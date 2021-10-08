‫اتجاهات الرهانات الأحدث عبر الإنترنت رؤى من SOFTSWISS

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الأجهزة الأفضل حسب عدد ومجموع الرهان

بالرغم من تزايد استخدام الهواتف المحمولة في المقامرة عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية تسيطر بما تتمتع به من هامش كبير بين جميع الأجهزة المستخدمة لمراهانات الاحتمالات الثابتة، يمثل هذا النصيب ثلاثة أضعاف أجهزة الهاتف المحمول. بالرغم من ذلك، تتغير الإحصائيات تغييرًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بعدد المراهاناتالمحددة. في هذه الحالة، يفضل المستخدمون أجهزة المحمول، والتي تأتي في المقدمة بنسبة 77.16% مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية (22.64%)، يُعتبر نموذجيا لمستخدمي الكمبيوتر المكتبي لوضع رهانات أكبر وفي المقابل، تكون المراهنة عبر الأجهزة المحمولة أكثر شيوعًا.

أعلى 3 عملات وفقا لحصة GGR

يعتبر الدولار الأمريكي العملة الأساسية المستخدمة من المقامرون، وهو مسؤول عن 61% من جميع المراهنات الرياضية يأتي اليورو في المركز الثاني بحوالي نصف تلك الحصة (30.37)

ستندهش لمعرفة أن البيتكوين ليس العملة المشفرة الأعلى من قبل حصة GGR أي عملة مشفرة تأتي في المرتبة الثالثة؟ انظر في تقارير رؤى Sportbook .

أفضل الرياضات حسب حصة GGR

الرياضات الثلاث الأعلى شعبية اعتمادًا على حصة GGR

كرة القدم 59.46%

التنس 23.47%

كرة السلة 10.75%

الجنس حسب عدد ومجموع الرهانات

في هذه الحالة، تكون الإحصائيات متوقعة إلى حدٍ ما، تظل نسبة مراهنات الرجال أعلى من النساء أو الأطراف حيادية الجنس (الأشخاص الذين اختارو عدم الإشارة إلى جنسهم لأي سببٍ كان) 73.06%، 12.60%، و14.34% على التوالي من إجمالي النسبة.

في نفس الوقت، يأتي مايزيد على 70% من المال المنفق على الرهانات من لاعبين لم يشيروا إلى جنسهم، أو اختاروا البقاء محايدي الجنس. من بيت المجموعتين الباقيتين، لا تشكل النساء إلا 3.45% من إجمالي المراهنات، ويشكل الرجال 24.05%

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نبذة عن SOFTSWISS

تعتبر SOFTSWISS علامة تجارية دولية للتكنولوجيا تقدم حلول برمجية معتمدة ومفضلة على نطاق واسع لإدارة عمليات iGaming تتمتع الشركة بمجموعة كبيرة من المنتجات، والتي تتضمن منصة كازينو عبر الإنترنت، مجمع ألعاب مع الآلاف من ألعاب كازينو، Affilka affiliate platform , منصة برمجيات Sportbook.