خلال عام 2015 في دبي إيمانا منها بأن أسواق رأس المال المباشرة وخبرة الإدارة العليا الداخلية هما ركيزتان أساسيتان لعملية تحويل قيمة الأعمال إلى عوائد للمساهمين. يقوم خبراؤنا الذين يركزون على النتائج بتصميم وإعداد وتشغيل برامج علاقات المستثمرين التحويلية التي تساعد المنظمات والقادة على الانخراط والتعامل والنمو – سواء أكانوا يمارسون مهام عملهم على نحو متميز أم يواجهون تحديات أو محناً. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.iridiumadvisors.com.

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مسؤول الاتصال الإعلامي

السيدة: باميلا شاهين

Iridium Advisors DMCC

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