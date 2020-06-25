‫إيربا مانهايم تدشن منتج إليزا لرصد الأجسام المضادة IgM لعلاج فيروس كورونا المعتمد من الاتحاد الأوروبي

لندن، 25 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — استجابة إلى جائحة فيروس كورونا COVID-19 المستمرة، أعلنت اليوم إيربا مانهايم “Erba Mannheim” عن منتج إيرباليزا كوفيد 19 آي جي إم إليزا “ErbaLisa COVID-19 IgM ELISA” لرصد الأجسام المضادة للغلوبيولين المناعي م “IgM” الخاصة بفيروس كورونا SARS-CoV-2.

تنتج الأجسام المضادة IgM أولاً ويمكن رصدها في بداية ظهور المرض، لذلك فباستخدام الاختبار الجديد بالإضافة إلى منتج إرباليزا كوفيد 19 آي جي جي إليزا “ErbaLisa COVID-19 IgG ELISA” سيتم رصد استجابة المناعة في المراحل المبكرة والأخيرة.

وستسمح منتجات إليزا الجاهزة للاستخدام بالرصد الكيفي وشبه الكمي للأجسام المضادة IgG/M.

وفي هذا الإطار، صرح نيخيل فازيراني “Nikhil Vazirani“، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة إيربا مانهايم، قائلاً: “نحن نعمل دون كلل لتوفير المزيد من الخيارات للأطباء والمختبرات لتحقيق ميزة استجابة لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة“.

وبعد نيل اعتماد الاتحاد الأوروبي الكامل، تتاح المنتجات الآن من خلال شبكة توزيع إيربا العالمية، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

للتعرف على المزيد: https://erbalisacovid19. erbamannheim.com/.

نبذة عن إيربا مانهايم

تعد إيربا مانهايم بمثابة شركة عالمية تركز على تقديم حلول الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة وزهيدة التكلفة. وتنتج الشركة وتوفر منتجات التشخيص السريري في أكثر من 100 دولة، وتستفيد الشركة من مزيج من أحدث الأبحاث الأوروبية والأمريكية مع تصنيع فعال منخفض التكلفة في سبيل تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، والمتاحة حسب جميع إعدادات الموارد.