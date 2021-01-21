‫إيربا مانهايم تطلق الجيل الثاني من فحص بي سي آر لسارز – كوفي-2 وتخزين بدرجة حرارة الغرفة

لندن, 20 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — ردا على تواصل انتشار وباء كوفيد-19، أطلقت شركة إيربا مجموعة فحص البي سي آر ErbaMDx لسارز وكوفي-2 لاكتشاف الإصابة بمرض سارز وكوفي-2.

للتغلب على التحديات في الاختبارات الجزيئية القديمة لـ كوفيد-19، صمم فريق التطوير في كامبريدج (المملكة المتحدة) التابع لشركة إيربا بعناية اختبارًا جديدًا لتحسين الاكتشاف وسهولة الاستخدام باستخدام مخلوط أنبوب واحد متعدد ومتوافق مع التخزين في درجة حرارة الغرفة والنقل.

يوفر الاختبار الجديد 200 نسخة / مل LoD، باستخدام أهداف جينية موثوقة عالميًا ومحددة للغاية لـ SARS-CoV-2 وتسلسلات تمهيدية محدثة لتحسين الأداء على المدى الطويل. تشمل أنواع العينات المسحات من البلعوم والأنف وكذلك اللعاب.

قال نيخيل فازيراني، المدير الإداري لإيربا: “نحن فخورون ومتحمسون لإضافة اختبار RT-PCR شديد الحساسية إلى مجموعتنا المتزايدة من الاختبارات المناعية والحلول الجزيئية. يكمل اختبار اختبارErbaMDx لسارز وكوفي-2 الجديد 2 تمامًا فحوصاتنا الناجحة لكوفيد-19 IgG و IgM ELISA لتزويد العملاء بأحدث اختبار جزيئي بالإضافة إلى اختبار الأجسام المضادة الذي سيوفر للأطباء نظرة ثاقبة حول الاستجابة المناعية للعدوى أو التطعيم.”

ستكون المجموعة الحاصلة على علامة سي إي الأوروبية متاحة من خلال شبكة التوزيع العالمية لشركة إيربا.

تعلم المزيد: https://covid19. erbamannheim.com/

حول إيربا مانهايم

إيربا مانهايم هي شركة عالمية تركز على تقديم حلول تشخيصية مبتكرة وبأسعار معقولة ومستدامة للمختبرات في كل مكان. وإذ هي موجودة في أكثر من 100 دولة، تستخدم مجموعة إيربا مزيجًا من البحث والتطوير المتطور في 4 قارات مع تصنيع فعال ومنخفض التكلفة لإتاحة الوصول إلى تقنيات التشخيص في جميع وضعيات الموارد.