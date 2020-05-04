‫إهداء إيكولوج إنترناشونال أجهزةً تقنية خلال الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا للأطفال محدودي الموار التعليمية الرقمية

تيتوفو، شمال مقدونيا، 5 مايو 2020 / PRNewswire / — قررت شركة إيكولوج إنترناشونال، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة وخدمات التكنولوجيا والحلول البيئية والطاقة والخدمات اللوجستية والهندسة والبناء، التبرع بآلاف الأجهزة التقنية لطلاب شمال مقدونيا نظرًا لحاجتهم الماسة إلى استخدام التكنولوجيا حتى يتسنى لهم المشاركة في الدورات المقدمة عبر الإنترنت في إطار برنامج التعلم عن بعد الذي دشنته الدولة، إذ تم تطبيق هذا البرنامج للطلاب في مختلف بلدان العالم في أعقاب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

نظرًا لإغلاق المدارس في جميع أرجاء شمال مقدونيا جراء جائحة فيروس كورونا، واجه عدد كبير من الطلاب في برنامج التعلم الإلكتروني صعوبات بسبب عدم حصولهم على أجهزة تقنية، ما تسبب في عجزهم عن مواصلة التعلم من المنزل. ومن ثم، شكلت شركة إيكولوج إنترناشونال فريقًا متخصصًا لشراء المعدات التقنية ووضع الخطط اللازمة لنقلها وتوزيعها على الطلاب، وذلك بغية تعزيز جهود دعم المجتمعات خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد وضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب. وتشيد شركة إيكولوج بالدعم القيم المقدم من مؤسسات الدولة من خلال عرض نظرة عامة على البلديات الكائنة في شمال مقدونيا حيث يحتاج الطلاب بصورة ماسّة إلى الأجهزة الإلكترونية. جدير بالذكر أن شركة إيكولوج ستهدي تلك الأجهزة إلى الطلاب إهداءً دائمًا حتى يتسنى تعزيز جهود الدعم المقدمة لهم في مجال التعليم بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وقال علي فيزفاي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيكولوج إنترناشونال: “من واجبنا الإنساني مساعدة بعضنا البعض ودعم المجتمعات في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم. وقد تعلمنا من هذه الجائحة أمورًا شتى، منها أهمية الاستثمار في التعليم والعلوم لمواجهة تحديات المستقبل.” وأضاف: “لقد حرصت شركة إيكولوج على دعم جهود تعليم جيل المستقبل بشكل مستمر وساهمت في المجتمعات التي تزاول أعمالها فيها. وهذه المبادرة التي أطلقها فاعل الخير الأستاذ/ لازم ديستاني تكفل للأطفال مواصلة عملية التعلم والمشاركة في التطور والنمو حتى في مثل هذه الظروف العصيبة. وسوف تواصل شركة إيكولوج إنترناشونال وعائلة السيد ديستاني دعم المبادرات التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة بشكل عام وإحداث تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية إيجابية للمجتمعات.”

جدير بالذكر أن استراتيجية شركة إيكولوج إنترناشونال تولي تركيزًا خاصًا إلى تحسين أوضاع الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة تغير المناخ، مع تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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